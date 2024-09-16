Özgür Özel: CHP İktidarında AB'ye Gireceğiz - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel: CHP İktidarında AB'ye Gireceğiz

Özgür Özel: CHP İktidarında AB\'ye Gireceğiz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir ziyaretinin ikinci durağı olan Manyas'ta vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, CHP iktidarında Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne gireceğini ifade etti.

16.09.2024 16:58  Güncelleme: 16:59
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir ziyaretinin ikinci durağı olan Manyas'ta vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, CHP iktidarında Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne gireceğini ifade etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manyas'ta ilçe örgütü ve belediye başkanlığını ziyaret etti. Özel, Manyas Belediyesinde yaptığı değerlendirmede ilçeye güzel hizmetler vermek istediklerini belirterek, genel seçimlerde de CHP'li belediyelerin çalışmalarıyla iktidarı kazanmak istediklerine vurgu yaptı. Özgür Özel belediye ziyaretinin ardından vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, CHP iktidarında Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne gireceğini ifade etti.

"Manyas'a unutulmaz hizmetler yapacağız"

Manyas Belediye Başkanı Ahmet Duru ve belediye meclis üyeleriyle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'li belediyelerin yaptıkları ve yapacakları hizmetin iktidarı kazanma yönünde olumlu olacağını söyledi. Özel, "Şimdi parti ile devlet ayrımının ortadan kaldırdığı noktada evvel ezelden partileriyle bağlarının sürmesine müsaade edilen bu kamu görevi yapan kişilerin de bu yaptıkları işlerin de partilerinden bilinmesi önemlidir. Nasıl AK Parti edindiği dünya kadar belediyeyi kötü yönetimi sonucunda bedelini ödediyse, biz de iyi yönetimin sonucunda partimiz olarak bunun karşılığını görmek arzusundayız. Yerel seçimlerde dört kişiden üçünün oyunu alma hedefi vardır, genel seçimlerde de üç kişiden ikisinin oyunu alma hedefini hem ilçe başkanımıza hem de belediye başkanımıza emanet ederek Manyas'tan bugün ayrılıyorum. Bundan sonra geçmiş dönemdeki belediye başkanları açısından kriterimiz şuydu; vatandaşın memnuniyetine bakıyorduk. Vatandaş memnunsa devam edin diyordum. Bu olmazsa olmaz kriter. Elbette devam edecek. Ama önemli bir nokta da seçildiklerinden daha ileride bir oyla bizim genel seçimleri görmemiz, kendilerine gösterilen teveccühün partinin üyesi benim, belediye başkanı olarak görünür kılmaları da son derece kıymetlendirdiğimizi de ifade etmek isterim. Başkana, belediye meclis grubuna başarılar diliyorum. Ayrıca diğer partilerden seçilen belediye meclis üyelerine de başkanın şahsında saygılarımı sunuyorum. Onlar da Manyas'a bu dönem muhalefet yapma görevi imkanı buldular. Doğrularda birleşeceğimize, bizim eksiklerimizi onların uyaracağına, bizim de onlara kulak vereceğimize kimsenin şüphesi olmasın. İktidar-muhalefet ilişkisini bir kavgadan ibaret gören bir anlayış ilkel bir anlayıştır. İktidar-muhalefet ilişkisi doğrularda birleşme, farklı düşünülen alanlarda da düzeyli bir müzakere ve gerekirse kabalaşmadan münakaşayı gerektirir. Demokrasi bunu gerektiriyor. Ama özellikle ben belediye başkanımın diğer partilerden seçilmiş belediye meclis üyelerini de kendi grubumuzdaki arkadaşlar gibi onların da saygınlığını gözeterek ve onların da söz haklarını ve önerilerini can kulağıyla dinlemelerini ümit ediyorum. Başarılı olacağınıza inanıyorum. Manyas'ta unutulmayacak işler yapmanızı, Manyas'ta geçmişte çok başarılı belediye başkanları var. Onların arasına kendimizi altın harflerle kazımanızı bekliyoruz ve güveniyoruz. Başarılar diliyorum" diye konuştu.

"Avrupa Birliği'ne giriyoruz, milletin yüzünü güldürüyoruz"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Manyas'ta son olarak kendisini görmek için Manyas Belediyesi önüne gelen topluluğa da seslendi. Özel CHP'nin iktidarında Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne gireceğini söyleyerek, konuşmasında şunlara yer verdi:

"Geleni partiye getirin, gelmeyeni evinde, tarlasında ziyaret edin, kahvede yanına oturun, domino oynarken onu izleyin ama iddia edin ve artık bu iktidardan kaçışı hızla devam ettirelim. Bu gidişle olursa bir seneyi geçmeden, bir seneyi biraz geçe, seneye Kasım'da bir erken seçimden kaçamazlar. O seçim günü geldiğinde 100 yıl sonra yine Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi iktidar partisi olacak, yine bu milletin yüzünü güldürecek, yine Türkiye şaha kalkacak, yine Türkiye gelişmiş ülkelerin korkulu rüyası olacak. Onlara yetişecek, onları aşacak, Avrupa Birliği'ne girecek, parası değer kazanacak. Biz Tayyip bey gibi hem giderlerden hem gelirlerden değil, hem masraftan hem maaştan değil altı sıfır ama tüm giderlerden 1 tane sıfır atacağız. Tayyip bey oradan da attı buradan da attı aynı hesap, hiçbir şey değişmedi. Biz maaştan atmayacağız fiyatlardan bir sıfır atacağız. Bugünkü maaşla mazotun 4 lira olduğunu düşünün. Bugünkü maaşla kıymanın 55 lira olduğunu düşünün, pirzolanın 70 lira olduğunu düşünün. Bugünkü maaşla bütün fiyatlara bakın bir sıfır atın. Avrupa Birliği'nin alım gücü o. Avrupa Birliği'nde emeklinin bizden 12 kat fazla alım gücü var. O noktaya 10 yıllık CHP iktidarında ulaşacağız. Yarısına ilk 5 yıl, ikinci yarısına ikinci 5 yıl. Bundan sonra çarşıya çıktığınızda, pazara gittiğinizde, kasaba gittiğinizde, bakkala gittiğinizde etikete bakın. Deyin ki bir sıfır atın, CHP gelince böyle olacak deyin. Ben görmediysem 10 sene sonra oğlum görecek, 20 sene sonra torunum daha iyisini görecek deyin. AK Parti'liye, MHP'liye deyin ki bir sıfırı kapatın CHP gelirse böyle olacak deyin. Çay Manyas'ta kaç para? 7,5 lira. Siz deyin ki CHP geldiğinde çay 75 kuruş olacak deyin. CHP gelirse çay 75 kuruş, mazot 4 lira, daha kıyma 55 lira olacak. Yani 10 kat daha fazla alım gücü olacak. Bu ne sayesinde olacak? Avrupa Birliği sayesinde olacak. Oraya giren o hedefe ulaşıyor. Bunlar bıraktılar, yönü başka tarafa çevirdiler. Bizim istikametimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği taraftır. Çok basit; yönü o tarafa çeviriyoruz Selanik'e Paşa'ya selamı çakıyoruz, Avrupa Birliği'ne giriyoruz, bu milletin yüzünü güldürüyoruz." - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Özgür Özel: CHP İktidarında AB'ye Gireceğiz - Son Dakika

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