CHP Genel Başkanı Özel, eski TBMM Başkanı Arınç\'ı ziyaret etti

12.03.2026 18:30
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ı Meclis'te ziyaret etti. Görüşmeden sonra yapılan ortak açıklamada, Arınç, "Ülkemizin içinde bulunduğu şartları ondan dinleme fırsatım oldu" ifadelerini kullandı. Özel ise görüşmede İBB Davası'nın gündeme gelip gelmediğine ilişkin soruya "Biz iki hemşeri bir araya gelince güneşin altındaki her şey gündemdir" yanıtını verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Bülent Arınç'a Meclis'te iade-i ziyarette bulundu. Saat 10.30'ta başlayan görüşme bir saat 15 dakika sürdü. Görüşmenin ardından Özel ve Arınç açıklama yaptı.

ARINÇ: MANİSA İLE İLGİLİ KONULARDA KENDİLERİYLE GÖRÜŞÜYORUM

Arınç, şöyle konuştu: "Sayın Genel Başkan, bendenizi ziyarete geldiler, kendilerine çok teşekkür ediyorum. Biz iki hemşehriyiz, Manisa'dan da tanışıyoruz. Kendisini Genel Başkan olduğunda da ziyaret etmiştim, tebriklerimi iletmiştim. Zaman zaman da Manisa ile ilgili konularda kendileriyle görüşüyorum. O da çok büyük ilgi gösteriyor.

"ÜLKEMİZİN İÇİNDE BULUNDUĞU ŞARTLARI ONDAN DİNLEME FIRSATIM OLDU"

Bugün de hem bir ramazan ziyareti oldu hem de -belki bilginiz vardır- geçtiğimiz cumartesi günü ben Manisa'daydım. Ailece her sene ramazanda iftar yapıyoruz. Gündüz mevlüt okutuyoruz. Ben bütün Manisa'da ileri gelen arkadaşlarımı davet etmiştim. CHP'li yönetici arkadaşlarımız, belediye başkanlarımız da gelmişlerdi. Sayın Genel Başkan'ın kendi programı çok yoğun, katılamadı. Bugün de, Allah kabul etsin, güzel dileklerini bana ifade etti. Geri kalan kısmında da ülkemizin içinde bulunduğu şartları ondan dinleme fırsatım oldu. Böyle bir güzel görüşme yaptık. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum.

ÖZEL: NEZAKETİ BİRBİRİMİZDEN HİÇBİR ZAMAN ESİRGEMEDİK

CHP lideri Özel de şunları söyledi: "Sayın Bülent Arınç, ben ilk milletvekili seçildiğim gün mevcut göreviyle ki sonra da aynı görevde devam etti, başbakan yardımcısıydı, Manisa'dan seçilen tüm milletvekillerini aradı. Her işin acemiliği zordur, milletvekilliğinin daha zordur. 'Ankara'da yapacak bir şeyimiz var mı' diye sordu. O gün bugündür partilerimiz ayrı, siyasi rekabet içindeyiz. Hatta 2009 yerel seçimlerinde ben Manisa Belediye Başkan adayı olduğum günden beri, hem siyasi rekabetin gereklerini yaptığımız dönemler oldu hem de iki hemşehri siyasetçi olmanın gerektirdiği nezaketi birbirimizden hiçbir zaman esirgemedik.

"BİZ İKİ HEMŞERİ BİR ARAYA GELİNCE GÜNEŞİN ALTINDAKİ HER ŞEY GÜNDEMDİR"

Genel Başkan seçildiğimde tebrik ziyaretine gelmişlerdi. Çok acı günlerimiz oldu hem kendisi hem oğlu Mücahit kardeşim, Ferdi Zeyrek'in cenazesinde ve daha sonra Şehzadeler Belediye Başkanımızın, Allah rahmet eylesin, cenazesinde bizi hiç yalnız bırakmadılar. Ben bir iade-i ziyarette gecikmiştim. Geçen haftaki ramazan iftar davetlerine katılamamayı da bir vesile kılarak bugün hem ramazanlarını kutlamak hem de bir iade-i ziyaret yapma imkanı oldu. Birlikte Manisa'dan başlayarak Türkiye'deki tüm meselelerle ilgili, birazcık benim partimizin içinde bulunduğu sürece yönelik bilgilendirmelerimin de yoğun olduğu bir şekilde, kendileriyle sohbet etme, deneyimlerinden istifade etme imkanı oldu. Ben kendilerine nazik ev sahiplikleri için teşekkür ediyorum."

Özel, görüşmede İBB Davası'nın gündeme gelip gelmediği sorusuna, "Biz iki hemşeri bir araya gelince güneşin altındaki her şey gündemdir" yanıtını verdi.

Kaynak: ANKA/ AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • 1967Ramo 1967Ramo:
    DOSTLAR ALIŞVERİŞTE GORSUN BOŞ 0 2 Yanıtla
  • VillaUmut VillaUmut:
    Türkçe olimpiyatlarında hüngür hüngür ağlayan adamdan ne hayır gelir ki? 1 0 Yanıtla
  • Recep Çakır Recep Çakır:
    Fitne üstadından ders almaya gitmiştir. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
