CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adana\'da seçime ittifaksız gidileceğini söyledi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu seçimlere giderken geçmiş seçimlerdeki gibi bir ittifakla gitmediklerini söyleyerek, " Seyhan'da Seyhan ittifakıyla, Adana'da Adana ittifakıyla, Türkiye'de Türkiye ittifakıyla seçime gidiyoruz" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Adana'daki belediye başkan aday tanıtım toplantısı için geldiği Adana'da önce Ceyhan ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Özel, daha sonra Adana'nın Seyhan ilçesinde hakla hitap etti. Özel, halkı selamlayarak başladığı konuşmasında, "Sıcak Adana'nın, sıcak kanlı, yüreği sıcak, gönlü geniş, alnı dik, başı açık, yüreğinde vatan, millet, bayrak ve Atatürk sevgisi olan güzel insanlar. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum" diyerek "Başı dik alnı açık" deyimini "Alnı dik, başı açık" şeklinde yanlış söyledi. Özel, daha sonra konuşmasında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın, Seyhan'da sayısız hizmeti olduğunu belirterek, "Adana'nın her köşesine, Seyhan'ın her köşesine dokundu. Seyhan'da görevi bırakırken böyle bir kent meydanını kazandırdı. Adana çalıştı. Adana'da partimizin 16 belediye başkan adayı var. Partimiz 16 belediyeye de başkan adaylarıyla talip durumda. An itibariyle üç belediyemiz var. Seçimden gönül ister ki hem Adana Büyükşehir Belediyesi'ni, hem de 16 belediyenin tamamını alalım" diye konuştu.
Özel, partisinin bu seçimlere giderken geçmiş seçimlerdeki gibi bir ittifakla gitmediğinin altını çizerek şöyle devam etti:
"Yalnız kaldık. Seçimi kazanamaz diye düşünenler vardır. Bunlar burada Cumhur İttifakı karşısında Seyhan'da Seyhan ittifakıyla, Adana'da Adana ittifakıyla, Türkiye'de Türkiye ittifakıyla bu korku ittifakının karşısında biz Seyhan'a geldik. Sosyal demokratlardan, milliyetçi demokratlardan, muhafazakar demokratlardan, Türklerden, Kürtlerden, Adana'da yaşayan hangi etnik grup varsa ondan, Alevi'den, Sünni'den ama gönlünde Seyhan alan olan, vatan olan bütün güzel insanlardan oy istemeye geldik. Bu ittifak çoktan kurulmuş. Ama benim burada özel bir ricam, özel bir emanetim olacak. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin son genel başkanıyım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten bir emanet koltukta oturuyorum. O gelmeden önce tek adam vardı, saray vardı, padişah vardı. Söz tek adamdaydı. Sonra meclis kuruldu. Büyük bir mücadeleyle vatan kurtuldu. Cumhuriyet ve cumhuriyetin gereği kadına Avrupalılardan 30 yıl önce, 40 yıl önce verdi. Çağdaş bir ülke bunu hak ediyor. Bu ülkenin kadınları bunu hak ediyor diye seçme ve seçilme hakkı verildi."
Özel, Adanalılar ile bütün sorunları konuşacağını belirterek, "Bütün sorunları konuşacağız. Kimse acele etmesin. Bütün sorunları konuşacağız. Önce 6 Şubat'ı hatırlayalım. Bu ülkenin görmüş olduğu en büyük felaket. Adana'mız da bu felaketten etkilendi. Adana'da 418 canımızı 6 Şubat gecesi kaybettik. 6 Şubat'tan sonra tabii Adana'ya hemen koştuk geldik. Biz depremi unutmayacağız" dedi.
Özel, daha sonra partisinin aday tanıtım toplantısına geçti. - ADANA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen AK Parti Konya mitinginde yaptığı konuşmada, Konya'ya 500 üniteli Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile bin yatak kapasiteli yeni bir şehir hastanesi yapılacağını duyurdu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Belediyelerimizin, yeni seçilenlerin de göreve devam edenlerin de öncelikli görevi depreme dirençli kentler inşa etmektir.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da katıldığı mitingin ardından Konya Büyükşehir Belediyesi ve Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti. Dua eden Erdoğan, Konya Havalimanı'ndan İstanbul'a uçakla hareket etti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye'nin dört bir yanında imzası olan TOKİ'nin 22 yılda yaptığı 1 milyon 340 bin konutun hiçbirinin yıkılmadığını ve depreme dayandığını söyledi. Özhaseki, kentsel dönüşümün önemine vurgu yaparak, şehirlerin depreme dirençli hale getirilmesi gerektiğini belirtti.
Düzce Valisi Selçuk Aslan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi mesajında, Çanakkale'nin milletin azim ve iradesinin vatan olma yolculuğundaki en büyük başlangıç olduğunu belirtti. Vali Aslan, şehitlerimizi minnet, rahmet ve saygıyla anarak, vatan sevgisi ve kahramanlarımıza duyulan saygının önemine vurgu yaptı.
Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Birol Aydın, seçim çalışmaları kapsamında Beylikdüzü ve Avcılar'da esnafa ziyaretlerde bulundu. Aydın, Beylik Pazarı'nı dolaşıp esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Daha sonra Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde bir pazarı gezen Aydın, kadınlara çiçek takdim etti, çocuklara rüzgar gülü dağıttı. Aydın, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Yeşilkent Cemevi'ni de ziyaret etti ve cemevinin aşevine İBB tarafından günlük getirilen 2 bin kişilik yemeğin hızla tüketildiğini öğrendi. Aydın, fakirliğin yok edilmesi gereken bir şey olduğunu belirterek, beceriksiz ve muhteris yöneticilerin insanları yoksullaştırdığını ifade etti.
Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde düzenlenen 'Mahzen-9' operasyonu kapsamında Koç organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Operasyonlar Erzincan ve diğer 5 ilde gerçekleştirildi. Toplamda 54 şüpheli yakalandı. Ayrıca yapılan aramalarda silahlar, mühimmatlar ve para ele geçirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya mitinginde yaptığı konuşmada, Konya'nın AK Parti Belediyeciliğinin öncü bir rolünü üstlendiğini ve yaptığı iş ve hizmetlerin dünya çapında takdir topladığını belirtti.
Aydın Ayaydın, Fethiye ve Muğla'nın sorunlarını çözmek için elini taşın altına koyduklarını belirterek, Fethiye Körfezi'nde 6 milyon ton balçık olduğunu ve temizlik çalışmalarının başlayacağını açıkladı. Ayrıca, altyapı ve imar planları yapacaklarını, kaçak yapı sorununu çözeceklerini ve kira sorununu da gidermek için projeler geliştireceklerini ifade etti.
AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Albayrak mesajında, Çanakkale Zaferi'nin milletimizin bağımsızlığını, birlik ve beraberliğini koruma konusundaki kararlılığının en büyük göstergelerinden biri olduğunu vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya mitinginde yaptığı konuşmada, Konya'ya 21 yılda 372 milyar liranın üzerinde kamu yatırımı yapıldığını belirterek, eser ve hizmet siyasetinin ülkede başarıyla sürdürüldüğünü ifade etti. Erdoğan, Konya'da gerçekleştirilen yatırımların detaylarını da paylaştı ve Konya'daki raylı sistem hattının uzunluğunun 5 yıl içinde 105 kilometreye çıkarılacağını söyledi.
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