CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Selçuk'ta yangın sonrası incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Selçuk'ta yangın sonrası incelemelerde bulundu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Selçuk\'ta yangın sonrası incelemelerde bulundu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Selçuk'ta çıkan orman yangını sonrasında bölgede incelemelerde bulundu. Özel, yangının insan kaynaklı olduğunu belirterek vatandaşları dikkatli olmaya davet etti.

01.07.2024 20:54  Güncelleme: 20:59
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Selçuk'ta çıkan ve 350 hektarlık alanın tahrip olduğu orman yangını sonrasında Arvalya mevkii Pamucak bölgesinde incelemelerde bulundu.

İzmir Adnan Menderes Havaalanı'nda Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve İzmir ilçe belediye başkanları ile CHP il ve ilçe örgütleri tarafından karşılanan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ilk olarak Selçuk'ta meydana gelen yangın felaketinde etkilenen alanları ziyaret etti. Yangında tamamen tahrip olan Arvalya mevkii orman kampını ziyaret eden Özel, Filiz Başkan'dan ve Orman İşletme Şefliği yetkililerinden bilgi aldı.

Sözlerine 'geçmiş olsun' diyerek başlayan Özgür Özel, "Yanımda ciğerleri yanmış Kuşadası ve Selçuk Belediye Başkanım, Muğla, Aydın belediye başkanımız var. Diyoruz ki her bir metrekare yeşil alan, çam ağacı bu memlekete bizim namus borcumuzumdur. Hem imar planlarında, hem şehirlerin büyüme perspektifinde hem de orman yangınlarına karşı tedbirlerde pozisyonumuz kırmızı alarm pozisyonudur" dedi.

"Her vatandaşımızın bireysel sorumluluğu var"

Orman yangınlarının önemli bir kısmının insan odaklı olduğunu belirten Özgür Özel, "İçinde bulunduğumuz bölge bir orman kampı. Bu bölgedeki vatandaşların nefes aldıkları bir bölgeyi kaybetmiş durumdayız. Ağaçların dışında 350 hektardaki tüm canlı yaşamını kaybettik. Bir daha bu alanın orman haline gelmesi 50 yıl sonra olacak. 2075 yılında belki yangından 1 gün önce ancak görebilmiş olacağız. Bunu şunun için ifade etmek istiyoruz; her bir vatandaşımızın orman yangınları konusunda bireysel sorumluluğu var. Menderes'te olan yangın bir hobi bahçesindeki sigara izmaritinden, Çeşme'deki yoldan geçen bir kişinin sigara izmaritinden çıktı. Daire başkanlarımız araştırmalarına devam ediyor. Raporda bu tip yangınların yüzde 98'inin insandan kaynaklı olduğu belirtiliyor. O yüzden öncelikle her bir vatandaşımızı böyle büyük acılar yaşamamak için dikkatli ve sorumlu olmaya davet ediyoruz" dedi.

"Daha ciddi önlemler için çalışacağız"

Orman yangını gibi afet durumlarında kriz belediyeciliğinin ayrı bir önem taşıdığını belirten CHP Lideri Özgür Özel, "Biz yangını söndürürken dayanışma içindeyiz. Bu bir kriz belediyeciliği. Kriz ortaya çıktıktan sonra mücadele etmek önemli. Bundan sonraki süreçlerde bizim belediyelerimiz tedbir, önlem ve öngörü ile çalışma yürütmemiz gerekiyor. Ege Belediyeler Birliği bünyesinde hem daire başkanlarımızın, itfaiye müdürlüklerimiz ve belediye başkan yardımcılarımızın katılımıyla Ege Bölgesi'ndeki orman yangınlarına nasıl daha ciddi önlemler alınabilir? Bundan sonraki süreçlerde hem önlemede, hem söndürmede, hem geri kazandırmada neler yapabiliriz diye çalışacağız. Bu konuda yapılması gereken çok şey var" diye konuştu.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ise basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Afet risklerine karşı yaklaşık bir yıl önce ilkini gerçekleştirdiğimiz Dayanıklı Kentler Konferansı'ndan devraldığımız deneyimle birlikte; karşı karşıya olduğumuz afet risklerini yönelik somut, uygulanabilir ve toplumun her kesimini kapsayan bir afet yönetim stratejisini planlamak ve uygulamak üzere bugünden itibaren harekete geçeceğiz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e de bu kararlılığımızı ifade ettim. Bu çalışmalarımızı desteklediği ve cesaretlendirdiği için kendilerine bir kez daha teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaptığı basın açıklaması sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özel, daha sonra yangından etkilenen bölgedeki işletmeleri ziyaret etti. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Selçuk'ta yangın sonrası incelemelerde bulundu - Son Dakika

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