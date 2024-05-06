CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının mezarını ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının mezarını ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının mezarını ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın mezarlarını ziyaret etti. CHP Ankara İl Başkanlığı ve ilçe başkanlıkları üyeleri, Gezmiş, İnan ve Aslan'ın, idamlarının 52. yılında Ankara'daki mezarları başında anma etkinliği düzenledi. Özgür Özel, Gezmiş'in mezarına yürüyerek, saygı duruşunda bulundu ve kırmızı karanfil bıraktı. Konuşmasında, Gezmiş ve arkadaşlarının yürüyüşünün antiemperyalizm, sömürüye karşı duruş olduğunu vurguladı. Ayrıca, Deniz Gezmiş'in Filistin davasına olan desteğini de dile getirdi.

06.05.2024 13:31
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Mayıs 1972'de idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın mezarlarını ziyaret etti.

CHP Ankara İl Başkanlığı ve ilçe başkanlıkları üyeleri, Gezmiş, İnan ve Aslan'ın, idamlarının 52. yılında Ankara'daki mezarları başında anma etkinliği düzenledi.

CHP Genel Başkanı Özel de gruptakilerle mezarlık girişinden, Gezmiş'in mezarına yürüdü. Özgür Özel'in, boynuna Filistin atkısı taktığı görüldü.

Yürüyüş sırasında Gezmiş ve arkadaşlarının fotoğraflarını taşıyan grup üyeleri, sloganlar attı. Gezmiş ve arkadaşlarının mezarlarının başında saygı duruşunda bulunuldu, mezarlarına kırmızı karanfil bırakıldı.

Burada konuşan Özgür Özel, Deniz Gezmiş ve Yusuf Aslan'ın 25, Hüseyin İnan'ın 24 yaşındayken idam edildiklerini hatırlatarak, "Onların yürüyüşü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yürüyüşüdür. Samsun'dan Ankara'ya Mustafa Kemal Atatürk'e saygı, devrimlerine sahip çıkma yürüyüşü yapmışlardır. Onların yürüyüşü antiemperyalizm yürüyüşüdür, sömürüye karşıdır, eşitsizliğe, kardeş kavgasına karşıdır." dedi.

Deniz Gezmiş'in, son sözlerinde, "Yaşasın halkların kardeşliği, Türk ve Kürt halklarının kardeşliği, kahrolsun emperyalizm, yaşasın işçiler ve köylüler" dediğini hatırlatan Özel, "Bunları söyleyen 25 yaşındaki üç genci bu hayattan, bizlerden kopardılar." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün hala, 1 Mayıs kutlamaları için Taksim Meydanı'nın ve ODTÜ Devrim Stadı'nda öğrencilerin etkinliklerinin yasaklandığını belirterek, şöyle devam etti:

"Şimdi birileri Türkiye'de bir başka tartışma başlatmak istiyor, yumuşama söylemlerinden bahsediyor ve bu işin sonu anayasaya varsın istiyor. Şimdi buradan sesleniyoruz, ODTÜ öğrencileri 25 yaşındaki günahsız çocukların yazdığı yazının olduğu stadyumda geleneksel tören yapmak isteyince onun karşısına polis, jandarma çıkartanlar neyin yumuşamasından bahsediyorlar? Hadi görelim, yarın yumuşayalım, Deniz, Yusuf, Hüseyin'in hatırasına, ODTÜ'deki kardeşlerimize saygı gösterin, bir izin verin görelim nasıl oluyor yumuşama. Taksim yasak, 'yumuşayalım.' Devrim Stadı yasak, 'normalleşelim.'

En çok ben istiyorum normalleşelim, en çok ben istiyorum yumuşayalım. Benim görevim anayasal kayıpları teker teker geri almak. Taksim, Anayasa Mahkemesi kararına rağmen yasaksa, ODTÜ Stadyumu yasaksa bundan sonra kimse normalleşip de sonu anayasaya varır mı diye düşünmesin. Bugün Anayasa çağrısı yapan ve yeni anayasa isteyen herkese diyoruz ki mevcut anayasaya harfiyen uymadan Türkiye'de anayasaya aykırı yapılan işleri yapmaya devam ederek, anayasa da olmaz, yumuşama tartışmaları sonuç da vermez."

Boynundaki Filistin atkısını gösteren Özel, "Deniz Gezmiş'in davası aynı zamanda Filistin davasıdır. Deniz Gezmiş, Filistin'de El Fetih kamplarında İsrail zulmüne ve işgaline karşı direnmiştir." sözlerini sarf etti.

Filistinli Öğrenciler Birliği temsilcilerini TBMM'de ağırladığında, Filistin'de El Fetih Kampı'ndaki en yakın arkadaşı İsa tarafından Deniz Gezmiş'e hediye edilmek istenen "Filistin Şiiri" isimli kitabın, İsa'nın vefatının ardından oğlunun selamı ile kendisine hediye edildiğini aktaran Özel, bu kitabı partinin müzesine koyacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Hüseyin İnan, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Filistin, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının mezarını ziyaret etti - Son Dakika

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