CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, savunma sanayiinin rekabete açık olmadığını söyledi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kendi ülkemize üretmek, kendi ülkemizde çalışmak, kendi ülkemize katkı vermek ve kendi ülkemizde dünyaya meydan okuyabilecek altyapıyı oluşturmak; bu izim görevimiz olmalı" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde düzenlenen "Gençlik Buluşmaları" programında gençlerle bir araya geldi. Gençlerin şarkı söyleyerek karşıladığı Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmada sağlıklı bir gelecek kurulması için tarihin iyi bilinmesi gerektiğini vurguladı. Savunma sanayiinin temelinin Cumhuriyet yıllarına dayandığını aktaran Kılıçdaroğlu, o günden bugüne yaşanan gelişmeleri hatırlattı.

"Rekabet olmazsa savunma sanayiinde beklediğimiz gelişmeleri sağlayamazsınız"

Kılıçdaroğlu, "Evet, bugün uçaklar yapıyoruz, helikopterler yapıyoruz. Bugün savunma sanayiimizin önemli bir önemli sorunu var. Rekabete açık değil. Rekabet olmazsa savunma sanayiinde beklediğimiz gelişmeleri sağlayamazsınız. Savunma sanayii bir kişiye veya bir şirkete teslim edilemez. Rekabet olmalı. En iyisini kim yapıyorsa, en güzelini kim yapıyorsa, en ihtiyaç duyulanı kim yapıyorsa onun öne çıkması lazım. Dolayısıyla rekabetd açık bir yapının olması gerekiyor. Savunma sanayiinin özü budur" ifadelerini kullandı.

"Türkiye henüz yüksek teknolojide beklediğimiz noktaya gelmiş değil"

Savunma sanayiinin yüksek teknolojiye ihtiyaç duyulan bir alan olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Türkiye henüz yüksek teknolojide beklediğimiz noktaya gelmiş değil. Çip üretmesi lazım Türkiye'nin. Bununla ilgili de geçmişte özel bazı çabalar harcandı ama çip üreten o fabrikalar tek tek kapatıldı. Türkiye'nin bu noktada da ciddi atılımlar yapması gerekiyor" dedi.

"Geçmişin temelinde Cumhuriyet Halk Partililerin emeği vardır"

Kılıçdaroğlu, "Bugün Erdoğan çıkıp fuarlar yapıyor. 'Efendim şunu yaptık, bunu yaptık, uçak yaptık, helikopter.' Ama yapan şirketlerin tamamı onun döneminde değil, daha önceki dönemlerde kurulan şirketlerdir. O dönemin mühendisleridir bugünkü mühendislerle kol kola verip üretim yapanlar. Dolayısıyla biz bugün yapılanları küçümsemiyoruz ama geçmişi unutturmayacağız. Geçmişin temelinde Cumhuriyet Halk Partililerin emeği vardır. Geçmişin temelinde diğer partilerin de emekleri vardır. En ağır bedelleri ödeyen parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir ama bu yolu açan partinin de Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu hiç kimsenin unutmaması gerekir" şeklinde konuştu.

"Kendi ülkemizde dünyaya meydan okuyabilecek altyapıyı oluşturmak, bizim görevimiz olmalı"

Yetişkin ve dinamik elemanların beyin göçü yaptığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet Halk Partililer olarak, gençler olarak bunu da çok iyi bilmemiz lazım. Kendi ülkemize üretmek, kendi ülkemizde çalışmak, kendi ülkemize katkı vermek ve kendi ülkemizde dünyaya meydan okuyabilecek altyapıyı oluşturmak; bu bizim görevimiz olmalı. Her Cumhuriyet Halk Partilinin, her gencin görevi olmalı. Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nin temelinde de zaten bu yatar. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Bizim çok önemli bir cümlemiz var; 'Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmak.' Cumhuriyet'i kurduk ama ülkemizde henüz demokrasi yok. Arzu ettiğimiz demokrasi yok. Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmak da inşallah bize nasip olacaktır" açıklamasında bulundu.

"Bu ülkede kim yaşıyorsa hepsi için eşit kuralları getireceğiz"

İnsan haklarını her alanda savunacaklarının altını çizen Kılıçdaroğlu, "Hakkı, hukuku ve adaleti savunuyorsak sadece kendimiz için değil, bu ülkede kim yaşıyorsa hepsi için eşit kuralları getireceğiz ve onları savunacağız" dedi.

"Orta Doğu'nun dominant ülkesi Türkiye'dir"

Kılıçdaroğlu, "Biz değişimi her dönem yakalamak, akılcı politikalarla üretmek ve dünyada söz sahibi olmak istiyoruz. Türkiye'nin kendi bölgesinde güçlü olması lazım. Kendi bölgesinin dominant ülkesi, Orta Doğu'nun dominant ülkesi Türkiye'dir. Doğu Akdeniz'de bizim haklarımız vardır. Petrolde de, doğal gazda da bizim haklarımız vardır. Akdeniz'de bizim haklarımız vardır. Bizim bütün bu bölgelerde söz sahibi olmamız gerekir. Güçlü olursanız söz sahibi olursunuz" diye konuştu.

"İnsana insan olarak bakacağız"

Herkese eşit yaklaşacaklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Hiç kimsenin inancını, hiç kimsenin kimliğini, hiç kimsenin yaşam tarzını sorgulamayacağız. İnsana insan olarak bakacağız. Hangi kültürden olursa olsun, hangi kimlikten olursa olsun saygıyla bakacağız. Onun sorunlarını kendimize dert edineceğiz. Cumhuriyet Halk Partililerin özü budur. Sorun varsa sorunun çözümüne kimlikleneceğiz" dedi.

"Yolsuzluk yapanların adresi bellidir"

Kılıçdaroğlu, kirli siyaseti kabul etmediklerini kaydederek, "Hiçbir belediye başkanı halka hizmet etmekten, beldeye hizmet etmekten çekinmemeli. Parayı kendisi için harcıyorsa, parayı yakınları için harcıyorsa ve hala ben CHP'liyim diyorsa sakın CHP'de kalmasın derhal ama derhal istifa edip başka bir yere gitsin" şeklinde konuştu.