Kılıçdaroğlu: CHP, iktidara en yakın dönemdedir - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: CHP, iktidara en yakın dönemdedir

12.08.2022 12:24

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin sorunları sadece dillendiren değil, sorunların nasıl çözüleceğini ifade eden bir parti olduğunu belirterek, "Uzun yıllardır iktidar olamayan bir CHP, iktidara en yakın dönemdedir." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Maltepe'deki Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde bugün başlayan CHP Yurt Dışı Örgütlenme Çalıştayı'na katıldı. Kılıçdaroğlu, yurt dışından gelen CHP temsilcilerine katılımından dolayı teşekkür etti.

"AB'NİN ÖNGÖRDÜĞÜ BÜTÜN DEMOKRATİK KURALLARI TÜRKİYE'YE GETİRECEĞİZ"

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:


"Daha güzel bir Türkiye'de yaşamak istiyoruz. Avrupa Birliği'nde öngörülen, demokratik ülkelerde öngörülen bütün demokratik kazanımların Türkiye'de de olmasını istiyoruz. Herkesin düşüncesini özgürce ifade ettiği bir Türkiye istiyoruz. Hiç kimsenin inancından, kimliğinden, yaşam tarzından ötürü ötekileştirilmediği bir Türkiye istiyoruz. Bunun kavgasını, mücadelesini veriyoruz. Eski, klasik söylemlerin çok dışında, uygar dünyanın bir parçası olmak için mücadele eden bir CHP var. Bunun farkında olmanız lazım. Göreceksiniz, ilk iktidarımızda göreceksiniz. Avrupa Birliği'nin öngördüğü, kendi ülkelerinde var olan bütün demokratik kuralları kendi ülkemize getireceğiz.

"ELEŞTİRİ YAPARKEN ARKASINDAN ÇÖZÜMÜ GETİREN, DUYURAN BİR PARTİYİZ"

Bizler, eleştiri yaparken arkasından mutlaka çözümü getiren, öneren, topluma duyuran bir partiyiz. Sorunları sadece dillendiren değil, sorunların nasıl çözüleceğini de ifade eden bir partiyiz. Dolasıyla uzun yıllardır iktidar olamayan bir CHP, iktidara en yakın dönemdedir. Ama bunu yapacak, sağlayacak olan sizlersiniz. Bu partiye emek verenlerdir.

"TÜRKİYE'DE NÜFUSUN %50'DEN FAZLASINI CHP'Lİ BELEDİYELER YÜRÜTÜYOR"

Yaklaşık 4 milyon seçmen, 6 milyon civarında yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız var. Biz, oralardan beklediğimiz oyu alamıyoruz. Oyu alamıyorsak klasik bir söylemle 'Efendim onlar bize oy vermiyorlar'. Hayır, bunu kabul etmiyorum. Niçin bize oy vermiyorlar? Asıl üzerinde düşüneceğimiz nokta bu. Eğer biz güven vermiyorsak neden bize oy versinler? Yeni bir siyaset anlayışını ülkemize getiriyoruz. Bu yeni siyaset anlayışının CHP'ye kapıları araladığını gayet iyi biliyoruz. Yerel yönetimler bunun en güzel örneği. Biz büyük kentleri alacağımızı söylediğimizde bize kimse inanmıyordu, rakiplerimiz inanmıyordu. Ama biz, yeni siyaset anlayışımızla bu kapıları araladık. ve bugün, bu yeni siyaset anlayışının meyvelerini de görüyoruz. Bugün Türkiye'de, nüfusun yüzde 50'den fazlasını bir anlamda CHP'li büyükşehir belediye başkanları bir anlamda yönetiyor. Yanıldığımız bir yer var; Bursa. Bursa'yı kaybetmemizin kabahati de bize ait, Bursalılara ait değil. Ama önümüzdeki seçimlerde onu da telafi edeceğiz inşallah.

"İKTİDAR, ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ İLE KARŞI KARŞIYA"

Her sorunu biliyoruz, ama her sorunun nasıl çözüleceğini de biliyoruz. Bugün bizim çözümlerimizi, iktidar olmadığımız halde iktidar sahipleri çözmek istiyorlar. Çünkü onlar çözümü bilmiyorlar. Neyi nasıl yapacaklarını bilmiyorlar. Bir sorunlar yumağı ile şu anda Türkiye karşı karşıya. Buna 'çoklu organ yetmezliği' diyorum. İktidar, çoklu organ yetmezliği ile karşı karşıya.

"İKTİDAR OLDUĞUMUZDA BELLİ ORANDA KADIN VE GENÇ SİYASETÇİ BULUNDURMA KOTASI GETİRECEĞİZ"

Örgütlerinizi kurarken kadın-erkek dengesine de lütfen dikkat edin. Avrupa'da yaşıyorsunuz. Kadın kardeşimizin siyaset alanını açın. Her şeyi beraber yapacağız. Biz, cinsiyet kotası getirdik, yüzde 33. Yüzde 20 de gençlik kotası getirdik. Kendi tüzüğümüzde, kendi irademizle getirdik. İktidar olduğumuzda bunu Siyasi Partiler Yasası'na da koyacağız. Gençlerin de önünü açacağız. Gençlerin de siyaset yapmasına imkan sağlayın. 'Her şeyi biz biliriz' algısını darmadağın edin. Her şeyi beraber yapacağız."

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu: CHP, iktidara en yakın dönemdedir - Son Dakika

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