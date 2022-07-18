CHP Diyarbakır İl Başkanlığı'na Gönül Özel'in yerine kayyum atandı - Son Dakika
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CHP Diyarbakır İl Başkanlığı'na Gönül Özel'in yerine kayyum atandı

18.07.2022 14:56

Cumhuriyet Halk Partisi Diyarbakır İl Başkanlığı'nda genel merkezin kongre kararı alması üzerine Gönül Özel'in yerine kayyum atandı. Ankara 9. Sulh Mahkemesi, kayyumun en kısa sürede genel kurul çağrısı yapması için yetki verdi.

CHP Diyarbakır İl Başkanı Gönül Özel'in yerine kayyum atandı. Ankara 9. Sulh Mahkemesi'nin aldığı karara ilişkin detaylar da belli oldu. Ankara 9. Sulh Mahkemesinin aldığı kararda Diyarbakır CHP İl Başkanlığına Canan Tanış, Behçet Gezer, Muzaffer Değer, Mehmet Beşir İpekçi, Devrim Budak, Süleyman Berberoğlu'nun kayyum olarak atandığı ifade edildi.

EN KISA SÜREDE GENEL KURUL ÇAĞRISI YAPMALARI İÇİN YETKİ VERİLDİ

Mahkeme tarafından verilen kararın detayının devamında ise şu ifadelere yer verildi: "Görevlilerin en kısa sürede genel kurul çağrısı yapmaları için yetki ve izin verilmesine, 10. Sulh Mahkemesi'nin birleşen 2021/1971 esas sayılı dosyanın dosyamızdan başka bir esasa kaydının yapılmasına dair davacı asil ve davalı vekilinin yüzüne karşı davalının yokluğunda verilen karar, HMK 345 maddesi uyarınca tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta süre içinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar usulen okunup, anlatıldı."

"GENEL MERKEZ KONGRE YAPMAYINCA MAHKEMEYE VERDİLER"

Görevden alınan CHP Diyarbakır İl Başkanı Gönül Özel ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Şu anda görevimin başındayım. Değerli basın mensubu arkadaşlar kayyum atandığına dair haber düşmüş evet doğru ama istinaf yolu açık ve genel merkez benimle, benim görevden aldığım ilçe başkanları olağanüstü kongreye götürmek için imza topladı, genel merkez kongre kararı almayınca, mahkemeye verdiler mahkeme karar vermiş."

CHP'Lİ DELEGELER İL BAŞKANI'NA KARŞI İMZA TOPLAMIŞTI

Kayyum atanmasına giden süreç 16 Şubat 2020'de yapılan il kongresinde başlamıştı. Diyarbakır'da il başkanı seçilen Gönül Özel'in görevden alınması için en az 70 delege imza toplamış ve imzalar CHP Genel Merkezi'ne gönderilmişti.

Olağanüstü kongre kararı alınmamasının ardından Özel'in görevden alınması için imza toplayan delegeler tarafından dava açılmıştı. Bugün görülen üçüncü celsede mahkeme, CHP Diyarbakır İl Başkanlığına kayyum atanmasına karar verdi.

CHP Diyarbakır İl Başkanlığı'na kayyum atandı
CHP Diyarbakır İl Başkanlığı'na kayyum atandı
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CHP Diyarbakır İl Başkanlığına kayyum atandı CHP Diyarbakır İl Başkanlığına kayyum atandı CHP Diyarbakır İl Başkanlığı'na mahkeme kararıyla kayyum atandı CHP Diyarbakır İl Başkanlığı'na mahkeme kararıyla kayyum atandı
Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Diyarbakır, Ankara, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Diyarbakır İl Başkanlığı'na Gönül Özel'in yerine kayyum atandı - Son Dakika

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