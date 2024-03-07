CHP Genel Başkanı Özgür Özel: CHP\'li belediyeler hizmeti ve dayanışmayı getirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Cumhuriyet Halk Partili belediyeler talanı, israfı bitirdiler. Bu ülkeye hizmeti sosyal belediyeciliği ve dayanışmayı getirdiler." dedi.
Özel, partisince Tevfikbey Caddesi'nde düzenlenen Bilecik Halk Buluşması'nda yaptığı konuşmada, seçmenlerden CHP'nin Bilecik Belediye Başkan adayı Melek Mızrak Subaşı'na destek istedi.
Toplu sözleşme ikramiyesiyle ilgili tartışmalara değinen Özel, bu konuda yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi.
Geçen yıl 34 bin ton et ithal edildiğini, son 10 yılda 7,2 milyar dolarlık canlı hayvan ithalatı yapıldığını dile getiren Özel, şunları kaydetti:
"Şimdi ramazan. İnsanlar, emekliler sofralarına koyacak et bulamıyorlar. Şimdi en düşük emekli maaşı 3 Kasım 2002'de yani Tayyip Erdoğan'ın iktidara geldiği gün 1,5 asgari ücretti. Ne kadardı? Bugünkü hesapla 26 bin liraydı. Bugün en düşük emekli maaşı kaç para? 10 bin lira. O gün 1,5 katıydı. Bugün yüzde 60'ı kadar, 0,6... Peki o gün en düşük emekli maaşı... Hangi hesap şaşmaz? Şaşmaz şaşmaz, altın hesabı şaşmaz değil mi? O gün en düşük emekli maaşıyla sarrafa giden 8 çeyrek altın alıyordu. Bugün en düşük emekli maaşı 10 bin lirayla sarrafa giden kuyumcuya giden 2,5 çeyrek altın alıyor."
"Çiftçileri 31 Mart'ta dayanışmaya ve iktidara itiraz etmeye davet ediyorum"
Özgür Özel, Türkiye'de geçen yıl küçülen tek sektörün tarım olduğunu öne sürerek, çiftçilerin bankalara borcunun bir yılda yüzde 88 arttığını savundu.
Çiftçiyi yeniden milletin efendisi yapmak için Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri başa getirmek gerektiğini söyleyen Özel, "Çiftçi destek programlarını, kırsal kalkınma programlarını hayata geçirmek lazım. Bunun için de Bilecik'teki, Marmara'daki, İç Anadolu'daki, Karadeniz'deki, Ege'deki, Akdeniz'deki çiftçilerin destekleri lazım. Çiftçileri de 31 Mart'ta dayanışmaya ve iktidara itiraz etmeye davet ediyorum." ifadesini kullandı.
CHP Genel Başkanı Özel, şöyle devam etti:
"Burada ifade etmek istediğimiz bir husus; Tayyip Bey bir yanıt bekliyormuş. Diyor ki 'Savunma sanayini şuradan aldık, buraya getirdik. Bunlar niye yapmadılar? Ankara'da, İstanbul'da götürdüler. Bir şey yapmadılar savunma sanayinde.' Tayyip Bey'e Allah afiyet, selamet versin. Belediyelerin uçak fabrikalarının olduğunu sanıyor. Belediyelerin İHA, SİHA fabrikalarının olduğunu sanıyor ama illa bir cevap bekliyormuş. O zaman şunu söyleyelim; Tayyip Bey o zaman 'götürdüler' demeyeceksin. 'Getirdiler' diyeceksin. CHP'li belediyeler hizmeti, dayanışmayı, adaleti, sevgiyi, huzuru getirdiler."
İttifak konusuna da değinen Özel, "Diyoruz ki 'Sonuçlar iyi olacak.' Diyorlar ki 'Ama bu sefer ittifak yok. O tarafta ittifak var. Bu tarafta ittifak yok.' Ben bizim bu tarafta ittifak olsun diye çok gayret sarf ettim. Gördünüz değil mi? Çok gayret sarf ettik ama dediler ki 'Hür ve müstakil gireceğiz.' Saygı duyduk. Hatta bazen bize kızdılar, söylendiler. 'Canınız sağ olsun' dedik." değerlendirmesinde bulundu.
Kendilerinin "Türkiye ittifakı"nı kurduğunu anlatan Özel, "Onların ittifakının adı korku ittifakı, zam ittifakı, zulüm ittifakı kendi koydukları isimle Cumhur İttifakı. Bizim ittifakımızın adı dayanışma ittifakı, birlikte olma, gönülleri alma, kol kola girme, sevgiyi ve mutluluğu yüceltme, hep birlikte ülkeyi zenginleştirme, Cumhuriyeti yeniden kurtarma, yeniden kurma ittifakı. Bizim ittifakımızın adı Türkiye ittifakı." diye konuştu.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP İl Başkanı Ali Özdemir ile Bilecik Belediye Başkan adayı Melek Mızrak Subaşı'nın da katılımcılara hitap ettiği programda, merkez, ilçe, belde belediye başkan adayları ile merkez ve ilçe, il genel meclisi adayları tanıtıldı.
Son Dakika › Politika › CHP Genel Başkanı Özgür Özel: CHP'li belediyeler hizmeti ve dayanışmayı getirdi - Son Dakika
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde esnafla bir araya geldi. Aydın, ziyaretinde ilçedeki esnafla sohbet etti ve yapılan yatırımları değerlendirdi. Aydın, tütün sektöründe yapılan kooperatifleşme çalışmalarını da açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi (SOBE) Bağışçı Yemeği Programı'nda yaptığı konuşmada, otizmin bir eksiklik değil farklılık olduğunu belirtti. Yerlikaya, otizmli bireylerin dertlerine derman olmak ve ailelerinin yükünü hafifletmek için SOBE Vakfı'nın önemine vurgu yaptı. Ayrıca, Konyaspor Kulübü'nü ziyaret eden Yerlikaya, takım hakkında bilgi aldı ve isminin yazılı olduğu forma takdim edildi.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde seçim ofisi açılışını gerçekleştiren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un konuşmasını engelli bir genç kesti. Genç, Binali Yıldırım ile çekildiği videosunu göstererek dikkat çekti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da SOBE'nin Işığında Teşekkür Buluşmasına katıldı. Bakan Yerlikaya, 'Otizm bir eksiklik değil, farklılıktır. Kırmızı güllerle süslü bir bahçedeki mavi güllerdir' dedi.
Ali Mahir Başarır, İzmir'de partisinin adaylarının toplumun tüm kesimlerini kucaklayacağını ve sorunları çözeceklerini söyledi. Ayrıca, erken seçim sözü verdi ve kadınları destekleyeceklerini vurguladı.
Cumhur İttifakı Dalaman Belediye Başkan adayı Muhammet Karakuş, seçim koordinasyon merkezinin açılışında, belediye meclis üyesi adayları ve projelerini tanıttı. Karakuş, 5 yılda ilçede yaptığı projeleri ve seçimlerde tekrar göreve gelmesi halinde yapacağı projeleri anlattı. AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz ise partisinin belediye başkanlarının önemli çalışmalara imza attığını belirtti.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Amasra ilçesinde esnaf ziyaretleri ve seçim bürosunun açılışını gerçekleştirdi. Babacan, vatandaşları dinleyerek sorunlarını anlattıklarını ve yeni bir siyaset zihniyeti için DEVA Partisi'nin var olduğunu belirtti.
Zonguldak'ın Alaplı Belediyesi tarafından Alaplı Karşıyaka Mahallesi'ne inşa edilen Sivil Toplum Örgütleri Dernek Evleri kapsamında Alaplı Muharip Gaziler Derneği'ne tahsis edilen dernek evinin açılışı yapıldı. Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, açılış töreninde yaptığı konuşmada, dernek evlerinin sayısını arttırmaya ve sivil toplum kuruluşlarına teslim etmeye devam edeceklerini belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?