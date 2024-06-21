CHP Genel Başkanı Özel, MHP'li ismin tabutunu taşıdı - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özel, MHP'li ismin tabutunu taşıdı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden Şehzadeler Belediyesinin MHP'li Meclis Üyesi Mehmet Güzgülü'nün cenaze törenine katıldı. CHP lideri Özel, aileye taziyesini iletip vefat eden MHP'li Güzgülü'nün naaşını taşıdı.

21.06.2024 18:37  Güncelleme: 19:03
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu sabah tedavi gördüğü hastanede vefat eden Şehzadeler Belediyesinin MHP'li Meclis Üyesi ve eğitimci Mehmet Güzgülü'nün cenaze törenine katıldı.

Yakınları tarafından morgdan alınan Güzgülü'nün (69) cenazesi, Hatuniye Camisi'ne getirildi. Mehmet Güzgülü'nün oğlu Aras Güzgülü, taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, aynı zamanda akrabası olan Mehmet Güzgülü'nün eşi Esin Güzgülü'ne taziyesini iletti.

CHP Genel Başkanı Özel, MHP'li ismin cenaze törenine katılıp tabutunu taşıdı

NAAŞINI ÖZGÜR ÖZEL TAŞIDI

Güzgülü'nün oğlu Aras Güzgülü'ne sarılan ve metanetli olmasını isteyen Özel, "Güçlü olman lazım, böyle olursan anne şey yapar, zorlanır, çok üzülür. Babanın en büyük eseri sensin." diyerek teselli etti. Güzgülü'nün cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Kırtık Mezarlığı'na defnedildi. Mehmet Güzgülü'nün naaşını Özgür Özel ile geçen dönemin Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de taşıdı.

Törene, AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ile Bekir Başevirgen, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, siyasi parti temsilcileri, Güzgülü'nün ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

CHP Genel Başkanı Özel, MHP'li ismin cenaze törenine katılıp tabutunu taşıdı

MEHMET GÜZGÜLÜ KİMDİR?

Manisa'da MHP'nin önemli isimleri arasında yer alan ve Manisa Büyükşehir Belediyesinde önemli görevlerde bulunan 69 yaşındaki eğitimci Mehmet Güzgülü, geçen günlerde lösemi teşhisiyle kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

CHP Genel Başkanı Özel, MHP'li ismin cenaze törenine katılıp tabutunu taşıdı
Mehmet Güzgülü

Manisa Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesinde 30 yıldan fazla süre meclis üyeliği görevinde bulunan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği ve geçen dönem Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanlığı, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanlığı görevini de yürüten Mehmet Güzgülü, 31 Mart Mahalli İdari Seçimlerinde MHP'den Şehzadeler Belediyesi Meclis Üyesi seçilmişti.

CHP Genel Başkanı Özel, MHP\'li ismin tabutunu taşıdı
Kaynak: AA
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

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Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özel, MHP'li ismin tabutunu taşıdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mehmet Yılmaz: Allah rahmet eylesin özele teşekkürler 16 1 Yanıtla
  • Depechs Modes: Son görevini yapmış helallik almış bu haber mi simdi olması gereken insaniyet bunu gerektirmez mi ? 14 2 Yanıtla

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