CHP Genel Başkanı Özel: "Mücahit Birinci, Kapki'ye 1,5 sayfalık ifade tutanağını imzalamasını istedi"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, " AK Parti'nin MKYK üyeliği dahil, çok sayıda görev yapmış Mücahit Birinci denen arkadaş gider. Kapki ile konuşur ve Kapki'ye 1,5 sayfalık ifade tutanağını önüne koyup 'bunu imzalayacaksın, üstüne de 2 milyon dolar vereceksin, buradan tıpış tıpış çıkıp gideceksin' diyor" dedi.

CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Genel Merkez binasında basın açıklaması yaptı. Özel, Aktoroslar çetesi ile ilgili bütün bilgerleri derlediklerini ve 15 gün önce HSK'ya başvurduklarını kaydederek, "Ben bunları Meclis Başkanımıza biraz anlattım. 'Bunlar olur mu? Siz hukukçusunuz' dedim. İşte Numan Kurtulmuş'un yüzü. Bunları anlattığım AK Partililer de 'Çok vahim, biz de onaylamıyoruz' dedi. Herkesin bildiği bir gerçek bugün bütün somutluğuyla ortaya dökülmek zorunda. Tüm Çağlayan bilmiyorsa, tüm yargı bilmiyorsa, yüksek yargıda beni izleyenler bilmiyorsa, AK Partililer bilmiyorsa ki Türkiye'de yargıda, paraya pulla olan işler var, borsalar var, karar ona göre buna göre, avukatına göre çıkıyor Yalansa, buna inanmıyorsanız, şüphelenmiyorsanız ben namussuzum, şerefsizim. Ama hepiniz biliyorsunuz ki var bunlar, çeteleşti bunlar. Çağlayan'da çok yönlü borsa var, İBB'nin ayrı borsası var. Borsa içinde borsa var. Çağlayan'da onlarca borsa var. Uyuşturucu ticaretinin mücadelesinde bile bambaşka borsa var. Onun bile işini bitirebilen avukatı var, onun bile gidilebilen savcısı var. Tuz kokmadı, balçık oldu tuz, lağım patladı. Eğer Çağlayan'da yargı sisteminde bugün bir kokuşmuşluk, bir adamını bulmak, savcıyla eşlenik bir avukat sistemi, bir ucu maddiyata dayanan işler yok diyorsanız kapatın televizyonu buradan sonrasını izlemeyin" ifadelerini kullandı.

"Mücahit Birinci, Kapki'ye 1,5 sayfalık ifade tutanağını imzalamasını istedi"

Avukat Mücahit Birinci'nin İBB Soruşturmasındaki iş adamı Murat Kapki'ye gittiğini ifade eden Özel, "Kapki dediğiniz kişi; İBB yönetimi AK Parti'deyken de çok iş yapan, çeşitli kamu kurumlarına da iş yapan, çok büyük bir şirketin sahiplerinden biridir. Defalarca itirafçılığa zorlanmış, etkin pişmanlık ifadeleri de vermiş ama kendisinden istenen ifadeyi vermediği için içeride tutulmuş birisidir. Bu kişiye bugün kuruluşunu kutladığımız AK Parti'nin MKYK üyeliği dahil, çok sayıda görev yapmış Mücahit Birinci denen arkadaş gider. Kapki ile konuşur ve Kapki'ye 1,5 sayfalık ifade tutanağını önüne koyup 'bunu imzalayacaksın, üstüne de 2 milyon dolar vereceksin, buradan tıpış tıpış çıkıp gideceksin' diyor. Olmayan buluşmayı olmuş gibi söylemesini, çeşitli kişilerin isimlerini geçirmesini, çeşitli olaylarla bunları ilişkilendirmesini isteyip; hatta 'ben kimseye iftira atmam' deyince 'makyavelist düşün, baktın CHP iyiye gidiyor o gün mahkemede ben bunu kendimi kurtarmak için söyledim der, CHP yanlısı ifade verir CHP'nin gazabından kendini kurtarırsın' diyor. Kapki, 'her gece Fuat Uğur, Cem Küçük, Nedim Şener hakkımda konuşuyorlar, ben bir de bunu söylersem nasıl olacak' diyor. Birinci de 'onlar bende merak etme, hepsini halledeceğim, ben senin medyadaki teminatım' olacağım diyebiliyor" diye konuştu.

