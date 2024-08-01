CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen: Can Atalay\'ın gasbedilen milletvekilliği iade edilmelidir

Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, "TBMM derhal toplanarak Anayasa Mahkemesi kararı Genel Kurula okunmalı ve Can Atalay'ın gasbedilen milletvekilliği iade edilmelidir. Yaratılan bu fiili durum bir an önce ortadan kaldırılmalıdır" dedi.

CHP'li Gökçe Gökçen, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Gezi davasında 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili kararın 'yok hükmünde' olduğunu belirten ve dün Resmi Gazete'de yayımlanan AYM kararını değerlendirdi. Gökçen, dün gece Resmi Gazete'de tarihi bir karar yayımlandığını belirterek, "Anayasa Mahkemesi bir işlemin yok hükmünde olduğunu söylüyorsa; o işlem hiçbir şekilde hukuken var olmamıştır. Geriye dönük olarak Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğunu tespit eden Anayasa Mahkemesi Can Atalay'ın halen milletvekili olduğunu söylemiş oldu" dedi.

'HUKUK BİLMEZLİĞİNİ BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ'

Gökçen, AYM'nin TBMM'de seçilmişlere bir görev verdiğini ifade ederek, "Ama bir taraftan da seçilmişler henüz hiçbir söz etmeden, seçilmişler herhangi bir işlem yapmadan, TBMM toplanıp da bu kararı işleme almadan, Genel Kurula okumadan önce atanmış bir kişi bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, anayasa tanımazlığını, hukuk bilmezliğini bir kez daha gösterdi. Dün gece, sabaha karşı saat 03.35'te paylaştığı mesaj bir darbe bildirisidir. Mehmet Uçum kendisini TBMM'den de anayasadan da üstün gördüğünü, seçilmiş bir milletvekilinin yetkisini tanımadığını ifade etmiştir" diye konuştu.

'SEÇİLMİŞ VEKİLİ HAPİSTE TUTMA UTANCINA SON VERİLMELİ'

TBMM'nin son günlerde çok yoğun bir şekilde çalıştığını belirten CHP'li Gökçen, "Keşke halkımızın, milletimizin sorunlarını çözmek için bu kadar yoğunlukla çalışmış olsaydı. TBMM yargıdaki sorunları çözmek için, infaz sistemindeki adaletsizlikleri gidermek için çalışmamıştır. TBMM, yargı bağımsızlığını tesis etmek için, her geçen gün utançla takip ettiğimiz çocuk işçi cinayetleriyle mücadele etmek için çalışmamıştır. TBMM'nin artık tatile gitme değil; millet için, halk için çalışma zamanı gelmiştir. Seçilmiş bir milletvekilini hapiste tutma utancına artık derhal son verilmelidir. TBMM derhal toplanarak Anayasa Mahkemesi kararı Genel Kurula okunmalı ve Can Atalay'ın gasbedilen milletvekilliği iade edilmelidir. Yaratılan bu fiili durum bir an önce ortadan kaldırılmalıdır" ifadelerini kullandı.

'ANAYASAYI UYGULAMAYANLARLA ANAYASA YAPMAYACAĞIZ'

Ardından bir duyuruda bulunmak istediğini söyleyen Gökçen, "Hukuku ayaklar altına alanlar, mevcut yasaları uygulamayanlar, Anayasa'nın 153'üncü maddesinde yer alan 'Anayasa Mahkemesi kararları yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar' hükmünü uygulamayanlar bu ülkenin adalet ve hukuk sorunlarını çözemezler. Tam tersine onlar anayasasızlaştırma projesinin mimarlarıdırlar. ve anayasasızlaştırma projesinin mimarlarıyla anayasa yapılmaz. Anayasayı uygulamayanlarla bir anayasa masasına oturmayız. Anayasayı uygulamayanlarla anayasa yapmayacağız" dedi.