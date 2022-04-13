CHP Grup Başkanvekili Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayına ilişkin sözlerini eleştirirken, "Yüzde 18 oy alıp da bugün o seçmenin yüzde 15'ini kaybetmiş bir parti, o seçmenin gönül verdiği ittifakın çıkaracağı muhtemel ve son derece muteber adaya şimdiden 'çürük' diyor. Olmayan kişiye hakaret edildiği Devlet Bahçeli tarafından bir siyasi rekor olarak tarihe geçmiştir." dedi.

Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü açıklamalarını eleştirdi.

Milyonlarca emekli bayram ikramiyelerinde artış beklerken Erdoğan'ın bu konuya hiç girmediğini söyleyen Özel, iktidarın, emeklilere ödenen bu tutarı enflasyon karşısında yok olmaya bıraktığını belirtti.

Özel, bayram ikramiyesinin asgari ücrete yükseltilmesine yönelik kanun teklifi verdiklerini ifade ederek, "Emeklilere iki bayramda birer ikramiye yaraya merhem olmaz ama yangını birazcık söndürebilir. Bu noktada, hangi siyasi partiye gönül vermiş olursa olsunlar, alınlarının teriyle emekliliği hak etmiş ama maaşları yetmeyen bütün vatandaşlarımıza, bu talebi hep birlikte bunu sahiplenelim, diyoruz." ifadelerini kullandı.

İktidarın, ekonomik sorunlar içerisindeki halka sabretmeyi önerdiğini dile getiren Özel, öte yandan iktidara yakın kişilerin yüksek gelir elde ettiğini savundu.

Enflasyonun sürekli arttığını belirten Özel, Erdoğan'ın "fiyatlardaki balonun söneceğini ümit ettiğine" ilişkin sözlerini eleştirdi. Erdoğan'ın liyakat yerine sadakati öncelediğini ve ekonomistlerin doğruları yerine bir yanlışı inadına savunduğu için bugün sadece ümit edebildiğini ileri süren Özel, iktidarın yanlış politikaları yüzünden herkesin içinde bulunduğu geminin su aldığını ve batmaya başladığını da iddia etti.

CHP Grup Başkanvekili Özel, sabit ve dar gelirli vatandaşların, pazarda çürümüş sebze ve meyve için beklediğini, bebeklerine bez alamadıklarını anlatarak, "Perişan oluyorlar, açlık ve sefalet içindeler. Bu kadar halktan kopuk olunur mu? 'Güzel günler gelecek.' diyor. O, ancak sizin gitmenizle mümkün olabilir." diye konuştu.

AK Parti'nin 2023 hedeflerinin tutmadığını, ülkeyi 2011 yılının gerisine götürdüğünü savunan Özel, "Ne oldu 2023? Döndü 2053, 2071. Vatandaşa teneşir vadeli umut satıyorlar. Vatandaş, bu teneşir vadeli umut siyasetinin dağıtmaya kalktığın bu kuponlarını, çeki yırtıp atacak. 2071 teneşir vadesine, umut ticareti yapan, buna senet düzenleyenler, siyasetin üçkağıtçı eski müflis dolandırıcı bankerleridir. Siz, teneşir vadeli düzenlediğiniz umut senetlerini alın başınıza çalın. Vatandaş bunların hepsini yırtıp atacak. Hedefleri 2053'müş, 2071'miş. 2023 yalanıyla canına okudunuz vatandaşların." görüşlerini öne sürdü.

"AK Parti yöneticilerin kullandığı saldırgan ve nobran dilin" asıl sebebinin, emekçiye ve emekliye verilmeyenlerin yandaşa verilmesinin görülmemesi için gündemi değiştirmek olduğunu iddia eden Özel, vatandaşların artık uzatılan mikrofonlara daha korkusuzca konuştuğunu, iktidarı açıktan eleştirdiğini, korku duvarlarının yıkıldığını söyledi. Özel, iktidarın bittiğini, destek aldığı kesimleri suiistimal ettiği, yoksula ve dar gelirliye sırtını döndüğü için artık milletin gönlünde en ufak bir yer bulamadığını ileri sürdü.

