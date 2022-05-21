CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP'nin adayının Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı

CHP'nin Maltepe'de gerçekleşen Milletin Sesi mitingi öncesinde Halk TV'ye konuşan Engin Altay, partisinin adayının Kılıçdaroğlu olacağının sinyalini verdi.
Engin Altay, mitinge gelen kalabalığı işaret ederek "Şu tablo biraz gösteriyor ki; eskiden 'gönlümüzün adayı Kılıçdaroğlu' deniyordu, o 'gönlümüzün' kısmı biraz kalktı. Artık CHP'liler, yöneticiler, yetkililer, bizler, CHP'yi diyorum ama 6'lı masayı demiyorum; CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu diye bir algı oturdu." ifadelerine yer verdi.
Altay sözlerini şöyle sürdürdü: "Canan Kaftancıoğlu kararından sonra mitingi İstanbul'a almamız meydan okumadır. 6'lı masada aday ismi açıklandığı zaman siz heyecanı o zaman göreceksiniz. Aday ilan edildiği gün 6'lı masa Türkiye'nin kaderine damgasını vuracak."
Canan Kaftancıoğlu'na verilen cezanın onanmasının ardından Bursa'dan İstanbul'a alınan Milletin Sesi mitingi için vatandaşlar Maltepe Miting Alanı'na akın etti. Alanı dolduran vatandaşların oluşturduğu kalabalık havadan da görüntülendi.
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