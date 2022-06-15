CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Marmaris'te basın toplantısı düzenledi Açıklaması - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Marmaris'te basın toplantısı düzenledi Açıklaması

15.06.2022 18:16
CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Marmaris'te basın toplantısı düzenledi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Mesele Ankara, İstanbul, Adana ve Mersin'i almak değildi aslında.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Mesele Ankara, İstanbul, Adana ve Mersin'i almak değildi aslında. En önemli başarımız bunları sandıkta yenebileceğimizi ispat etmekti." dedi.

Partisinin Marmaris İlçe Başkanlığında basın toplantısı düzenleyen Torun, iki gündür Muğla'nın ilçelerinde ziyaretler gerçekleştirip, incelemelerde bulunduğunu söyledi.

Çok önemli bir süreç yaşandığını ifade eden Torun, gittikleri il ve ilçelerde esnaf ve vatandaşla bir araya geldiklerini belirtti.

İktidara gelmek için süreci doğru yönetmek istediklerini dile getiren Torun, "Yerelden genele bu köprüyü kurduk. Yerelde başardık, genelde de başaracağız. 31 Mart 2019 yerel seçimlerde büyük bir başarı elde ettik. Mesele Ankara, İstanbul, Adana ve Mersin'i almak değildi aslında. En önemli başarımız bunları sandıkta yenebileceğimizi ispat etmekti. Birlikte olduğumuzda hep beraber mücadele ettiğimizde vatandaşı kucakladığımızda çözümlerimizi anlattığımızda başarabildiğimizi gösterdik." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin sorunlarını çözecek sermayesinin ve insan kaynağının olduğunu anlatan Torun, şöyle konuştu:

"Bu ülkenin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Kaynakları yerinde kullanarak liyakatli bir yapı kurarak demokrasiyi, adaleti tesis ederek, özgürlükleri genişleterek sorunları çözeriz. Eğer bu ülkenin kurucu partisi olduğumuzu iddia ediyorsak, Kuvayımilli ruhu taşıyorsak kurtarıcı parti de olmak zorundayız. Unvanınız ne olursa olsun her birimiz o ruhla hareket etmek zorundayız. Halkın iktidarını hep beraber getirmek zorundayız. İnanıyoruz, bir başka gelecek mümkün. O gelecekte de barış, sevgi, kardeşlik, refah, huzur yaşamamız mümkün."

Seyit Torun ve beraberindekiler daha sonra esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Marmaris Ordulular Kültür ve Dayanışma Derneği'ni de ziyaret eden Torun, dernek başkanı Yaşar Karaosmanoğlu ile sohbet etti. Ardından Marmaris Belediyesine geçen Torun, Belediye Başkanı Mehmet Oktay'dan çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Torun'a programlarında, CHP'nin Muğla milletvekilleri Burak Erbay, Mürsel Alban, Suat Özcan, Süleyman Girgin, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Antalya Milletvekili Cavit Arı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ile CHP Marmaris İlçe Başkanı Zekican Balcı da eşlik etti.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Seyit Torun, Marmaris, Adana, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Marmaris'te basın toplantısı düzenledi Açıklaması - Son Dakika

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