CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'de Kuddusi Okkır'ın eşini ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra kanser hastalığı nedeniyle tahliye edilen ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kuddusi Okkır'ın İzmir'de yaşayan eşi Sabriye Okkır'ı ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, eşi ve torunuyla birlikte Okkır'ın Foça ilçesindeki evine gitti.

Ziyaret sonrası Okkır ile birlikte gazetecilere açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Kuddusi Okkır'ın ölümünün cinayet olduğunu ve bu cinayetin aydınlatılması gerektiğini savundu. Bu acının sadece Okkır ailesinin değil Türkiye'de hak, hukuk ve adalet isteyen herkesin acısı olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Devletin aslında özür dilemesi lazım, oturması konuşması lazım. Bu kadar büyük acıları çektirmemesi lazım. Siz bir topluma, bir aileye, bir kitleye acılar çektirirseniz devleti adaletle yönetmiyorsunuz demektir."

Kendisinden randevu istediğinde Sabriye Okkır'ın "Gelsin ama sitemlerim olacak" yanıtını verdiğini anlatan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"'Yine de geleceğim, sitemlerini dinleyeceğim.' dedim çünkü onun acısı aslında hepimizin acısıdır. Onun yaşadığı acıları bu toplumda hiçbir kişinin, hiçbir ailenin yaşamasını istemem. O nedenle devletin adaletli olması lazım. Evet kendisine söz de verdim. Kesinlikle devletin Sabriye Hanım ile oturup helalleşmesi lazım. Bir şekliyle yaşanan dramların başka ailelere yaşatılmaması lazım. Her acının aslında bir ders olması lazım. ve bu dersi alması gerekenlerin başında da bu ülkenin yöneticileri gelir. Bunu kendisine de aktardım."

Ziyarete CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ve CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de katıldı.

Öte yandan CHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye Harp Malulü Gazi Şehit Dul ve Yetimleri Derneği üyeleriyle bir araya geldiği belirtildi. Görüşmede dernek yönetiminin Kılıçdaroğlu'na teşekkür belgesi takdim ettiği ifade edildi.