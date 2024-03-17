CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adana'da seçime ittifaksız gidileceğini söyledi - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adana'da seçime ittifaksız gidileceğini söyledi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adana\'da seçime ittifaksız gidileceğini söyledi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adana'da düzenlenen belediye başkan aday tanıtım toplantısında, seçimlere ittifaksız gidileceğini belirtti. Özel, Adana'da Seyhan ittifakıyla, Adana ittifakıyla ve Türkiye ittifakıyla seçime gittiklerini ifade etti.

17.03.2024 16:13  Güncelleme: 16:26
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu seçimlere giderken geçmiş seçimlerdeki gibi bir ittifakla gitmediklerini söyleyerek, " Seyhan'da Seyhan ittifakıyla, Adana'da Adana ittifakıyla, Türkiye'de Türkiye ittifakıyla seçime gidiyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Adana'daki belediye başkan aday tanıtım toplantısı için geldiği Adana'da önce Ceyhan ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Özel, daha sonra Adana'nın Seyhan ilçesinde hakla hitap etti. Özel, halkı selamlayarak başladığı konuşmasında, "Sıcak Adana'nın, sıcak kanlı, yüreği sıcak, gönlü geniş, alnı dik, başı açık, yüreğinde vatan, millet, bayrak ve Atatürk sevgisi olan güzel insanlar. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum" diyerek "Başı dik alnı açık" deyimini "Alnı dik, başı açık" şeklinde yanlış söyledi. Özel, daha sonra konuşmasında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın, Seyhan'da sayısız hizmeti olduğunu belirterek, "Adana'nın her köşesine, Seyhan'ın her köşesine dokundu. Seyhan'da görevi bırakırken böyle bir kent meydanını kazandırdı. Adana çalıştı. Adana'da partimizin 16 belediye başkan adayı var. Partimiz 16 belediyeye de başkan adaylarıyla talip durumda. An itibariyle üç belediyemiz var. Seçimden gönül ister ki hem Adana Büyükşehir Belediyesi'ni, hem de 16 belediyenin tamamını alalım" diye konuştu.

Özel, partisinin bu seçimlere giderken geçmiş seçimlerdeki gibi bir ittifakla gitmediğinin altını çizerek şöyle devam etti:

"Yalnız kaldık. Seçimi kazanamaz diye düşünenler vardır. Bunlar burada Cumhur İttifakı karşısında Seyhan'da Seyhan ittifakıyla, Adana'da Adana ittifakıyla, Türkiye'de Türkiye ittifakıyla bu korku ittifakının karşısında biz Seyhan'a geldik. Sosyal demokratlardan, milliyetçi demokratlardan, muhafazakar demokratlardan, Türklerden, Kürtlerden, Adana'da yaşayan hangi etnik grup varsa ondan, Alevi'den, Sünni'den ama gönlünde Seyhan alan olan, vatan olan bütün güzel insanlardan oy istemeye geldik. Bu ittifak çoktan kurulmuş. Ama benim burada özel bir ricam, özel bir emanetim olacak. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin son genel başkanıyım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten bir emanet koltukta oturuyorum. O gelmeden önce tek adam vardı, saray vardı, padişah vardı. Söz tek adamdaydı. Sonra meclis kuruldu. Büyük bir mücadeleyle vatan kurtuldu. Cumhuriyet ve cumhuriyetin gereği kadına Avrupalılardan 30 yıl önce, 40 yıl önce verdi. Çağdaş bir ülke bunu hak ediyor. Bu ülkenin kadınları bunu hak ediyor diye seçme ve seçilme hakkı verildi."

Özel, Adanalılar ile bütün sorunları konuşacağını belirterek, "Bütün sorunları konuşacağız. Kimse acele etmesin. Bütün sorunları konuşacağız. Önce 6 Şubat'ı hatırlayalım. Bu ülkenin görmüş olduğu en büyük felaket. Adana'mız da bu felaketten etkilendi. Adana'da 418 canımızı 6 Şubat gecesi kaybettik. 6 Şubat'tan sonra tabii Adana'ya hemen koştuk geldik. Biz depremi unutmayacağız" dedi.

Özel, daha sonra partisinin aday tanıtım toplantısına geçti. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adana'da seçime ittifaksız gidileceğini söyledi - Son Dakika

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