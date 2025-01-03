CHP Genel Başkanı Özel: "Ardahan Doğu Ekspresi\'ni bekliyor"

Politika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, asgari ücret ve emekli maaşları üzerinden hükümete yüklendi. Özel, "Geçim yoksa seçim var" dedi.

Sarıkamış Şehitlerini anma etkinliğine katılmak üzere dün akşam saatlerinde Kars'a gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ardahan'da belediye başkanlığın ziyaret etti ve esnaf ziyaretinde bulundu.

"CHP baba evi"

Belediye binası önünde halka hitap eden Özel, CHP'nin baba evi olduğunu söyleyerek, "Ne Kemal Kılıçdaroğlu ne İsmet İnönü ne Bülent Ecevit. Tapu bir kişiye kayıtlıdır, o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Öyle olunca geçmişte hangi partide olmuş olursa olsun, tüm Ardahanlıları baba evimize bekleriz" dedi.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in iki dönemdir Ardahan'a hizmet ettiğini anlatan Özel, "İki dönemdir Faruk Demir Başkanımız Ardahan'da iki oydan bir tanesini alarak yaptığı hizmet takdir görerek, kapısından kimseyi çevirmeyerek, halkçı belediyecilik anlayışıyla en iyi hizmetleri yaparak çalışıyor. Siz de onu takdir ediyorsunuz, biz de ona teşekkür ediyoruz" dedi.

"Hayvancılık yara alıyor"

Belediyenin yapamayacağı, hükümetin yapacağı işler olduğunu belirten Özel, "Bunların en başında eğer konu Ardahan ise hayvancılık. Bugün Ardahan'da sütü 12 liraya satıyorsunuz. Doğru mu? 12 lira. Yem 600 lira, 660 lira. 50 kilo olduğuna göre dönüyorsunuz yemin kilosu da 12 lira. Hadi bir kilo süt satınca bir buçuk kilo yem alacaktık kilo sıçratınca bir buçuk kilo yem alırsan para kazanır. Bir kilo süt, bir kilo yem aynı paraya gelirse ki şimdi alınamıyor bile. O zaman maalesef hayvanlar kesime gider, hayvancılık yara alır" dedi.

"Çiftçi nüfus azalıyor"

Ülke genelinde çiftçi sayısının düştüğünü belirten Özel, "Çiftçi sayımız 20 yılda 2.8 milyondan 2.3 milyona düşmüş. Yani nüfus 20 milyon artmış. 200 bin çiftçi kayıp. Normalde 500 bin çiftçinin artması lazım. O artmamış, 500 bin de eksilmiş. Yani ülkede bir milyon çiftçi kayıp. Türkiye'de çiftçilerin yaş ortalaması 58. Eskiden 35'ti. Yani gençler kaçıyor. Çiftçiler koşuyor. Yaşlılar ilerliyor. ve üç gençten ikisi şöyle cevap veriyor. 'Eğer bir iş bulursam seneye tarımla uğraşmayacağım'. Üç çiftçiden ikisi genç çiftçilerin bu işi bırakmanın peşinde. ve yine çiftçilerin neredeyse dörtte üçü banka borçlarıyla, hacizlerle, faizlerle karşı karşıya. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında çiftçimizin ve hayvancımızın çekmiş oldukları kredilerin faizlerini bir sefere mahsus sileceğiz. Anaparasını da beş yıla vereceğiz. Bunun müjdesini veriyoruz" dedi.

"Ardahan Doğu Ekspresi'ni bekliyor"

Ardahanlıların otuz yıldır Doğu Ekspresi'ni beklediğini dile getiren Özel, "Doğu Ekspresi geliyor, Kars'ta duruyor. Doğu Ekspresi'nin son durağında Ardahan olması lazım. İlk durağının da Ardahan olması lazım. Doğu Ekspresi gelince turizm canlanacak, ekonomide yeni imkanlar ortaya çıkacak, esnafın yüzü gülecek, Ardahanlının yüzü gülecek" diye konuştu.

Asgari ücret ve emeklilerin geçim derdinde olduğunu ifade eden Özel, "Bugün 12 bin 500 lirayı 14 bin lira yapmaya hazırlanıyorlar. 14 bin lira emekli maaşı değildir. Emekliyi düşkün hale getirme maaşıdır. Emekliyi aç bırakma maaşıdır. Emekliyi sefalete mahkum etme maaşıdır. 22 bin lira asgari ücretle geçim olmaz. 14 bin lira emekli maaşıyla geçim olmaz. Geçim olmazsa ne olur? Seçim olur" dedi.

Özel, belediyeyi ziyaretinin ardından Ardahan'da esnaf ziyaretinde bulundu.

Sarıkamış Şehitleri'ni anma etkinliği programına katılmak üzere bölgeye gelen Genel Başkan Özel, Ardahan Belediyesini ziyaret etti. Belediye Başkanı Faruk Demir, partililer ve belediye personeli tarafından karşılanan özel, daha sonra kent merkezinde esnafı ziyaret etti.

Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Özel, Posof ilçesine de geçerek temaslarına burada devam edecek. - ARDAHAN