CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP'nin adayının Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı - Son Dakika
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CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP'nin adayının Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı

21.05.2022 19:51

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Milletin Sesi mitingi öncesinde yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Altay, "Eskiden 'gönlümüzün adayı Kılıçdaroğlu' deniyordu, o 'gönlümüzün' kısmı kalktı. Artık CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu diye bir algı oturdu." ifadelerini kullandı.

CHP'nin Maltepe'de gerçekleşen Milletin Sesi mitingi öncesinde Halk TV'ye konuşan Engin Altay, partisinin adayının Kılıçdaroğlu olacağının sinyalini verdi.

"ESKİDEN GÖNLÜMÜZÜN ADAYI DENİYORDU"

Engin Altay, mitinge gelen kalabalığı işaret ederek "Şu tablo biraz gösteriyor ki; eskiden 'gönlümüzün adayı Kılıçdaroğlu' deniyordu, o 'gönlümüzün' kısmı biraz kalktı. Artık CHP'liler, yöneticiler, yetkililer, bizler, CHP'yi diyorum ama 6'lı masayı demiyorum; CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu diye bir algı oturdu." ifadelerine yer verdi.

"TÜRKİYE'NİN KADERİNE DAMGASINI VURACAK"

Altay sözlerini şöyle sürdürdü: "Canan Kaftancıoğlu kararından sonra mitingi İstanbul'a almamız meydan okumadır. 6'lı masada aday ismi açıklandığı zaman siz heyecanı o zaman göreceksiniz. Aday ilan edildiği gün 6'lı masa Türkiye'nin kaderine damgasını vuracak."

Engin Altay, CHP'nin adayının Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay

VATANDAŞLAR ALANI DOLDURDU

Canan Kaftancıoğlu'na verilen cezanın onanmasının ardından Bursa'dan İstanbul'a alınan Milletin Sesi mitingi için vatandaşlar Maltepe Miting Alanı'na akın etti. Alanı dolduran vatandaşların oluşturduğu kalabalık havadan da görüntülendi.

Engin Altay, CHP'nin adayının Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı
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Son Dakika Politika CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP'nin adayının Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı - Son Dakika


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