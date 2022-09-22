CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İzmir'de basın toplantısı düzenledi Açıklaması - Son Dakika
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CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İzmir'de basın toplantısı düzenledi Açıklaması

22.09.2022 16:58
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İzmir'de basın toplantısı düzenledi Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Açık açık söylüyorum.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Açık açık söylüyorum. Suriyelisi, Afgan'ı fark etmez. İster mülteci, ister geçici sığınmacı, ister göçmen olsun. Türkiye'nin sokaklarını, Türkiye'nin mahalleleri bunlardan kurtaracağız. CHP'nin ve Bay Kemal'in sözüdür." dedi.

Altay, partisinin İzmir İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, CHP'nin tam kadro İzmir'de olduğunu, TBMM yasama yılı başlamadan hazırlık ve değerlendirme toplantısı yapacaklarını belirtti.

Son 3 ayda Borsa İstanbulda yaşananların soruşturulması gerektiğini vurgulayan Altay, Bu konuda 1 Ekim'de CHP olarak TBMM'de anayasanın bize verdiği yetkiler çerçevesinde iç tüzükten kaynaklı hak ve yetkilerini kullanacaklarını dile getirdi.

Merkez Bankasının politika faizini yüzde 12'ye indirme kararına değinen Altay, "14'ten 13'e düşürdün ey Merkez Bankası geçen ay, hangi banka vatandaşın kullandığı kredileri bir puan aşağı çekti? 27 ise 28 yaptı. Peki sistem nasıl çalışıyor? Benim özel bankam var, geliyorum Merkez Bankası'na para istiyorum. Faiz ne, 12'ye düştü. Al sana 100 milyon TL. 12'den aldın 28'e sattın." diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davanın dünkü duruşması öncesi Anadolu Adliyesi'nin çevresinin, Kartal Kaymakamı'nın kararı doğrultusunda kapatıldığını ileri süren Altay, bunun CHP'lilerle polisi karşı karşıya getirmek için tuzak olduğunu ancak kendilerinin bu tuzağa düşmediğini ifade etti.

Türkiye'nin Batı'nın göçmen deposu yapıldığını savunan Altay, şöyle konuştu:

"Açık açık söylüyorum. Suriyelisi, Afgan'ı fark etmez. İster mülteci, ister geçici sığınmacı, ister göçmen olsun. Türkiye'nin sokaklarını, Türkiye'nin mahalleleri bunlardan kurtaracağız. CHP'nin ve Bay Kemal'in sözüdür. En geç iki yıl içinde sokaklarımız, mahallelerimiz 5-6 yıl önceki huzur iklimine dönecek. Paşa paşa gidecekler. Tıpış tıpış gidecekler. Onlara da direnmemesi için her türlü teşviki, imkanı sağlayacağız."

Af tartışmaları olduğunu aktaran Altay, "af" sözcüğünün çok dikkatle ağza alınması gerektiğinden yana olduğunu kaydetti.

Marmaris'teki orman yangını

Toplantıda konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç da Marmaris'te dün çıkan orman yangını nedeniyle bir kriz masası oluşturulduğunu ancak Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı'nın masaya çağrılmadığını öne sürdü. Yangın söndürme çalışmalarının gündüz başarılı olduğunu belirten Öztunç, ancak hava karardıktan kira sözleşme süresi bittiği için gece görüşlü helikopterlerin kullanılamadığını iddia etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığının UNESCO Dünya Mirası 2022 daimi adaylığı için Kemeraltı çevresini kapsayan İzmir Tarihi Kent Merkezi'ni elediğini vurgulayan Öztunç, "Bursa İznik bölgesini seçildi. İznik de olmalı. Buna karşı değiliz ama Kemeraltı da girmelidir, İzmir de girmelidir. AK Parti'nin İzmir'e karşı olan alerjisinden kaynaklanıyor bu, İzmir'i sevmemesinden kaynaklanıyor." dedi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İzmir'de basın toplantısı düzenledi Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İzmir'de basın toplantısı düzenledi Açıklaması - Son Dakika
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