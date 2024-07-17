Politika

CHP Genel Başkanı Özel ile DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan bir araya geldi

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ile Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bir araya geldi.

CHP Özgür Özel ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Babacan ve heyetini CHP Kültür ve Turizm Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar karşıladı. Yaklaşık 1 saat 30 dakika saat süren görüşmede enflasyon, sığınmacı sorunu ve yeni anayasa konularının ana gündem maddeleri olduğu öğrenildi.

Özel, görüşmenin son derece verimli geçtiğini ifade ederek, daha önce sürdürülen iyi ilişkileri teyit eden ve bundan sonrası için de Türkiye'nin yararına olan her türlü konuda iş birliği yapılabileceğini gösteren bir toplantı olduğunu kaydetti.

"Enflasyon, sığınmacı sorunu ve yeni anayasa görüşmemizin gündem maddeleri oldu"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise görüşmede enflasyon, sığınmacı sorunu ve yeni anayasa konularının görüşüldüğünü dile getirerek, "Enflasyon, ekonomik sıkıntıların geniş kesimlere daha fazla yayılması ve sosyal ayağı olmayan bir ekonomik modelin son bir yılda uygulanmaya çalışılması gündemimizin ilk maddesi oldu. İkinci önemli gündem maddemiz ise sığınmacı sorunu ve bu bağlamda Suriye idi. Bu sorunun çözümüyle alakalı genel başkanın Suriye rejimi ile temas programı ve Esad'la görüşme planı son derece kıymetli. Türkiye'de sadece iktidarın değil, ana muhalefet partisinin de Suriye ile bir normalleşme iradesini ortaya koyması, bizim dış politikamız ve bölgemizin ilerideki istikrarı, barışı ve huzuru açısından son derece kıymetli. Suriye konusunda geniş kapsamlı bir değerlendirme yaptık. Suriye sorununun çözümünün Türkiye'deki sığınmacı sorununun çözümü için de önemli bir perspektif olduğunu teyit ettik. Üçüncü önemli gündem maddesi ise TBMM Başkanı Kurtulmuş'un başlattığı yeni anayasa arayışı oldu. Dün Meclis Başkanı ile beraber bir toplantı gerçekleştirdik. Yeni anayasanın ana sütunlarının ne olması gerektiğini kendisine ilettik. Bugüne kadar anayasa ile ilgili yapılan çalışmaları kendisine emanet ettik. Anayasa çalışalım ama anayasayı bir üst hukuk normu olarak kabul eden ve anayasayı bağlayıcı bir hukuk normu olarak bilen ve anayasaya bağlı bir iktidarın öncelikle Türkiye'de olmasının yarınlarıyla alakalı önemli olacağını kendisine ifade ettik. Yeni anayasa ile alakalı önümüzdeki süreçte de DEVA ve CHP arasında bir diyaloğun olmasının kıymetli olacağını beraberce değerlendirdik" ifadelerini kullandı.

İki genel başkan açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

"Emeklilerimize verilen artışlar TÜİK enflasyonunun bile altında"

Bir gazetecinin en düşük emekli maaşına yapılan zammı sorması üzerine Babacan, "Milletin bildiği, yaşadığı gerçek enflasyonu örtmeye çalışan bir yönetim anlayışı var. TÜİK'in yönetimi derhal değiştirilmeli ve TÜİK'e mutlaka bir dış denetim mekanizması kurulmalı. Bu sağlanmadan açıklanan enflasyon rakamlarına güven olmaz. Açıklanan enflasyon rakamlarına güven olmadığı sürece Merkez Bankasının hangi enflasyonla mücadele ettiği hususunda kendisini anlatması zor olur. Son 5-6 yıldır çok büyük bir haksızlık var. Sabit gelirli, Türk lirası cinsinden para kazanan herkes mağdur olmuş durumda. Bırakın gerçek enflasyonu, TÜİK enflasyonu karşısında dahi büyük bir mağduriyet var. Emeklilerimize verilen artışlar ortalamada baktığınızda TÜİK enflasyonunun bile altında kalmış durumda" cevabını verdi.

"En düşük emekli maaşının 12 bin 500 liraya çıkarılması, geçinemeyen emeklilerle dalga geçmektir"

Özel ise emeklilere yapılan zamla ilgili, "Biz en düşük maaşın asgari ücretin altında olmaması gerektiğini savunuyoruz. Bugün gelinen noktada en düşük emekli maaşının 12 bin 500 liraya çıkarılması, geçinemeyen emeklilerle dalga geçmektir. Bugün asgari ücret düzeyine çıkarılmayan her rakam emeklinin cebinden bir şeyler almaktır" dedi.

"Soruşturmanın sonunda kimin vebali olduğu ortaya çıkacak ve hesap verecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir'de 2 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan elektrik akımı olayına yönelik "Vebali olanlar çıkıp bir kez olsun milletten özür dilemedi" sözlerinin sorulması üzerine Özel, "Ben İzmir'deki olay yaşandığı anda üç telefon açtım. Telefonlarından ilki İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımızaydı, 'Soruşturmada savcılıkla tam bir iş birliği yapın' dedim. Belediyenin de sorumluluk alanında olan bir mazgal var ve orada kusur bizdeyse ortaya çıkacak. Kusurun sahipleri hesap verecekler. Biz de tekrarlanmaması için hangi tedbir alınacaksa bunun arkasında duracağız. Soruşturma açılmış, soruşturma sürüyor. Dikkatle takip ediyoruz ve savcılıkla tam bir iş birliği halindeyiz. Soruşturmanın sonunda kimin vebali olduğu ortaya çıkacak ve hesap verecek. Eğer suç bizdeyse biz çıkar üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiririz" diye konuştu.