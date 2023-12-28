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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TİP Genel Başkanı Erkan Baş'la görüştü - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TİP Genel Başkanı Erkan Baş'la görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anayasa Mahkemesi'nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki ikinci hak ihlali kararının yerel mahkemece Yargıtay'a gönderilmesine ilişkin TİP Genel Başkanı Erkan Baş ile telefonda görüştü. Özel, hukuki sürece ve eylemlilik sürecine ilişkin dayanışma duygularını ve desteklerini iletti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TİP Genel Başkanı Erkan Baş\'la görüştü
28.12.2023 - 15:03,
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş'la telefonda görüştü.

CHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre; Özel, Anayasa Mahkemesi'nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki ikinci hak ihlali kararının yerel mahkemece Yargıtay'a gönderilmesine ilişkin TİP Genel Başkanı Erkan Baş ile telefonda görüştü. Açıklamada, "Özel, Anayasa Mahkemesi kararına rağmen tahliye kararı verilmemesinin Anayasa'yı tanımamak anlamına geldiğini, bunun bizzat Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yapıldığına işaret etti. Özel, hukuki sürece ve eylemlilik sürecine ilişkin dayanışma duygularını ve desteklerini iletti" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA
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Anayasa Mahkemesi, Erkan Baş, İnsan Hakları, Partiler, Hukuk, Politika, Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TİP Genel Başkanı Erkan Baş'la görüştü - Son Dakika
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