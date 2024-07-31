CHP Giresun'da Fındık Mitingi Düzenleyecek - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP Giresun'da Fındık Mitingi Düzenleyecek

Geniş Video İzle

CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, fındıktaki taban fiyatın çiftçilerin hak ettiği şekilde olması için Giresun'da bir fındık mitingi düzenleyeceklerini açıkladı. Emir ayrıca, sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin düzenlemeler öngören 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuracaklarını belirtti. Emekli maaşlarındaki düşüklüğe de değinen Emir, halkla iç içe olacaklarını ve sorunları çözmek için meydanlarda olacaklarını ifade etti.

31.07.2024 16:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, "Fındıktaki taban fiyatın gerçekten çiftçimizin hak ettiği şekilde olması için cuma günü saat 14.00'te Giresun'da bir fındık mitingi yapacağız" dedi.

CHP'li Murat Emir, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Emir, sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin düzenlemeler öngören, 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesine ilişkin, "Bu yasa, anayasaya aykırı. Defalarca söyledik, düzeltmek istemediler. Anayasaya uymamayı bir alışkanlık haline getirmiş durumdalar. Dolayısıyla da biz 60 günlük süre içerisinde hem de yürütmeyi durdurma talebi olarak bu yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağız. Anayasa Mahkemesi çok özel durumlarda, telafisi imkansız sonuçlar doğabileceği durumlarda yürütmeyi durdurma kararı da verebilmektedir. Ama son 4-5 yıldır Anayasa Mahkemesi bu konuda çekingen davranıyor, özellikle bu yetkisini kullanmıyor. Oysa söz konusu olan hayvanların canı olunca, söz konusu olan böylesine bir katliam olunca Anayasa Mahkemesi'nin özellikle yürütmeyi durdurmasını da talep edeceğiz ve Anayasa Mahkemesi'nden de bu görevi bekliyoruz" dedi.

'EMEKLİLER 12 BİN 500 LİRAYLA NASIL YAŞAYACAK'

Türkiye'nin ekonomik, siyasi ve sosyal sorunlarla karşı karşıya kalmasına rağmen TBMM'nin tatile girdiğini vurgulayan Emir, "Bugün açıklanan açlık sınırı 19 bin 250 lira. Dolayısıyla açlık sınırının çok çok altında bir asgari ücret var. Meclis bunu konuşsun dedik, duymazdan geldiler. Şimdi Meclis'i kapattılar, 2 ay tatil yapacaklar. Bunu kabul etmiyoruz. Aynı şekilde emekli maaşları 10 bin liraydı. Israrla söyledik, kök maaş sorununda küçük bir düzeltme yaptılar ama gele gele 2 bin 500 liralık bir zam geldi, maaşları oldu 12 bin 500 lira. Sadaka gibi verdikleri bu zamla, 12 bin 500 lirayla nasıl yaşayacak bu emekliler? Baktığınız zaman bu maaşa mahkum olan 7-8 milyon emekli var. Dolayısıyla açlıkla, yoksullukla eczaneden ilacını alamayacak duruma gelen emekliler feryat ediyorlar" diye konuştu.

'MEYDANLARDA OLACAĞIZ'

Emir, TBMM Genel Kurulu kapalı olsa bile sahada kalmaya devam edeceğini belirterek, "Halkımızla iç içe olacağız, meydanlarda olacağız ve bu sorunları hem dinleyeceğiz hem konuşacağız hem de çözüm yollarını hep birlikte bulacağız. Bunun için özellikle fındıktaki taban fiyatın gerçekten çiftçimizin hak ettiği şekilde olması için de cuma günü saat 14.00'te Giresun'da bir fındık mitingi yapacağız. ve Sayın Genel Başkanımız oraya gelen çiftçilerle, yüz binlerle tüm Türkiye'ye fındık üreticisinin sorununu anlatacak. Biz tüm vatandaşlarımızı, en azından bölgedekileri Giresun'daki mitingimize bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP Giresun\'da Fındık Mitingi Düzenleyecek
Kaynak: DHA

Anayasa Mahkemesi, Murat Emir, Giresun, Hayvan Hakları, Tarım, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Giresun'da Fındık Mitingi Düzenleyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:52 Erdoğan “Önce bizden özür dilemesi lazım“ demişti Tarih netleşti, Filistin Devlet Başkanı Abbas, Türkiye’ye geliyor Erdoğan "Önce bizden özür dilemesi lazım" demişti! Tarih netleşti, Filistin Devlet Başkanı Abbas, Türkiye'ye geliyor
15:36 Haniye ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Demirtaş: Korkakça katledilmesini lanetliyorum Haniye ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Demirtaş: Korkakça katledilmesini lanetliyorum
15:24 İran’da İsmail Haniye’ye suikast sonrası intikam bayrağı göndere çekildi İran'da İsmail Haniye'ye suikast sonrası intikam bayrağı göndere çekildi
14:55 DEM Partili Oduncu’dan skandal hareket Batman Valiliği’nin duvarına Kürtçe yazılar yazdı DEM Partili Oduncu'dan skandal hareket! Batman Valiliği'nin duvarına Kürtçe yazılar yazdı
13:48 Kassam Tugayları’ndan Haniye suikastına sert tepki: Ortalığı karıştıran elin kesilme vakti geldi Kassam Tugayları'ndan Haniye suikastına sert tepki: Ortalığı karıştıran elin kesilme vakti geldi
17:30 Piyasası değeri dudak uçuklatıyor Fenerbahçe, Guido Rodriguez’e resmi teklif yaptı Piyasası değeri dudak uçuklatıyor! Fenerbahçe, Guido Rodriguez'e resmi teklif yaptı
16:14 Zonguldak’ta düğün hazırlığı yapan uzman çavuş kendini ağır yaraladı Zonguldak'ta düğün hazırlığı yapan uzman çavuş kendini ağır yaraladı
16:11 O kaçtı, polis kovaladı Vatandaşın ufak hamlesi şüpheliyi tepetaklak etti O kaçtı, polis kovaladı! Vatandaşın ufak hamlesi şüpheliyi tepetaklak etti
15:16 SGK borcuna tepki gösteren Yavaş’a AK Parti’den yalanlama SGK borcuna tepki gösteren Yavaş'a AK Parti'den yalanlama
14:18 Baskın haberini alan uyanık esnafın kepenge astığı yazı ’’Pes’’ dedirtti Baskın haberini alan uyanık esnafın kepenge astığı yazı ''Pes'' dedirtti
14:05 ABD’den Haniye’nin öldürülmesine yönelik ilk açıklama: Suikastta dahlimiz yok ABD'den Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk açıklama: Suikastta dahlimiz yok
14:01 Eleştiri yağmuruna tutuldu Saint-Maximin’in o fotoğrafı akıllara tek bir ismi getirdi Eleştiri yağmuruna tutuldu! Saint-Maximin'in o fotoğrafı akıllara tek bir ismi getirdi
13:51 Suikasttan bir gün önce görüşmüşler Bakan Fidan’dan Haniye’nin öldürülmesine ilişkin açıklama Suikasttan bir gün önce görüşmüşler! Bakan Fidan'dan Haniye'nin öldürülmesine ilişkin açıklama
13:28 İran’da büyük güvenlik açığı İsmail Haniye suikastında cevap bekleyen 2 soru var İran'da büyük güvenlik açığı! İsmail Haniye suikastında cevap bekleyen 2 soru var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2024 18:20:35. #1.13#
SON DAKİKA: CHP Giresun'da Fındık Mitingi Düzenleyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement