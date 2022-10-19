CHP Grup Başkanvekili Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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CHP Grup Başkanvekili Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması

19.10.2022 17:00
CHP Grup Başkanvekili Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Amasra'daki maden kazasına ilişkin, "Bir önceki vardiya, gaz miktarı yükseldiği için 2 saat erken çıkmış.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Amasra'daki maden kazasına ilişkin, "Bir önceki vardiya, gaz miktarı yükseldiği için 2 saat erken çıkmış. Anneler 'Bizim çocuklarımızı neden soktular?' diye ağlıyor." dedi.

Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in dün Meclis Genel Kurulunda bilgilendirme yaptığını anımsatarak, "Normal şartlarda o bakanın Meclis'e gelip hesap vermesi gerekirdi. Ancak yeni Anayasa'da gensoru diye bir müessese yok. Onlar hesabı bir kişiye veriyor. Onlar görevi bıraksa da istifa edemiyor, af talebinde bulunuyorlar. Af talepleri uygun görülürse görevi bırakabiliyorlar." diye konuştu.

"Yapılan bilgilendirme eksik, yetersiz ve bir yönüyle son derece hadsizdi." diyen Özel, "Ona kimse 'Taziye ziyaretine gittin mi? Daha bugünden kime ne kadar maaş bağlayacaksın?' sorusunu sormuyordu. Dünyanın hiçbir yerinde artık kömür madenlerinde böyle ölümler olmuyorken Türkiye'de neden oluyor? Soma'dan ders alacaktınız, neden almadınız? Kendisi bunu yapmak yerine saraydan eline tutuşturulmuş metni okudu." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların kendilerine ilettiği şikayetleri aktaran Özel, "Bir önceki vardiya, gaz miktarı yükseldiği için 2 saat erken çıkmış. Anneler 'Bizim çocuklarımızı neden soktular?' diye ağlıyor. Buna bir şey söylemeniz lazım. MYK'ye bilgi verirken son ölçüm 1,89 diyor, Meclis kürsüsünde ise 1,69 diyorlar. Tutanaklarda var." dedi.

Ajansların madendeki patlamanın saatini 18.15 olarak geçtiğini, ölçüm saatinin 18.09 olarak açıklandığını dile getiren Özel, dün facianın oluş saatinin 18.10'a çekildiğini söyledi. Olay saatinin 18.10'a çekilmesinin nedeninin ağır kusur olduğunu iddia eden Özel, "Metan oranı 1,5'i geçtiğinde alarma basacaklar, madeni boşaltacaklar. Bu durumda dün ölçüm ile kaza arasını 1 dakikaya indiriyor. Oysa kendi ifadeleriyle söylenen süre başka. Yani aydınlatacağına kafaları daha çok karıştırıp şüpheleri arttırıp çekip gitti." dedi.

Özel, 41 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin kimsenin sorumluluğunu örtmeye çalışmaması gerektiğini belirterek, ancak henüz kimsenin gözaltına alınmadığını, tutuklanmadığını ve görevden alınmadığını söyledi.

" MHP'li milletvekilleri Soma komisyonunda neler yazmış?"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Amasra'daki maden kazasından sonra Soma faciasını hatırlatılmasına yönelik eleştirilerine değinen Özel, "Soma'ya 'cinayet' deyip, yandaş muhalefete geçince Amasra'ya 'katliam' denmesini suç ilan ediyorsun. Bir aç bak; MHP'li milletvekilleri Soma komisyonunda neler yazmışlar? Şimdi taraf değiştirince vicdan ve insafın mı değişiyor? Esas senin söylediğini söylemek için kalpsiz olmak lazım. Olacak iş değil, bu nasıl bir siyaset ve anlayış?" diye konuştu.

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay'ın Meclis kürsüsünde telefonunu kırdığı olayı anımsatan Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a İçtüzüğün değiştirilmesine yönelik talimat verdiğini söyledi. Özel, "Kuvvetler ayrılığı diye bir şey var. Sen kimsin yasamanın başına talimat veriyorsun? Nasıl oluyor bu? Sayın Şentop, nasıl böyle talimatı kabul edersin? Ama sen edersin." ifadelerini kullandı.

"Şentop, siyasal aktivizm içinde"

Şentop'un Meclis açılışında sadece Cumhur İttifakı liderlerinin bulunduğu bir toplantı yaptığını dile getiren Özel, "Biz yasama yılı açılışı nedeniyle tebrik etmemişiz diye sadece Cumhur İttifakı liderlerini toplantıya çağırmış. Bir de tarafsızlık yemini ediyor." dedi.

TBMM Başkanı Şentop'un, Malezya'dayken CHP'nin kanun teklifini işleme koymadığını ve "Bunu samimi bulmadım" diye eleştirdiğini belirten Özel, "Sana ne? Komisyon bakacak teklifimize. Meclis Başkanının aktif olmasına bayılıyorum. Konuşsun, çalışsın, temas etsin ama siyasal aktivizm içine girerse bu yanlış. Şentop, siyasal aktivizm içinde. Başka yerlere merak salıyorsan git o görevleri talep et. Bu Meclise bunu yapmaya hakkın yok." sözlerini sarf etti.

Özel, 2023 bütçesinde 3 bin 241 yeni araç alımına yer verildiğini belirterek, "Vatandaşlara 'kemer sık' diyorlar ama kendileri pahalı araçlara oturup emniyet kemerini bağlıyorlar." diye konuştu.

Kaynak: AA
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Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, Amasra, Soma, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Grup Başkanvekili Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

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