CHP Gaziantep İl Başkanı Reis Reisoğlu görevinden istifa etti - Son Dakika
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Politika

CHP Gaziantep İl Başkanı Reis Reisoğlu görevinden istifa etti

CHP Gaziantep İl Başkanı Reis Reisoğlu ve CHP il yönetimi istifa etti. Reisoğlu, yaptığı açıklamada, değer katmak için aday olduğu il başkanlığı görevini resmen bıraktığını, bundan sonraki süreçte partisinin neferi olarak belediye başkanlarının emrinde olduğunu belirtti. Öte yandan istifanın meclis üyelikleri listesinde CHP Genel Merkezi ile anlaşmazlıklar sonucu yaşandığı öne sürüldü.

21.02.2024 15:27
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gaziantep İl Başkanı Reis Reisoğlu ve yönetim kurulu istifa etti. İstifanın meclis üyelikleri listesinde CHP Genel Merkezi ile anlaşmazlıklar sonucu yaşandığı iddia edildi.

CHP GAZİANTEP İL BAŞKANI İSTİFA ETTİ

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Reisoğlu, "Değer katmak için aday olduğum CHP İl Başkanlığı görevini resmen bırakmış bulunuyorum. Bundan sonraki süreçte, partimin neferi olarak seçim sürecinde belediye başkanlarımızın, bunun dışında tüm örgütümün emrinde olmaya devam edeceğim." ifadelerine yer verdi.

CHP Gaziantep İl Başkanı Reis Reisoğlu görevinden istifa etti
Reis Reisoğlu

"CHP GENEL MERKEZİ İLE ANLAŞMAZLIK YAŞANDI" İDDİASI

İstifanın meclis üyelikleri listesinde CHP Genel Merkezi ile anlaşmazlıklar sonucu yaşandığı öne sürülürken geçtiğimiz günlerde CHP Gaziantep Şehitkamil İlçe Başkanı Hurşit Yıldırım ve yönetimi kurulu da istifa etmişti.

CHP Gaziantep İl Başkanı Reis Reisoğlu görevinden istifa etti
Kaynak: AA

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