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CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Can Atalay'ın tahliye edilmesi Anayasa'nın gereğidir - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Can Atalay'ın tahliye edilmesi Anayasa'nın gereğidir

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anayasa Mahkemesi'nin ikinci kez hak ihlali kararı verdiği seçilmiş Hatay Milletvekili Can Atalay'ın bir an önce tahliye edilmesi gerektiğini belirtti. Özel, bu karara direnmek anayasal hukuk düzenini yok saymak anlamına gelir, adaleti ve hukuku savunmaya devam edeceklerini söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Can Atalay\'ın tahliye edilmesi Anayasa\'nın gereğidir
21.12.2023 - 14:43,
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) ikinci kez hak ihlali kararı verdiği seçilmiş Hatay Milletvekili Can Atalay'ın bir an önce tahliye edilmesi Anayasa'nın gereğidir" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından, AYM'nin tutuklu milletvekili Can Atalay'la ilgili ikinci kez hak ihlali kararı vermesine ilişkin açıklamada bulundu. Özel, "AYM'nin ikinci kez hak ihlali kararı verdiği seçilmiş Hatay Milletvekili Can Atalay'ın bir an önce tahliye edilmesi Anayasa'nın gereğidir. Bu karara direnmek, anayasal hukuk düzenini yok saymaktır. Biz, adaleti ve hukuku savunmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Can Atalay'ın tahliye edilmesi Anayasa'nın gereğidir - Son Dakika
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