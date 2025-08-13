CHP'den Şok Geçiş İddiası - Son Dakika
Politika

CHP'den Şok Geçiş İddiası

CHP\'den Şok Geçiş İddiası
13.08.2025 17:59
CHP'li Zeybek, Aydın'dan bazı başkan ve üyelerin AK Parti'ye geçeceğini açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Aydın'da partisinin il başkanı ve ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldiği toplantının ardından yaptığı açıklamada, partisinin Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile birlikte bazı ilçe başkanları ve meclis üyelerinin AK Parti'ye geçeceğini söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Aydın'da partisinin il başkanlığında, ilçe belediye başkanlarıyla toplantıda bir araya geldi. Yaklaşık 2 saat süren toplantıda, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin'de yer aldı. Toplantının ardından açıklama yapan Gökan Zeybek, partisinin Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile birlikte bazı ilçe başkanları ve meclis üyelerinin AK Parti'ye geçeceğini söyledi. Zeybek, açıklamasında, "Görünen o ki, belediye başkanımız kendisi birtakım arayışlar içerisine girmiş, Aydın'da toplumun yüzde 50,5 oyuyla seçilerek bir kez daha Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı olmayı kendi pozisyonunu korumak, yönetmekte oldukları şirketlerin çıkarları korumaya tercih etmiştir. Milletin iradesi her zaman hakim olacaktır. Bugün burada 10 belediye başkanımızla birlikteyiz. Yeni bir grup yapılanması seçtik. Siyasi partilerde yer değiştirmek olur ama belediye çalışanlarının doğrudan doğruya belediye başkanıyla birlikte siyasi görüşlerini aynı gün içerisinde değiştirme iradelerini anlamak mümkün değildir. Ben görevleri dolayısıyla ekmeğinden olma korkusuyla istifa eden arkadaşlarımıza şunu söylüyorum; 26 binden 50 bine ulaşan üye sayımızı daha da arttıracağız. Şunu da belirteyim ki önümüzdeki günlerde Cumhuriyet Halk Partisi Aydın'a çok güçlü bir şekilde gelecektir. Milletin vermiş olduğu oyun, iradenin mutlaka takibini yapacaktır. İlçe başkanlarımızdan hizmetlerini şimdi daha fazlalaştırmasını, halka dönük hizmetlerin daha da yaygınlaşmasın, eş güdümün sağlanmasını ve iş birliğinin de kalıcı hale getirilmesini mutlaka sağlamalarını istedik" dedi.

'ARTIK, HEDEFİMİZ AYDIN'DA 6 MİLLETVEKİLİDİR'

Zeybek, "Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı, belli ki sadece kendisi geçmiyor, beraberinde etkilediği belediye başkanlarını ve meclis üyelerini de AK Parti'ye götürmek istiyor. 65 haftadır Türkiye'nin birinci partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi de Aydın'da bugün yapılacak olan milletvekili seçiminde de AK Parti'nin fersah fersah üstünde oy alacağı ortadadır. Artık, hedefimiz Aydın'da 6 milletvekilidir. Son temmuz ayı anketleri de bu sonucun çıkabileceğini bize göstermektedir" diye konuştu.

'SİYASİ ÖMÜRLERİ SADECE 1 SONRAKİ SEÇİME KADAR OLACAKTIR'

"Aydın Büyükşehir Belediye Başkanının izlediği yol çıkar bir yol değil" diyen Zeybek, şöyle devam etti:

"Bu yolla kendisini bugün için iktidarın kollarına teslim etmekle, iktidar partisine geçmekle belki hakkında açılacak soruşturmalardan imtina edeceğini düşünebilir. Ama şunu unutmasın ki, Aydın'da insan içine çıkamayacağını herkes ona gösterecektir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin temiz ve helal oylarıyla seçilip bizim bütün gücümüzle, Cumhuriyet Halk Partililerin cezaevinde bedel ödediği bir dönemde şahsi çıkar, ikbal ve gelecek iddiasıyla hem de en fazla rekabet ettiğimiz iktidar partisine gidiyor olmasını gerçekten Aydın halkına anlatamayacağını ifade etmek istiyorum. Bugünler geçecek. Bugünlerden geriye bir direnenler kalacaktır. Siz şunu bilin ki, AK Parti'ye giden belediye başkanları ve meclis üyelerinin siyasi ömürleri sadece bir sonraki seçime kadar olacaktır. Tıpkı bundan önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş belediye başkanları nasıl ki parti aday yapmadığında başka yere gittiğinde siyasette ömürleri sona erdiyse, benzer durum ortaya çıkacaktır."

Kaynak: DHA

Özlem Çerçioğlu, Yerel Haberler, Gökan Zeybek, Politika, AK Parti, Belediye, 3-sayfa, Aydın, Son Dakika

