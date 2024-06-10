CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem: Çiftçi, bu milletin tekrar efendisi olacak - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem: Çiftçi, bu milletin tekrar efendisi olacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem: Çiftçi, bu milletin tekrar efendisi olacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaptığı basın açıklamasında, çiftçilerin sorunlarına dikkat çekerek, çiftçilerin tekrar efendi olması için çalışacaklarını belirtti. Adem, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıkladığı hububat alım fiyatlarına eleştirilerde bulunarak, çiftçilerin üretmeye devam edebilmesi için daha adil fiyatlar talep etti.

10.06.2024 17:45
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, "Çiftçi, bu milletin tekrar efendisi olacak. Biz bunun için sonuna kadar çalışacağız." dedi.

Ankara'nın Polatlı ilçesine gelen Adem, Cumhuriyet Meydanı'nda partililer ve çiftçilerle basın açıklaması yaptı.

Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) açıkladığı hububat alım fiyatlarına ilişkin eleştirilerde bulunan Adem, "TMO'nun verdiği fiyatlar geçen seneye göre 1 lira artmış, yüzde 50 girdi maliyetinin arttığı bir noktada, TÜİK'in verdiği yüzde 75 enflasyonun olduğu ortamda sen yüzde 12,5 zam yapmışsın ve diyorsun ki 'çiftçi üretmeye devam edecek'. Hayır kardeşim çiftçi, çiftçilik yapmaktan vazgeçecek." diye konuştu.

Adem, "Çiftçi, bu milletin tekrar efendisi olacak. Biz bunun için sonuna kadar çalışacağız. Genel Başkanımız Özgür Özel, Rize'deki çığlığı duydu ve hemen bir miting (Çay Mitingi) organize etti. Bugün buradayız, cuma günü Tekirdağ'da miting yapacağız." ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasına CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, Polatlı Belediye Başkan Mürsel Yıldızkaya, CHP Polatlı İlçe Başkanı Melih Çınar, belediye meclis üyeleri, Polatlı Muhtarlar Derneği Başkanı Adem Köse ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem: Çiftçi, bu milletin tekrar efendisi olacak - Son Dakika

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