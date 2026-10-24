CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Gaziantep'te esnaf bakanlığı kurulmasını istedi - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Gaziantep'te esnaf bakanlığı kurulmasını istedi

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Gaziantep\'te esnaf bakanlığı kurulmasını istedi
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odası ziyaretinde esnaf bakanlığı kurulması gerektiğini söyledi. Esnaf sayısının giderek azaldığını belirten Kılıçdaroğlu, iflas eden esnafın sorunlarının akılcı politikalarla çözülmesini istedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nı ziyaret etti. Ziyaret sırasında konuşan Kılıçdaroğlu, Türkiye'de esnaf bakanlığı kurulması gerektiğini vurguladı.

Bir dizi program ve ziyaret için Gaziantep'te bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kentteki temasları çerçevesinde Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nı ziyaret etti. Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'de esnafların çok önemli olduğunu belirterek esnaf bakanlığı kurulması gerektiğini vurguladı.

"Bu ülkede esnaf bakanlığının kurulması lazım"

Kılıçdaroğlu, "Esnaf bizim başımızın üstündedir. Esnafın sorunlarını dile getirmek bizim görevimiz ama sadece sorunları dile getirmek yetmiyor. Bu ülkede esnaf bakanlığının kurulması lazım. Buradan sesleniyorum, 'kardeşim niye bir esnaf bakanlığı kurmuyorsunuz'. Bu ülkede binlerce, milyonlarca esnaf var. ve esnaf sayısı giderek düşüyor, giderek azalıyor. Esnaflar ne yapsınlar, iflas ediyorlar, geçinemiyorlar. Aldığı ürünü tekrar yerine koyamıyor. Üç harfli mağazalar ile esnafın sattığı ürünler arasında çok fark var. Vatandaş esnaftan almıyor, oraya gidiyor. Bunların çözülmesi lazım. Hiçbir sorun çözümsüz değildir. Her sorunu akılcı politikalarla çözümü vardır. Ama bu çözüm toplumda tahribat oluşturmamalı, dayanışma kültürü oluşturmalı. Bir arada olma, birlikte olma kültürü olmalı. Herkesin kazandığı, herkesin mutlu olduğu, evine huzur içinde girdiği, sofrasında bereket olduğu bir Türkiye istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Kemal KılıçdaroğluGaziantepPolitikaEkonomiSon Dakika

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