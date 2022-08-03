CHP'li Öztrak: Kamuoyunun vicdanı derhal aydınlatılmalı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ile ilgili iddialara yönelik, "Çalınan her soru gençlerimiz hayatıdır. İddiaların ciddiyetle ele alınması gerekir. Çünkü bundan sonra bu sınavı kazanan töhmet altında olduğu için, kaybeden de hakkının yendiğini düşündüğü için mağdurdur. Derhal soruşturulmalı, kamuoyunun vicdanı derhal aydınlatılmalıdır" dedi.

CHP'li Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, partilerinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıya genel merkez ve Meclis grubuyla sahada çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Dün Merkez Yönetim Kurulumuzun gündeminde KPSS skandalı vardı. Devlet yönetimindeki kriz artık öyle bir noktaya geldi ki; bu ülkede güvenilir bir sınav yapılamaz hale geldi. Ekonomik kriz ve sıkıntıların dış politikada sebep olduğu kırılganlıkları ve diğer ülkelere verilen tavizleri de değerlendirdik" dedi.

'MAKYAJ GİDEREK AĞIRLAŞIYOR'Ardından Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon rakamlarını değerlendiren Öztrak, "TÜİK'e göre aylık enflasyon yüzde 2,4'müş. 2 gün önce İstanbul Ticaret Odası, 'yüzde 4,1' dedi. Bağımsız iktisatçılardan oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) bugün geçtiğimiz ayın enflasyonuna 'yüzde 5' dedi. Temmuz enflasyonu için piyasalar yüzde 3,2 bekliyordu. Ama TÜİK'in açıkladığı enflasyon bunların hepsinin altında. Makyaj giderek ağırlaşıyor. Enflasyon istatistikleriyle oynamak milletimizin ücretini ve maaşını gasp etmektir. TÜİK yöneticileri sayın genel başkanımızın dediklerini dikkate alsın. Herkes şunu biliyor ki; enflasyon en büyük halk düşmanıdır. En haksız vergidir. Bugün yıllık tüketici enflasyonu yüzde 79,6, üretici enflasyonu ise yüzde 144,6. TÜİK'in makyajlı rakamlarıyla bile tüketici enflasyonu 1998 Eylül ayından bu yana en yüksek enflasyon düzeyinde. Üretici enflasyonu ise cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesinde" diye konuştu. 'KAMUOYU VİCDANI DERHAL AYDINLATILMALI'Öztrak, sosyal medyada KPSS sorularının dışarıya sızdırıldığına yönelik çok ciddi iddiaların yer aldığını hatırlatarak, "Öyle hafife alınacak mesnetsiz iddialar da değil. Ama ÖSYM daha yemeden içmeden, doğru düzgün araştırmadan iddiaları reddetti. ÖSYM Başkanı'na tavsiyemiz; eğer bu işi birilerinin talimatıyla yaptıysa önceki Çevre ve Şehircilik Bakanı Bayraktar gibi kendisine talimat vereni açıklasın. Yoksa bu pilav daha çok su kaldırır. Çalınan her soru gençlerimiz hayatıdır. İddiaların ciddiyetle ele alınması gerekir. Çünkü bundan sonra bu sınavı kazanan töhmet altında olduğu için, kaybeden de hakkının yendiğini düşündüğü için mağdurdur. Derhal soruşturulmalı, soruşturma sonucuna göre de gereği mutlaka yapılmalıdır. ÖSYM, YÖK'ün ilgili kuruluşu. ÖSYM'nin ilgili olduğu YÖK Başkanı neden sus pus. Kamuoyunun vicdanı derhal aydınlatılmalıdır. Biz bu konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.'KADINLAR ÇOK RAHAT TEHDİT EDİLİR HALE GELDİ'

Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Öztrak, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'un aşı karşıtları tarafından tehdit edildiği iddiasıyla ofisinin kapısına dana dili bırakılmasıyla ilgili, "Bu ülkede kadınlar çok rahat tehdit edilir hale geldi. Sorumlularına 'meczup' denilerek geçiştirilemez. Dikkatle takip edilmelidir, üzerinde hassasiyetle durulmalıdır. Kimsenin; kadın olsun erkek olsun bir başkasını tehdit etme hakkı yoktur. Devletin görevi böyle bir tehdit söz konusu olduğunda bunun üzerinde hassasiyetle durmaktır" dedi.