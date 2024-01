CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Anayasa\'yı korumak vatandaşlık görevidir

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu darbe girişiminin karşısında Anayasa'yı korumak her vatandaşın vatandaşlık görevi olduğunu belirterek, "Direneceğiz, mücadele edeceğiz. Bu mücadelede herkesi direnmeye, mücadeleye ve bu darbe girişimine karşı pozisyon almaya, tepki göstermeye davet ediyoruz" dedi.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Gezi davası sanıklarından milletvekili Can Atalay hakkındaki hüküm ile ilgili Yargıtay'dan gelen yazıyı TBMM Genel Kurulu'nda okuttu. Yazının okunması ile Atalay'ın milletvekilliği düştü. Kararın ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından bir video yayımladı. Özel, karara tepki göstererek, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeyiz. Dakikalar önce Genel Kurul'da Can Atalay kararı okundu ve Hatay halkının seçtiği milletvekilinin, milletvekilliği düşürüldü. Bu Anayasa Mahkemesi'nin iki kararına rağmen yapıldı. Anayasa Mahkemesi'nin kararına alt mahkemenin direnmesi görülecek iş değildi, direndiler. Buna Yargıtay'ın geçit vermesi olacak iş değildi, geçit verdiler. Biraz önce karar okutulurken bu Meclis'in hakkını, hukukunu savunacak Meclis Başkanı neredeydi? Birleşik Arap Emirlikleri'nde. Bu okuttuğu kararda Meclis'e ayar veriyorlar, millete ayar veriyorlar. Meclis Başkanı'na bu kararı hala niye okutmuyorsun diyorlar. ve böyle bir karar okutuldu. Meclis Başkanı demiş ki aman ben dışarıdayken okutun bu kararı. Bekir Bey'e yetki vermiş, Bekir Bey vekalet ederken kararı okutmuş. Güya bu ayıptan bu rezaletten kendini kurtaracak. Tam siyasi bir devekuşu. Başını Birleşik Arap Emirlikleri'ne gömünce bu yapılan büyük hukuksuzluğu, Meclis'e saygısızlığı, sana saygısızlığı görmemiş mi oluyorsun? Başın BAE'de ama bütün gövdenle bu saray rejiminin içindesin, parçasısın ve ona kendini de kullandırtıyorsun, Meclis'i de ezdirtiyorsun. Burada elbette baş sorumlu sarayda oturan, bütün yetkileri kendisine toplayan, Anayasa'yı kendisi için önce ihlal eden, sonra Anayasa'yı OHAL şartlarında kendine uyduran birisinin yargıyı da kontrol etmesidir. Anayasa Mahkemesi buna geçit vermedi ama buna geçit verenler Yargıtay'dır, AK Parti'li yöneticilerdir ve en büyük sorumluluk sahibi de Meclis Başkanı'nın ta kendisidir. Bütün Türkiye'ye sesleniyoruz. Anayasa'nın yok sayılması devletin yok sayılmasıdır. Bugün bir maddeyi yok sayanlar, yarın öbür maddeyi yok sayarlar. Malımızın, canımızın güvencesi Anayasa'dadır. Polisin yetkisi Anayasa'dadır. Askerin yetkisi Anayasa'dadır. Ordunun yetkisi Anayasa'dadır. Anayasa olmazsa devlet olmaz. Anayasa'yı yok sayanlar bugün Can Atalay'a, Hatay'a ama yarın sana tehdittir. Bu darbe girişiminin karşısında Anayasa'yı korumak her vatandaşın vatandaşlık görevidir. Direneceğiz, mücadele edeceğiz. Bu mücadelede herkesi direnmeye, mücadeleye ve bu darbe girişimine karşı pozisyon almaya, tepki göstermeye davet ediyoruz."