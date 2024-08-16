Meclis'teki Can Atalay oturumundaki yumruklu kavgaya CHP lideri Özel'den ilk açıklama: İnanılmaz derecede utanç içerisindeyim - Son Dakika
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Politika

Meclis'teki Can Atalay oturumundaki yumruklu kavgaya CHP lideri Özel'den ilk açıklama: İnanılmaz derecede utanç içerisindeyim

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'deki Can Atalay toplantısında AK Partili Alpay Özalan'ın, TİP'li Ahmet Şık'a müdahalede bulunmasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. CHP lideri Özel, "Sözlerin havada uçuşacağı yerde yumuklar uçuşuyor. İnanılmaz derecede utanç içerisindeyim bu duruma şahit olduğum için." ifadelerini kullandı.

16.08.2024 15:54  Güncelleme: 16:20
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ile Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Ahmet Şık arasındaki yumruklaşmaya ilişkin, "Sözlerin havada uçuşacağı yerde yumuklar uçuşuyor." dedi.

TBMM'de, Hatay'dan milletvekili seçilen ve daha sonra milletvekilliği düşürülen Can Atalay için düzenlenen olağanüstü toplantı gergin başladı. Verilen 2. aranın ardından yeniden başlayan oturumda Alpay Özalan'ın kürsüde konuşan Ahmet Şık'a müdahalede bulunmasıyla ortalık karıştı, yumruklar havada uçuştu. Oturuma ise 45 dakika ara verildi.

Meclis'teki Can Atalay oturumundaki yumruklu kavgaya CHP lideri Özel'den ilk açıklama: İnanılmaz derecede utanç içerisindeyim

"İNANILMAZ DERECEDE UTANÇ İÇERİSİNDEYİM"

Meclis'teki kavgaya dair konuşan CHP Genel Başkanı Özel, olanlara şahit olduğu için utanç içerisinde olduğunu söyledi. Genel Kurul'da çıkan kavgayı değerlendiren Özel, "Sözlerin havada uçuşacağı yerde yumuklar uçuşuyor. İnanılmaz derecede utanç içerisindeyim bu duruma şahit olduğum için. Numan Kurtulmuş'un derhal tüm siyasi partilerin genel başkanlarını ya da grup başkanlarını toplantıya çağırmaya davet ediyorum. Arkadaşımız kavgayı ayırmaya çalışırken yaralandı." ifadelerini kullandı.

"OLACAK İŞ DEĞİL"

Yaşanan durumun Meclis açısından taşınılabilecek bir yük olmaktan çıktığını kaydeden Özel, "Meclis İdari Amiri'nin milletvekiline yumruk attığı, kadına şiddet uyguladığı bir haldeyiz. Olacak iş değil. Arkadaşımız kavgayı ayırmaya çalışırken yaralandı, öyle gördük. Sayın Gülüstan Koçyiğit de kürsüye yapılan saldırıyı engellemeye çalışırken; maalesef." dedi.

Meclis\'teki Can Atalay oturumundaki yumruklu kavgaya CHP lideri Özel\'den ilk açıklama: İnanılmaz derecede utanç içerisindeyim
Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, AK Parti, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Meclis'teki Can Atalay oturumundaki yumruklu kavgaya CHP lideri Özel'den ilk açıklama: İnanılmaz derecede utanç içerisindeyim - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

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SON DAKİKA: Meclis'teki Can Atalay oturumundaki yumruklu kavgaya CHP lideri Özel'den ilk açıklama: İnanılmaz derecede utanç içerisindeyim - Son Dakika
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