CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kadın Hakları ve Belediyecilik Hizmetleri Konusunda Taahhütte Bulunacaklarını Açıkladı

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Cumhuriyet Halk Partili belediyeler kadın hakları konusunda, kadınların eşit temsili konusunda, kadına karşı şiddette tavizsiz olma konusunda, kadınların belediyecilik hizmetlerinden yararlanırken ve esnafta kadınların hayatlarını kolaylaştıracağı konuda kreşler yaparak sosyal yaşama katma konusunda, kadın istihdamını artırma konusunda taahhütte bulunacaklar." dedi.

Özel, partisince Atatürk Bulvarı'nda düzenlenen Kütahya Halk Buluşması'nda yaptığı konuşmada, Kütahyalıların derdini tasasını, sıkıntısını iyi bildiğini söyledi.

Kütahya'nın Ege Bölgesi'nin küçülen kenti olduğunu ve göç verdiğini belirten Özel, verimli ovaların kaderine terk edildiğini savundu.

Özel, yıllardır Cumhur İttifakı partilerinin yönettiği Kütahya'da doğal gaz sorununun olduğunu, CHP'nin yönettiği Eskişehir, Antalya, İzmir, İstanbul, Mersin gibi kentlerde bu durumun yaşanmadığı öne sürerek, "Doğal gaz sorununu çözmek için genelde iktidar olmaya değil yerelde işi bilen, çalışkan belediye başkanına ihtiyaç var." ifadesini kullandı.

Çiftçilerin sorunlarına değinen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diyordu ki 'Verin oyu, enflasyonu, hayat pahalılığını, dövizi, mazotu düşüreyim.' Geldiği gün ne kadardı mazot? Mayısta 19 liraydı. Şimdi kaç para mazot? 42 lira. Yüzde 109, bir yıl olmadan 2 katından fazla zamlanmış. Ne yapacak Altıntaş ovasındaki çiftçi? Bu ülke tarım ülkesi ama üretimden koparıldı. Tarlada 10 lira olan ürün, satıldığı yerde 100 liraya geliyor ama Türkiye'de tarım sektörü küçülüyor. Çiftçiler 10 yılda 3 kez küçüldü. 2023'te küçülen tek sektör, tarım sektörü oldu. İstihdamın yüzde 15'i tarım sektöründen sağlanıyor. Yaklaşık olarak nüfusun yüzde 20'si tarım sektörüyle meşgul ama milli gelirden aldığı pay yüzde 7'den bu sene yüzde 5'e düşmüş. Her 5 kişiden biri toprağa bakarken, alnının terini toprağa damlatırken, o damlayan terden bereket fışkırtıp çoluğunun çocuğunun rızkını sağlamak isterken o sektör küçülüyor. O sektöre ayrılan para azalıyor. Çiftçiler milletin efendisiyken en borçlu kitle haline getiriliyor."

Son 20 yılda tarım alanlarının 3 milyon hektar azaldığını ileri süren Özel, çiftçinin bankalara olan borcunun ise son bir yılda yüzde 88 arttığını ifade etti.

"Belediye başkanlarımız taahhütte bulunacak"

Özgür Özel, 2002 yılında en düşük emekli maaşının asgari ücretin 1,5 katı olduğunu, şimdi ise 0,59 asgari ücret düzeyinde bulunduğunu belirtti.

Emekli maaşlarına değinen Özel, "Geçen sene 7 bin 500 lira emekli maaşıyla 375 litre mazot alınıyordu, bu sene 10 bin liralık emekli maaşıyla sadece 245 litre mazot alınıyor. Aradaki fark 130 litredir. Emeklinin cebinden eğer traktöre koyarsan 2 depo, arabaya koyarsan 3 depo mazot geçen seneden bu seneye emekliden çalınmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Ülke genelinde partisinin belediye başkan adaylarının yarından itibaren taahhütname imzalayacağını aktaran Özel, şunları kaydetti:

"Daha önce bir kısmını söylemiştim. Örneğin 'Mal varlığımı seçildiğimde belediyenin kapısını asacağım' diye taahhütname imzalayacaklar. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partili belediyeler kadın hakları konusunda, kadınların eşit temsili konusunda, kadına karşı şiddette tavizsiz olma konusunda, kadınların belediyecilik hizmetlerinden yararlanırken ve esnafta kadınların hayatlarını kolaylaştıracağı konuda kreşler yaparak sosyal yaşama katma konusunda, kadın istihdamını artırma konusunda taahhütte bulunacaklar. Hayvan hakları konusunda taahhütte bulunacaklar. Çağdaş belediyeciliğin gerektirdiği gençlerin talepleri konusunda taahhütte bulunacaklar. Dünden bugüne bir ihtiyaç daha ortaya çıktı. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler kişilerin dini inancı, mezhebi, etnisitesi, doğduğu yer, ırkı ve yine hangi siyasi görüşe bağlı olduklarına bakılmaksızın belediye hizmetlerini eşit sunacaklarına ve belediyelerin kapılarını herkese tam olarak ardına kadar açacaklarına söz verecekler. Cuma günü Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin, Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarının kamuoyuna açık taahhütlerini, mal bildirimlerinden başlayıp eşit hakça hizmeti kimseyi ayırmadan sunacaklarına kadar taahhütnameleri belediye başkanlarımıza gönderiyoruz. Bu hizmetleri sunacakların kentte ve bizim başımızın üstünde yeri var. Onlara inanıyoruz, güveniyoruz."

Özel, seçimlere kimseyi ötekileştirmeyen, herkesi kucaklayan Türkiye ittifakı olarak hazırlandıklarını anlatarak, "Türkiye ittifakı renklerini ellerinizdeki ay yıldızlı al bayraktan alır. Türkiye ittifakı milli takım kazanınca kim seviniyorsa onlarla birliktedir. Türkiye ittifakı, filenin sultanları şampiyon olunca onlarla birlikte ağlayanların, onlarla birlikte gülenlerin, Türkiye'yi sevenlerin ittifakıdır. Bizim ittifakımızda korkmak yok, korkutmak yok. Bizim ittifakımızda kötü söz yok. Bizim ittifakımız, Kütahya'yı kucaklayan, Türkiye'yi kucaklayan ittifaktır. Rengi kırmızı beyaz." diye konuştu.

CHP Kütahya Belediye Başkan adayı Eyüp Kahveci'nin projelerini anlattığı halk buluşmasında, CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Genel Başkan Özel'e Kütahya çinisi takdim etti.

Programın sonunda CHP Kütahya belediye başkanı adayları tanıtıldı.