CHP'den Seçim ve Ekonomi Vurgusu
CHP'den Seçim ve Ekonomi Vurgusu

05.05.2026 18:46
CHP, enflasyon ve ara seçim çağrısı yaparak iktidara seçim için davette bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamasıyla, 81 il ve 973 ilçede eş zamanlı başlattığı seçim kampanyasını kapsamında, genel başkan yardımcıları Gökçe Gökçen, Yankı Bağcıoğlu ve Bihlun Tamaylıgil, Edirne'de partililerle bir araya geldi. CHP Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, siyasi etik kanunu çıkarılması konusunda çağrıda bulunarak, "Biz dedik ki genel başkanımız ifade etti çok kez; siyasi etik kanunu çıkaralım. Hatta bütün muhalefet partileri bu konuda uzlaştı, açıkça görüşlerini paylaştı. Şimdi hem bunu hatırlatıyoruz hem de diyoruz ki, bu siyasi etik kanunu çıkarılsın ve hem yerel yöneticilere uygulansın hem bakanlara uygulansın hem siyasi parti genel başkanlarına uygulansın hem de milletvekillerinin tamamına uygulasın. Yani hep beraber mal varlıklarımızı açıklayalım. Bundan Akın Gürlek de hariç olmasın, hiçbir belediye başkanımız da dışarıda olmasın, parti genel başkanları da buna dahil olsun. Var mısınız diyoruz ses çıkmıyor. Bir kez bile bir açıklama yapmadılar" diye konuştu.

'ARA SEÇİM YAPILMASI GEREKİR'

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki boş olan 7 koltuk için ara seçim yapılması gerektiğini söyleyen Gökçen, "Anayasamızın 78'inci maddesi ara seçimleri düzenliyor. ve şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ölüm ve istifa sebebiyle toplam 8 koltuk boş. Bu 8 koltuktan biri mahkeme kararına rağmen serbest bırakılmayan ve görevine dönemeyen Can Atalay'a ait, dolayısıyla bu koltuk bize göre boş değil. Ama geri kalan 7 koltukla ilgili bir ara seçim yapılması gerekir. Tüm muhalefet partileri, ara seçimin bir anayasal zorunluluk olduğunu ifade ettiler" ifadelerini kullandı.

'HEDEFİMİZ TSK'NIN SİYASET DIŞINDA KALMASI'

Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu da milli savunma ve milli güvenlik konularındaki temel hedeflerinin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) siyaset dışı konumunun idame edilmesi olduğunu söyledi. Bağcıoğlu, "Siyaset dışı olması temel hedefimiz. İkincisi, barışta caydıran, savaşta kazanan Türk Silahlı Kuvvetleri niteliğinin idame edilmesi. Yurtta sulh, cihada sulh, Atatürk'ün temel direktifi doğrultusunda bu politikanın idame edilmesi. Türk Silahlı Kuvvetleri halen ebedi Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün muharip ruhunu taşıyan muzaffer bir ordudur. Herkes içeride, dışarıda hesaplarını değerlendirmelerini buna göre yapmalıdır. Üçüncüsü 15 Temmuz yapısal dönüşümleri denen ama Türk Silahlı Kuvvetleri'ni bizce geriye götüren değişimlerin düzeltilmesi" diye konuştu.

'EKONOMİK HEDEFLER GERÇEKÇİ DEĞİL'

Genel Başkan Yardımcısı Bihlun Tamaylıgil de TÜİK'in açıkladığı nisan ayı enflasyon rakamlarına değinerek, "Bilindiği üzere dün aylık enflasyon rakamı açıklandı, TÜFE 4,2. Birçok ülkenin yıllık enflasyon oranını biz aylık olarak 4,2 olarak dün açıkladık. Bunun gerçeği nedir derseniz; çok daha üst noktalarda bir enflasyon rakamıyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Yıllık bazda baktığımız zaman bu rakam yüzde 32,4. Türkiye ekonomik açıdan yılların içerisinde baktığınızda doğru kararlarla yönetilmiyor" dedi.

'SİYASETİN ER MEYDANI SEÇİM SANDIĞINA BUYURSUNLAR'

Tamaylıgil, iktidara seçim çağrısı yaparak, "Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak önümüzdeki süreçte bunları bütün toplumumuzla paylaşarak; 'Gelin el verin, birlikte Türkiye'yi yönetelim' diyoruz. Milli iradenin ve onun gösterdiği kararlılığı nice badireyi hep beraber atlatmaktaki sandıkla oluşan tercihle, gücüne inanıyoruz. Halkımızın bize vereceği yetkiyi bekliyoruz ve o yetkiyi de kısa zamanda almayı umut ediyoruz. Bunun için de seçimden kimsenin kaçmaması lazım. Burası Kırkpınar, er meydanı olan bir yer. Bence siyasilerin er meydanı da seçim sandığı. Biz o er meydanına buyursunlar diyoruz. Gelin hep beraber yarışalım. Halk kime inanıyorsa kararını versin. Kime güveniyorsa kararını versin. Bizim için en önemli tercih halkın tercihidir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

18:45
Real Madrid’in büyük hayali Kenan Yıldız
18:31
Trump’tan yanındaki çocuklara “İran“ mesajı
17:46
Tek tek hesaplandı İşte memur ve emekli için masadaki üç zam senaryosu
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
16:59
Mehmet Ali Aydınlar’ın geri adımı sonrası Hakan Safi’nin günler önceki sözleri yeniden gündemde
16:41
Ordu’da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
16:31
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
16:30
Türkiye’den stratejik hamle 6000 kilometre menzilli “Yıldırımhan“ tanıtıldı
15:27
TikTok’ta skandal yayın Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı
15:06
Romanya’da güven oyu alamayan hükümet düştü Başbakan görevden alındı
