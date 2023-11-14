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CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Ön seçimden vazgeçti beyanları asılsızdır - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Ön seçimden vazgeçti beyanları asılsızdır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Ön seçimden vazgeçti beyanları asılsızdır
14.11.2023 15:37

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye başkan adaylarının ön seçimle belirlenmesi konusunda ön seçimden vazgeçti beyanlarının asılsız olduğunu belirtti. Ayrıca, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile şu an için planlanan bir görüşme olmadığını ifade etti. Özel ayrıca, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'zillet ittifakı' sözlerine tepki göstererek, bu tür yakıştırmaların hoş olmadığını vurguladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "Özgür Özel, ön seçimden vazgeçti beyanları tamamen asılsızdır. Bunu biraz sonra zaten il başkanları toplantımızda da konuşacağız. Bu konuda benden şüphe eden herhangi bir il başkanımız delegemiz yok" dedi.

CHP lideri Özgür Özel, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde gerçekleştirilen grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Belediye başkan adaylarının ön seçimle seçilmesine dair açıklamalarda bulunan Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile şuan için planlanan bir görüşme olmadığını da söyledi.

"Özgür Özel, ön seçimden vazgeçti beyanları tamamen asılsızdır"

Belediye başkan adaylarının belirlenmesinde ön seçim yönteminin izlenip izlenmeyeceği konusunda konuşan Özel, "Hakim denetiminde ön seçim 45 günlük bir çalışma imkanı veriyor. Biz diyelim ki aralık ayı içerisinde örgüt denetiminde sandığı koyacağız. Sandıktan kim çıkarsa onu da adaylaştıracağız. Mevcut belediye başkanlarımızda anket, yenilerinde örgütümüz başka bir talepte bulunmazsa mutlaka örgüt denetiminde ön seçim sonucuna uyacağımız, sandıktan kim çıkıyorsa atacağımız ön seçim. Özgür Özel, ön seçimden vazgeçti beyanları tamamen asılsızdır. Bunu biraz sonra zaten il başkanları toplantımızda da konuşacağız. Bu konuda benden şüphe eden herhangi bir il başkanımız delegemiz yok" ifadelerini kullandı.

"Millet kelimesini tahrif edip zillet demek Milliyetçi bir partinin genel başkanına yakışmaz"

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'zillet ittifakı' sözlerine yönelik konuşan Özel, "Bir kere zillet ittifakı lafı sayın Devlet Bahçeli'nin yaşında, tecrübesinde ve onun gibi çok önemli bir siyasi partinin genel başkanlığını yapan birisinin ağzından duymak beni memnun etmiyor. Millet kelimesini tahrif edip zillet demek Milliyetçi bir partinin genel başkanına yakışmaz. Benzer yarışlara girebiliriz, ben geçmişte çok yaptım bu konularda fena değilimdir bilirsiniz. Duyduklarında üzülecekleri yakıştırmaları biz yapmayalım. Siyasette ana muhalefetin lider değişimi ile birlikte böyle siyasi muhataplarıma bir marş tanımak isterim. Zillet derseniz size de millet bir şeyler söyler ama bu hiç hoşunuza gitmez" dedi.

Akşener ile görüşecek mi?

Meral Akşener ile olası bir görüşme olup olmayacağı konusuna da açıklık getiren Özel, yarın için herhangi bir görüşme olmayacağını söyledi. Akşener ile güzel bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ifade eden Özel, şuan için herhangi bir tarih üzerine görüşme ayarlamadıklarını söyledi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Devlet Bahçeli, Özgür Özel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Ön seçimden vazgeçti beyanları asılsızdır - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Ön seçimden vazgeçti beyanları asılsızdır - Son Dakika
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