CHP Grup Başkanvekili Başarır'dan Erken Seçim Çağrısı - Son Dakika
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Politika

CHP Grup Başkanvekili Başarır'dan Erken Seçim Çağrısı

CHP Grup Başkanvekili Başarır\'dan Erken Seçim Çağrısı

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, düzenlediği mitingde erken seçim talebini dile getirirken hükümetin uygulamalarını eleştirdi. 'Artık takım tutar gibi parti tutmanın sonu geldi' diyen Başarır, emekli ve asgari ücretlilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekti.

31.01.2025 19:48  Güncelleme: 19:50
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CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Artık takım tutar gibi parti tutmanın sonu geldi. 31 Mart yerel seçimlerinde CHP birinci parti oldu. Sen ilk kez yenildin Erdoğan. Biz seçim istiyoruz" dedi.

CHP Çarşamba İlçe Başkanlığı 'Büyük Çarşamba Mitingi' düzenlendi. Abdullah Paşa Meydanı'nda düzenlenen mitinge CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, parti teşkilatı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Burada konuşan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Bolu Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybeden 78 kişiyi rahmet dileyerek sözlerine başladı. Başarır, " Türkiye'de yurttaşlarımız çok kolay ölüyor, bunun hesabını veren hiç kimse yok. Soma'da insanlar ölür sessiziz. İliç'te insanlar ölür sessiziz. Bolu'da insanlar ölür hesap vermeyiz. Peki bu ülkeyi kim yönetiyor? Sayın Cumhurbaşkanı yönetiyor. Yüzlerce, binlerce insan öldü. Bir tane bakan istifa etmez mi? Ama suçluyu buldu. Suçlu kimmiş; Tanju Özcan. Bakan nerede? Koltukta oturuyor. Peki kimi tutukladılar? Bolu Belediye Başkan Yardımcısı'nı. Yazıklar olsun" diye konuştu.

'EY BAHÇELİ, BİZ SOKAKTAYIZ SEN NEREDESİN?'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de seslenen CHP Grup Başkanvekili Başarır, "Devlet Bahçeli, 'hadi sokağa çıkın da göreyim' diyor. Ey Bahçeli, ben sokaktayım sen neredesin? Bahçeli bizi sokakta göremez, çünkü kendisinin sokağa çıkacak yüzü yok. Ben emekliyi aç mı bıraktım, asgari ücretliyi aç mı bıraktım? Son 6 ayda Çarşamba'da doktor ve gençler olmak üzere 10 yurttaşımızı intihara ben mi sürükledim? Biz sokaktayız, biz emeklinin, biz işsizin, işsiz gençlerimizin yanındayız. Sen ancak MHP grup toplantılarında kapalı kapılar ardında konuşursun. Sen Çarşamba'ya gel de sokağa çık. Bugün en düşük emekli maaşı 14 bin 469 lira. Bugün Türk-İş açlık sınırını 22 bin lira olarak açıkladı. Yani sen emekline, açlık sınırının yüzde 60'ı kadar maaş verecek zalim bir iktidarsın. Bugün açıklanan rakama göre asgari ücret de açlık sınırının altında kaldı. Ama Samsun'da çalışan nüfusun yüzde 60'ı asgari ücret alıyor. Sokağa çıkacak yüzü olmayanlar belli. Biz sokaktayız, meydandayız" dedi.

'BİZ SEÇİM İSTİYORUZ'

Erken seçim isteklerini Çarşamba Abdullahpaşa Meydanı'nda dile getiren Başarır, "Biz Çarşamba'dan yüzde 15 oy almışız ama biz bu ilçenin yüzde 100'ünü seviyoruz. Oy veren de vermeyen de bizim. Bize oy vermeyen ama 14 bin 469 lira emekli maaşı alan AK Parti'ye daha önce oy veren emekli amcam da, 22 bin 104 lira asgari ücret alan işçi kardeşim de benim. Eğer Çarşamba'da meydan şu anda böyleyse bu ülkeyi sandık kurtarır. Vatandaşın tenceresi boşaldı, biz vatandaşımızın boşalan tenceresini doldurmak için geliyoruz. Vatandaşımızın çocukları için geliyoruz. Bu ülkeyi zalimlerden kurtarmak için geliyoruz. Eğer bunlar gibi mazlumları ezersek ilk seçimde gerekli dersi bize de verirsiniz. Artık takım tutar gibi parti tutmanın sonu geldi. 31 Mart yerel seçimlerinde CHP birinci parti oldu. Sen ilk kez yenildin Erdoğan. Biz seçim istiyoruz" diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Çağlayan'daki ifade vermesine de değinen Başarır, "Sabah Çağlayan Adliyesindeydim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu, 'seçimleri 3 kez kazandım, bu süreci de ben kazanacağım' dedi ve sizlere selamlarını iletmemi istedi. Bu ülkede belediye başkanları tutuklanıyor, milletvekilleri tutuklanıyor, gazeteciler gözaltına alınıyor. Sayın Erdoğan, atadığın yargının mührüne güvenme, halkın mührüne güven. Getir sandığı, halk karar versin. Kim haklı, kim haksız bu halk karar versin. Biz seçim istiyoruz. Tarım ilacına yüzde 34, tohuma yüzde 40, gübreye yüzde 10 zam yaptınız. Siz çiftçiyi de düşünmüyorsunuz. Sizin artık gitme zamanınız geldi" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika CHP Grup Başkanvekili Başarır'dan Erken Seçim Çağrısı - Son Dakika

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