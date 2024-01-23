 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Mansur Yavaş'ı makamında ziyaret eden Beşikçioğlu'ndan anket açıklaması: Sonuçlar çok olumlu - Son Dakika
Üye Girişi

Mansur Yavaş'ı makamında ziyaret eden Beşikçioğlu'ndan anket açıklaması: Sonuçlar çok olumlu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı makamında ziyaret eden ve 1 saatlik basına kapalı bir görüşme gerçekleştiren CHP Etimesgut İlçe Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu şu ana kadar anket yaptırıp yaptırmadığına ilişkin soruya yanıt verdi. Beşikçioğlu, "Oyunlarımdan sonra seyircilerle her daim buluşurum. Öykünmem ve 1500 kişinin hepsiyle tek tek fotoğraf çektiririm. Bu da benim aslında duygusal anketimi oluşturan bir yapı. Sonuçlar çok olumlu" dedi.

23.01.2024 - 13:14,  Güncelleme: 14:59
Abone Ol

CHP Etimesgut İlçe Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti. Beşikçioğlu, "Mansur başkan ile benim aramda hiçbir sıkıntı olmadı, olmayacak. O bizim ağabeyimiz, tecrübelerine her daim ihtiyacımız var" dedi. Anket yaptırıp yaptırmadığına ilişkin soruya da yanıt veren Beşikçioğlu, "Aynı zamanda oyun oynadığım için, oyundan sonra seyircilerle her daim buluşurum. Seyirci buluşmalarımız da öyle 200-300 kişi olmaz, 1000-1500 kişi olur. Öykünmem ve hepsiyle tek tek fotoğraf çektiririm. Bu da benim aslında duygusal anketimi oluşturan bir yapı. Sonuçlar çok olumlu" dedi.

BASINA KAPALI 1 SAATLİK GÖRÜŞME

CHP Etimesgut İlçe Belediye Başkan Adayı Beşikçioğlu, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı makamında ziyaret etti. Belediye binasına girerken 'Ankara'nın ağabeyine geldim' ifadelerini kullanan Beşikçioğlu, Yavaş ile basına kapalı görüştü.

Mansur Yavaş'ı makamında ziyaret eden Beşikçioğlu'ndan anket açıklaması: Sonuçlar çok olumlu

"MANSUR BAŞKAN İLE ARAMDA HİÇBİR SIKINTI OLMADI, OLMAYACAK"

1 saat süren görüşmenin ardından gazetecilere konuşan Beşikçioğlu, "Mansur başkan ile hiçbir olumsuz duygumuz olmadı, olmamıştır, olmayacaktır. Belediyecilikle ilgili tecrübelerini aldım. Bize kendi tecrübelerinden yola çıkarak, küçük detaylar verdi. Ben de saha çalışmaları içerisinde 1 hafta, 10 gündür Etimesgut'un tüm mahallelerindeyim. Oradaki eksikleri, başkanımıza iletme arzusundaydım. İletince gereken yapıldı. Basit bir örnek vereyim; Ankara Başkent'te Fevziye Mahallesi'nde kanalizasyon sistemi yok, cep telefonu çekmiyor. Bu benim ağrıma gidiyor dediğim zaman; aynı duygudaşlıkla bunu karşılayan bir başkanın, bir ağabeyin olması; son derece mutlu eden bir durumdur. Mansur Başkan ile benim aramda hiçbir sıkıntı olmadı, olmayacak. Bu çok net. O bizim ağabeyimiz, tecrübelerine her daim ihtiyacımız var. Siyasete girmedim, hizmete girdim diye bakıyorum. Beni buraya getiren izleyicilerime benim kendi içimde bir minnetim aslında" dedi.

Mansur Yavaş'ı makamında ziyaret eden Beşikçioğlu'ndan anket açıklaması: Sonuçlar çok olumlu

"ETİMESGUT KÜLTÜR İLÇESİ OLACAK"

Beşikçioğlu, Ankara için Mansur Yavaş haricindeki adayların sadece demokrasinin bir gereği olduğunu ve Ankara'da sonucun belli olduğunu söyledi. Beşikçioğlu, bir basın mensubunun neden Etimesgut'tan aday olduğu sorması üzerine de orada yapılacak sosyal çalışmaların genç kitle için daha verimli olacağının düşünüldüğünü ifade etti. Beşikçioğlu, "Etimesgut'un kendi içindeki arazisi, yapacağımız işler için uygun. Orası kültür ilçesi olacak. Çok genç bir kitle, emeklilerimizin, askerlerimizin çok olduğu bir yer. Bu bağlamda tasarrufları bu yöndeydi" diye konuştu.

Mansur Yavaş'ı makamında ziyaret eden Beşikçioğlu'ndan anket açıklaması: Sonuçlar çok olumlu

"RANT BİLMEM, HİZMET BİLİRİM"

Beşikçioğlu, şu ana kadar hiç anket yaptırıp yaptırmadığına ilişkin de "Aynı zamanda oyun oynadığım için, oyundan sonra seyircilerle her daim buluşurum. Seyirci buluşmalarımız da öyle 200-300 kişi olmaz, 1000-1500 kişi olur. Öykünmem ve hepsiyle tek tek fotoğraf çektiririm. Bu da benim aslında duygusal anketimi oluşturan bir yapı. Çok olumlu. Sanırım siyasette, hizmette başka bir söylenceyle geleceğiz. Belediyeciliği sosyal bir hizmet olarak uygulamaya çalışacağız. Rant bilmem iyi ki de bilmem ama hizmeti bilirim" dedi.

Mansur Yavaş\'ı makamında ziyaret eden Beşikçioğlu\'ndan anket açıklaması: Sonuçlar çok olumlu
Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • OĞUZ İÇEN : PARTİNİN OLUMLU SENİN DEĞİL;ÖNÜNDEKİ SUYU İÇEMEYECEK DURUMA GELECEKSİN SEÇİM AKŞAMI,DAHA KONUŞMAYI HİTAP ETMEYİ BECEREMEYEN SÖZDE SANATÇI MAKAMA OTURMAYA ÇALIŞIYOR. Yanıtla 17 12

Cumhuriyet Halk Partisi, Erdal Beşikçioğlu, Mansur Yavaş, Etimesgut, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Mansur Yavaş'ı makamında ziyaret eden Beşikçioğlu'ndan anket açıklaması: Sonuçlar çok olumlu - Son Dakika


21:54
Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı
21:48
Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt
21:22
Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:18
Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü
21:12
Galibiyeti unutan Volkan'a 'Ayrılacak mısın?' diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi
20:07
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06
Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45
AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste

Son Dakika
21:54 Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı
21:48 Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt
21:22 Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:18 Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü
21:12 Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi
20:07 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06 Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45 AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
19:07 TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 22:21:26. #1.12#
SON DAKİKA: Mansur Yavaş'ı makamında ziyaret eden Beşikçioğlu'ndan anket açıklaması: Sonuçlar çok olumlu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement