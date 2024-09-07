Özgür Özel: Erken Seçim İçin Hazırız - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel: Erken Seçim İçin Hazırız

Özgür Özel: Erken Seçim İçin Hazırız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gelecek sene kasım ayına kadar seçimleri yenilemeye, erken seçim yapmaya ve bu yönetime son vermeye hazır olduklarını söyledi. Özel, Türkiye'nin 1'inci partisi olduklarını belirtti.

07.09.2024 15:29
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Gelecek sene kasım ayı Erdoğan'ın 5 yıllık bu döneminin tam ortasıdır. İnat eder millet aç, sefil, yoksul, işsiz ve mutsuzken 2,5 yıl daha durursa asla bir daha aday olamaz. Ama 2,5 yıl geçirmeden 'Ben kendime güveniyorum, çıkarım' derse biz Meclis'te gelecek sene kasım ayına kadar seçimleri yenilemeye, erken seçim yapmaya, bu milletin karşısına çıkmaya ve bu yönetime son vermeye hazırız. CHP, Türkiye'nin 1'inci partisidir" dedi.

Özgür Özel, partisinin ATO Congresium'da düzenlenen 'İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı'nın 2'nci gününde konuştu. Özel, genel seçimlere bugün dünden daha yakın olduklarını söyleyerek, "Herkes '31 Mart tarihinde parti 1'inci parti oldu; artık iktidar bizim hakkımız, seçimler olsun bu iktidar değişsin' istiyor. Emeklinin, asgari ücretlinin, çiftçinin, esnafın, atanmayın öğretmenlerin, toplumun dertli tüm kesimlerinin erken seçim istemesi kadar doğal bir şey yok" dedi.

'VERDİĞİ SÖZLERİ TUTMADI'

Özel, 31 Mart seçimlerinde seçmenin iktidara sarı kart gösterdiğini belirterek, "Biz o gece seçim sonuçlarını araçsallaştırarak bir erken seçim talebinde bulunmadık. Ama 'Bu ülkenin sorunları var; emeklisi, emekçisi, esnafı, çiftçisi, işsizi çare bekliyor. Bu soruları çözün, takipçisi olacağız. Sarı kartı gördünüz, bu millet kırmızı kartı göstermesini bilir' dedik. O günden sonra bizden erken seçim çağırısı bekleyen bazı çevreler rahatsız oldu. Ben seçmenle kurduğumuz ilişkinin sağlıklı olduğunu teyit ediyorum. Ama bir gerçek var. 'Geçim olmazsa seçim olur' dedik. O günden bugüne AK Parti ne yaptı; verdiği hiçbir sözü tutmadı, umutları boşa çıkardı, kendisine oy verenleri dahi pişman etti" diye konuştu.

'ERKEN SEÇİM OLMAZSA ADAY OLAMAZ'

CHP olarak 'Geçim olmazsa seçim olur' demelerinin boş laf olmadığını, erken seçim konusunda toplumda seçimin ertesi günü yüzde 25'lerde olan beklentinin, dün ve önceki gün gelen anket sonuçlarında yüzde 50'leri geçtiğini söyleyen Özel, "Bu şartlar adım adım bir sandığı getirecektir. Bu konuda CHP'nin iradesi tamdır, tüm hazırlıkları da tam olmalıdır. Anayasaya göre bize kalırsa geçen dönem Sayın Erdoğan kendiliğinden bir kez daha aday olamazdı, ancak Meclis'in kararıyla olabilirdi. Ama Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) yapılan başvuruda YSK açıkça geçen adaylığı 2'nci adaylık kabul etti. YSK'nın o kararı çerçevesinde bugün eğer bir erken seçim olmazsa Erdoğan bir kez daha aday olamaz. Bir erken seçim olursa anayasaya göre son bir kez aday olabilir. Bizim öyle seçimlere 3 ay kala, 5 ay kala, milletin canını oku, 4,5 sene yoksul bırak, aç bırak, işsiz bırak, zulmet, hapiste tut, 6 ay kalmış 8 ay kalmış, 1 sene kalmış 'hadi seçimleri yenileyelim' biz orada yokuz" ifadelerini kullandı.

'KARARI BUGÜNDEN ALALIM'

Özel, erken seçimle ilgili sözlerine şöyle devam etti:

"Bu milletin 5 yıl daha dayanacak gücü olmadığı gibi bizim de iktidarı 4 yıl daha bekleyecek sabrımız yoktur. Bu gücümüzle birlikte millet artık CHP'nin iktidar olmasını beklemektedir. Gelecek sene kasım ayı Erdoğan'ın 5 yıllık bu döneminin tam orasıdır. İnat eder millet aç, sefil, yoksul, işsiz ve mutsuzken 2,5 yıl daha durursa asla bir daha aday olamaz. Ama 2,5 yıl geçirmeden 'Ben kendime güveniyorum, çıkarım' derse biz Meclis'te gelecek sene kasım ayına kadar seçimleri yenilemeye, erken seçim yapmaya, bu milletin karşısına çıkmaya ve bu yönetime son vermeye hazırız. Eğer varsanız, cesaretiniz varsa, kararı bugünden alalım ya da 8 ay sonra alalım. Gelecek sene kasım ayında bizim karşımıza çıkmaya, bu millete 'Gel bakalım, seni kim yönetsin, son kararını ver' demeye varsanız, CHP buradadır, o seçime girecektir; sonuç değişmeyecektir, CHP, Türkiye'nin 1'inci partisidir. Bugünden sonra bu sorumuza verilmeyen her yanıt, ya da 'Seçimsiz 5 yıl, 4 yıl' diyen milletten kaçıyordur. Yaptığına güvenen, kendisine güveni olan karşımıza çıkar. CHP, ikinci yüzyılda daha fazla bu ülkeyi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin insafına bırakmaya hiç niyetli değildir."

Kaynak: DHA

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