CHP Genel Başkanı Özel\'den DEM Parti ve Yeniden Refah Partisi\'ne başarı dileği

CHP Genel Başkanı Özel: "Hem DEM Parti'nin hem Yeniden Refah Partisi'nin ve bütün siyasi partilerin adaylarına başarılar diliyorum"
ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti'nin İstanbul'da aday çıkarmasına ilişkin, "Hem DEM Parti'nin hem Yeniden Refah Partisi'nin ve bütün siyasi partilerin adaylarına başarılar diliyorum" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, birinci ölüm yıl dönümünde Devlet Mezarlığı'nda mezarı başında anıldı. Anma törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, anma töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. DEM Parti'nin İstanbul'da aday çıkarmasına ilişkin soruları yanıtlayan Özel, "Hem DEM Partinin hem Yeniden Refah Partisi'nin ve bütün siyasi partiler adaylarına başarılar diliyorum. Dün, AK Parti'nin saldırıya uğrayan adayını dakikalar içinde aradım. Demokrasiye yapılmış saldırıdır. Kendi adayımıza yapılmış sayıyoruz. Bu seçim atmosferinde bütün adayların özgürce propaganda yapabildikleri sandıkların ve seçmenlerin baskı altına alınmadığı en özgür propagandanın ve en barışçıl seçimin yaşanmasını temenni ediyorum. Bütün adaylara ve siyasi partilere başarılar diliyoruz. Büyük oranda adaylarımızı belirledik, tamamlıyoruz. Büyük bir seçim başarısı için, büyük bire coşku için ve Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük ittifakı için yola çıkmış durumdayız. Bu ittifakın adı da Türkiye İttifakı'dır. Geçtiğimiz seçimlerde bize 11 büyükşehri emanet eden milletimizin emanetine saygı duydu ki çok iyi baktık. Şimdi onlardan emaneti bir 5 yıl daha süre istiyoruz. Bizde olmayan belediyelerde de bundan önceki dönemde nasıl çalıştıysak olmayanlara da aynı belediyeciliği vaat ediyoruz. Siyasiler Ankara'da ittifak kuramayabilirler ama millet sandıkta ittifakı kurar" diye konuştu.
Geçtiğimiz günlerde Hatay'da tepki gören CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfu Savaş'ın adaylığı ile ilgili sorulan soruya Özel, şöyle yanıt verdi:
" Siyaset, vatandaşın söylediğini duyma sanatıdır. CHP olarak, bütün bölgelerde adayları anketlerle belirledik. Adaylık sonrası ölçme, değerlendirme anketleri de önemlidir. Bu anketler, yüksek örneklemlerle yapılan anketlerdir. Bize bir şehirden yanlış yaptığımız sinyalini veriyorsa, bu değerlendirilir. Milletin sesini duymak önemlidir. Anketlerde bir şey görüyorsak, müdahale ediyoruz, müdahale ederiz.
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Son Dakika › Politika › CHP Genel Başkanı Özel'den DEM Parti ve Yeniden Refah Partisi'ne başarı dileği - Son Dakika
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