İktidarın, ekonomik sorunların dünya genelinde yaşandığı ve savaş nedeniyle ekonominin olumsuz yönde etkilendiği şeklindeki söylemini anımsatan Özel, "Hadi oradan. 6 liralık mazotu 24 lira yaparken savaş neresinde başladı bu işin?" sözlerini sarf etti.

OECD ülkelerinde en yüksek enflasyonun Türkiye'de görüldüğünü kaydeden Özel, "Bir tane demokrasi var mı senden yüksek enflasyonu olan? Bütün bunların sorumlusu sizsiniz, Erdoğan. Zam, zam, zam. Sebep Recep Tayyip Erdoğan." dedi.

"Sayın Bahçeli, en büyük anket geliyor"

CHP Grup Başkanvekili Özel, Türkiye'nin yaşadığı sorunların en önemli müsebbibi ve müteselsil sorumlusunun MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olduğunu ileri sürdü.

Bahçeli'nin Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı için "çürük" ifadesini kullandığını anımsatan Özel, "Yüzde 18 oy alıp da bugün o seçmenin yüzde 15'ini kaybetmiş bir parti, o seçmenin gönül verdiği ittifakın çıkaracağı muhtemel ve son derece muteber adaya şimdiden 'çürük' diyor. Olmayan kişiye hakaret edildiği Devlet Bahçeli tarafından bir siyasi rekor olarak tarihe geçmiştir." diye konuştu.

Özel, Bahçeli'nin seçim anketlerini, "CHP'yi kıskandığı" için eleştirdiğini de ileri sürerek, "Sayın Bahçeli, en büyük anket geliyor. En büyük ankete hep birlikte bakacağız seçim gecesi." dedi.

MHP'nin bu dilinin tabanında karşılık bulmadığını söyleyen Özel, "İşte anketteki yüzde 4 bu dil, siyaset, yaklaşım ve seviyenin karşılığıdır. Bunu da arar MHP. Sürekli bir tehdit dili, küfür. Oturup çıkarsak MHP Genel Başkanı, CHP ve Millet İttifakı'na hangi hakaretleri etmiş diye, ansiklopedi olur. Bunun vatandaşta karşılığı yok. Yüzde 18'den buralara geldiler, çok daha beter yerlere gelerek bedel ödeyecekler. Türkiye'de yoksullara bu kadar bedel ödetiliyorsa, birinci sorumlusu Erdoğan, baş ortağı, müteselsil sorumlusu da Bahçeli'dir." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Genel Kurulunda bugün uluslararası sözleşmelerin görüşmeleri sırasında gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti davasının Suudi Arabistan'a devrini "fiili gensoru" şeklinde gündeme getireceklerini anlatan Özel, iktidarın para için bu davayı Suudi Arabistan'a verdiğini iddia etti.

Özel, Yargıtayın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Man Adası iddialarına ilişkin 3 mahkeme kararını bozduğunu belirterek, "Bu davayı Yargıtay bozmuştur. Sarayın istediği 'Bir ceza verin ki millet bu rezilliği unutsun.' kumpası çökmüştür." diye konuştu.

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Özel, MHP lideri Bahçeli'nin "Mahallenin uşaklarını" partisine çağırmasına ilişkin değerlendirmesinin istenmesi üzerine, "Eğer Devlet Bahçeli'nin, MHP'nin kendisine güveni varsa, geçmişte defalarca erken seçimlere Türkiye'yi sürüklemiş bir parti, bu kadar sıkıntı varken vatandaşın önüne sandığı getirsin. Vatandaşın çağrısı budur." yanıtını verdi.

Özel, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı konusundaki tartışmalara ilişkin soruyu yanıtlarken, bu adayın Millet İttifakı ve 6'lı mutabakatın bir arada vereceği kararla belirleneceğini belirtti. Özel, "Bu aday açıklandıktan sonra Türkiye'nin yüzü gülecek. Seçimin sonunda da bütün herkesin bundan sonra refah içinde yaşayabileceği bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Bu korku filmini bitireceğiz." ifadesini kullandı.