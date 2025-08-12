CHP Grup Başkanvekili Emir, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarına ilişkin konuştu Açıklaması - Son Dakika
CHP Grup Başkanvekili Emir, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarına ilişkin konuştu Açıklaması

12.08.2025 14:52
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonuna ilişkin "Cumhuriyet Halk Partisi olarak, hiçbir ayrım yapmaksızın söyleyecek sözü olan herkesin oraya çağrılıp açık bir biçimde görüşlerini ifade etmesinden yanayız.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonuna ilişkin "Cumhuriyet Halk Partisi olarak, hiçbir ayrım yapmaksızın söyleyecek sözü olan herkesin oraya çağrılıp açık bir biçimde görüşlerini ifade etmesinden yanayız. Orada her görüşün konuşulduğu, her duygunun paylaşıldığı ve toplumsal uzlaşının en geniş anlamda arandığı bir çalışma yapılmalıdır." dedi.

Emir, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, partisinin Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyeleri olarak zaman zaman kamuoyunu bilgilendirme toplantıları düzenleyeceklerini bildirdi.

Komisyonun ilk toplantılarında partilerinin taleplerinin karşılandığını belirten Emir, Terörsüz Türkiye için umutlananlar gibi süreci "zehirlemeye çalışanların" da olduğunu dile getirdi.

İkinci toplantının kapalı olmasının gerekçesinin bazılarınca "olmayacak sözlerle" yayılmaya çalışıldığını anımsatan Emir, "Meclis'in geleneksel teamülleri ve iç tüzüğümüzün emirleri doğrultusunda bu toplantı kapalı yapıldı." dedi.

Bugünkü komisyon çalışmasında CHP'nin takınacağı tutum ve önceleyeceği konulara ilişkin bilgi veren Emir, özgürlük, demokrasi ve hukuk devleti kavramlarının Komisyon'un mutlaka amaçları içerisinde olması gerektiğini söylediklerini hatırlattı.

İfade, örgütlenme, toplantı ve gösteri yürüyüşü ve basın özgürlüğü olmadan tutuksuz yargılamanın asıl olması gerektiği en temel hukuk ilkelerine uyulmadan demokrasi gelmeyeceğini belirten Emir, 2024 Ekim ayında parti içinde Adalet ve Demokrasi Komisyonu kurduklarını hatırlattı.

Burada yaptıkları geniş çaplı çalışma sonucu ortaya çıkardıkları çalışmayı Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ile paylaşacakları bilgisini veren Emir, "derslerine çalıştıklarını" belirterek, "Şimdi komisyonun içini doldurma zamanı." ifadesini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Emir, şöyle konuştu:

"Bu komisyon gerçekten hem Kürt sorununu kabul eden ve bunun kök nedenlerini araştıran, bu sorunlarını çözmeye dönük cesaretli adımlar atmaktan çekinmeyen, aynı zamanda terörle mücadele güvenlik güçleriyle bir yandan verilirken aynı zamanda terörle mücadele etmek için silahlar ilelebet sussun diye atılması gereken siyasal adımları tartışan ama bununla yetinmeyip gerçekten kalıcı barış, gerçekten kalıcı huzur, gerçekten demokrasi, gerçekten adalet yaratmak için neler yapılmasının gerektiğini de tartışan, konuşan, karara bağlayan bir komisyon olmalıdır. İşte bizim bugünkü konuşmalarımızın ve katkılarımızın temel çerçevesi bunlar olacaktır."

Yaptıkları çalışmanın 29 maddeden oluştuğu bilgisini veren Emir, içerisinde demokratikleşmeden ne anladıklarını açıkça ortaya koyan başlıklar ve tanımlamalar bulunduğunu söyledi.

Komisyonun adı için "Toplumsal Barış, Adalet ve Mutabakat Komisyonu" önerisinde bulunduklarını aktaran Emir, "Bugünkü komisyonun adı da bize göre eksiktir ama demokrasi kavramının orada olması dolayısıyla da yeterli olabilecek, bizim açımızdan tatmin edici olabilecek bir noktadadır." ifadesini kullandı.

"Anayasa'yı askıya alan bir iktidarın" varlığında anayasa yapılamayacağını ifade eden Emir, "Demokratik bir toplum kuracaksak, gerçekten adil olacaksak, özgür bir Türkiye'yi kuracaksak ve gerçekten terör bitecekse gerçekten Türkiye daha eşit, daha adil bir Türkiye olacaksa toplumsal barışı sağlayacaksak bunun yegane yolu hukuka, başta toplum sözleşmesi olan Anayasa'ya ve Anayasa Mahkemesi kararlarına uymaktır." diye konuştu.

"Umuyoruz ki en geniş toplumsal uzlaşıyı arayan bir çalışma yapma fırsatı olur"

Bugünkü toplantıda Komisyon'a davet edileceklerle ilgili siyasi partiler ve milletvekillerinin görüşlerini ifade edeceklerini belirten Emir, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak, hiçbir ayrım yapmaksızın söyleyecek sözü olan herkesin oraya çağrılıp açık bir biçimde görüşlerini ifade etmesinden yanayız. Orada her görüşün konuşulduğu, her duygunun paylaşıldığı ve toplumsal uzlaşının en geniş anlamda arandığı bir çalışma yapılmalıdır. Komisyon zamanı geniştir, daraltılmaya ihtiyacı yoktur ve geniş bir şekilde bu konu konuşulmalıdır." ifadelerini kullandı.

Herkesin söyleyecek sözü olduğunu belirten Emir, şunları kaydetti:

"Özellikle şehit yakınları, gaziler, onların dernekleri, asker dernekleri, emekli asker dernekleri, anaların dernekleri, Cumartesi Anaları, Diyarbakır Anneleri, Aile Dayanışma Ağı yani İBB soruşturması kapsamında mağdur edilen aileler, buna benzer sivil toplum örgütleri, buna benzer meslek odaları ve bu konuda söyleyecek sözü olan herkesi bu Komisyon'a davet etmek ve bu Komisyon'da dinlemek kararlılığındayız. Umuyoruz ki zaman baskısına getirilmeyen ve en geniş toplumsal uzlaşıyı arayan bir çalışma yapma fırsatı olur. Biz de bunun için bugün mücadele edeceğiz."

CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen de partisinin Komisyon'da sunacağı 29 maddelik demokratikleşme paketi önerisine ilişkin bazı detayları paylaştı.

Kaynak: AA

24 saat son dakika haber yayını