"Partinin kurulduğu günde, HSK'yı olağanüstü toplantıya çağıracaksın"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a çağrıda bulanan Özel, "Tarihi bir noktadasın. Partinin kurulduğu günde, HSK'yı olağanüstü toplantıya çağıracaksın. Orada gerçekten, doğru, hepinizin rızasını alabilecek ve soruşturmayı yapabilecek birilerini görevlendirip, şeffaf, hepimizin 'oldu bu soruşturma' diyebileceği bir soruşturmayla herkese güvence vereceksin. Bu çete çökecek. O bulunamayan ama aslında başka yerlerden temin edilen paralar bulunacak. Ondan sonra bu dosya yeni baştan başlayacak, tıkır tıkır görülecek. Sayın Bahçeli'nin 'uzadı, tavsadı, hadi' dediği 'hadi' diyor ama yapabilirler mi? İddianame yazılamaz durumda arkadaşlar. O kadar çok iftira attılar ki iplikleri birbirine bağlayamayacak durumdalar. Bağlayabilmek için böyle maymunluklara ihtiyaç var" dedi.

Etkin pişmanlık müessesinin çöktüğünü kaydeden ve uyarılarda bulunan Genel Başknan Özel, "Etkin pişmanlıktan yararlanan, ne sebepten olursa olsun iftira atmış olanlar, hiç değilse kendi avukatınızı çağırın, olayları yazdırın, bir noter vasıtasıyla bugünün tarihiyle tutanak altına alıp kapalı zarflatın. Günü geldiğinde makbul itiraf sayacağız. Bu pisliklere karşı korkup da para verenlere, iftira atanlara, meseleyi anlatan, el yazınızla bir yazıyı avukatınıza, notere götürüp kapalı zarflatın. Makbul itiraf ve makbul bir şekilde devletle işbirliği sayacağız.

Özel, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

"Mücahit Birinci'nin hakkında soruşturma önemli"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Murat Kapki ve Mücahit Birinci arasındaki görüşmeye ilişkin soruşturma başlattığı haberinin paylaşılması üzerine şunları söyledi:

"Bir kere mesela dün benim hakkımda da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Ondan da büyük memnuniyet duyuyorum. Çünkü kendisini Türkiye Cumhuriyeti Başsavcısı sanan kişi milletvekilleri hakkında, mesela Aykut Erdoğdu asla onun tarafından sorgulanamaz. Sorgulandı ve Silivri Cezaevi'nde. Türkiye'nin herhangi bir yerinde olan bir olaydan dolayı yapıyor. Bu arkadaşlar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın elinde kalmasın diye Tekirdağ'a başvurdular. Onlar tabii inisiyatifi Tekirdağ'a kaptırmamak için mutlaka böyle yapıyorlar. Dikkatle takip ederiz. Mücahit Birinci'nin hakkında soruşturma önemli. Mutlaka hızlı bir şekilde kendisine ait bütün dijital dokümanlara el konulması lazım. Telefonuna, bilgisayarına, iCloud hesaplarına. Telefonda ciddi bir arama yapılması lazım. Elini kolunu sallaya sallaya gezmiyor olması lazım. Çünkü bu işin odak noktasındakilerden biridir. Daha çok kişi hakkında soruşturma açacaklar. Ama şu kadarını söyleyeyim. Antalya'dan firar eden kişiyi tutuklayacak dirayeti ve cesareti olmamalarının sebebi aynı ekipte olmalarıdır. O kişiyi cezaevlerine yollayanlar bu savcılar zaten. O yüzden de kaçan adamı getirdiğinde diyor ki 'Tutuklayamıyorum, tutuklama yasağı var.' İki yıla kadarki suçta. 7,5 yıla kadar cezası var, 'Evde kalsın diyor. Yani resmen ikili bir hukuk uyguluyorlar. Üst sınırı dört yıl olan cezayla kendi ayağıyla yürüyerek, tespih sallayarak, etrafa gülücük atarak giren avukat arkadaşımızı alıp cezaevine koydular. Günler tutuyorlar. Meis'e giderken Serik'te yakalanan adamı ev hapsinde tutuyorlar. Daha ne yapacak?"

" Aydın'da ayakkabıların topuklarını kırıyorlar şimdi"

Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Özel, " Özlem Çerçioğlu'nun iddia edildiği gibi bir yolsuzluk sürecine katıldığına, yolsuzluk yaptığına inanıyor musunuz? Böyle tespitleriniz var mı? Bir iç soruşturma başlatacak mısınız?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Bugün bana AK Partili bir siyasetçi Aydın'dan telefon açtı ve dedi ki 'Özlem Çerçioğlu hakkında bana partim 'Araştır bu konuyu' demişti. Kendisi hakkında yapılmış suç duyuruları bilmem neler, işte iki klasör bende var. Benim ne partinin yaptığı içime siniyor ne Özlem Hanım'ın yaptığı. Bundan sonra belgeleri size yolluyorum' dedi. Yolladığında, geldiğinde bakarız. Onlar öyle bir şey. Ama bizim bildiğimiz bir şey var. Özlem Çerçioğlu birçok. Örneğin Oya Tekin'in bir yıldır, ya da 11 yıl önce kendinden önceki AK Partili belediyeden kaldığı için Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın tutuklu olduğu Aziz İhsan Aktaş'la yıllardır çalışmış. Aziz İhsan Aktaş'la çalışmak suç değildir. Suç varsa ortaya çıkmalıdır. Isparta Belediyesi Aziz İhsan Aktaş makam arabası almış, plakasını AK Parti'nin 'AK'ını koymuş. İlan edilmiş, duruyor. Bir ay seçimde minibüs gezdi diye belediye başkanı içeride yatıyor. AK Partili Trabzon Belediyesi, Isparta Belediyesi, daha önce defalarca saydığım belediyeler, bakanlıklar, Pamukkale, Uludağ Üniversiteleri Hepsi çalışmış. 'Bu suçtur' ben diyemem. Ama Aziz İhsan Aktaş'la çalışmak CHP'li belediye ise suç ve tutuklanma sebebi. Yüzde 13'ü ile biz çalışmışız. Yüzde 87 AK Parti'de, yok. Bizim içimizde, yıllardır görevde olduğu için en çok Aziz İhsan Aktaş ile çalışan belediye Özlem Çerçioğlu. O da bu durumdan duyduğu endişeyi hep dile getirirdi, dile getirirmiş. Gökan Zeybek'in aktardığı. Ben de kendisine dedim ki, 'Kendinden eminse niye korkuyor?' 'O da diyor ki Zeydan'ı nasıl aldılar?' Dedim 'Bu bakıma haklı. Ama Zeydan gibi alınacaksan namusunla gireceksin, namusunla çıkacaksın.' O noktadaydık. Sonra duyduk ki 15 gün önce AK Parti kendisine bir kanalla 'Bak en çok sen çalışmışsın. Zeydan'da tek dosya; içeride. O da büyük Büyükşehir diye örnek veriyorum. Sen de bu kadar çok, yakında sen de girersin. ya hapse atıl ya gel AK Parti'ye katıl' demişler. 'AK Parti'ye katılırsan hapse atılmazsın, AK Parti'ye katılmazsan hapse atılacaksın.' Mesele bundan ibaret. Ben Özlem Hanım'a; düne kadar veya bir ay öncesine kadar en iyi ilişkiler içerisinde olduğumuz, sevdiğimiz - saydığımız birisine 'Bu hırsızlık yaptı' nasıl diyeyim? Ama ona 'Bak aynı durumda olanları tepeledik. Tepene binmek üzere beklemedeyiz. Kararı ver' dediler. O da arkadaşların gösterdiği cesareti göstermek yerine Aydın'ın kendisine; 2002'de, 2007'de milletvekili, 2009'da il belediye başkanı, 2014, 2019 ve 2024 yıllarında büyükşehir belediye başkanı olarak CHP amblemi altında verdiği o helal oyları çalarak, hem de AK Parti olmasın diye kendisine verilmiş oyları alıp AK Parti'ye götürerek Tayyip Erdoğan'ın Aydın'ı hırsızlamasına müsaade etti. Tarihe böyle geçti. Aydın'da ayakkabıların topuklarını kırıyorlar şimdi, ona Topuklu Efe diyenler." - ANKARA