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CHP'den istifa ettiği için dükkanında feci şekilde darp edildi - Son Dakika

CHP'den istifa ettiği için dükkanında feci şekilde darp edildi

Cumhuriyet Halk Partisi Hasanoğlan Gençlik Kolları Başkanlığı'ndan istifa eden Vedat Kahriman, "CHP'den istifa ettiği" gerekçesiyle kendisinin yerine seçilen yeni başkan ve beraberindekiler tarafından feci şekilde dövüldü.

18.11.2023 11:11  - Güncelleme: 12:32

Geçmiş dönem Cumhuriyet Halk Partisi Hasanoğlan Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yürüten Vedat Kahriman partisinden istifa ederek Türkiye İşçi Partisine katıldı. Kahriman'ın işlettiği dükkana gelen CHP Gençlik Kolları Başkanı ve beraberindeki üç kişi Kahriman'a önce sözlü saldırıda bulundu. "Partiden neden istifa ettin? Başkanı neden eleştiriyorsun?" diyerek Kahriman'a saldıran grup işletme sahibini feci şekilde darp etti.

"HAYIRLI OLSUNA GELDİLER ZANNETTİM"

Kahriman, "Dükkanda otururken 2 tane şahıs geldi. 'Başkanın selamını getirdik' dedi. Yeni Gençlik Kolları Başkanı seçilmiş. Hayırlı olsun dedim. Ben de Hasanoğlan bölgesinin eski Gençlik Kolları Başkanıyım. Partiden istifa edip Türkiye İşçi Partisini getirdik Elmadağ'a. Ben de o sebeple hayırlı olsun ziyaretine geldiler zannettim." dedi.

"SOPALARLA DARP ETTİLER"

Kahriman sözlerine şöyle devam etti: "Neden CHP'den istifa ettiğimi sordu, sosyal medyada Belediye Başkan'ını neden eleştirdiğimi sordu. Ondan sonra kavga çıktı. Tam şahısları dükkandan çıkartırken arkada iki kişi daha bekliyormuş. Onlar da girdi içeriye ve dört kişi beraber bana saldırdı. Dışarı çıktık tam kaçarlarken yakaladım. Sonrasında ben burada düşüyorum. Onlar da karşı dükkanın önündeki sopaları alıp beni bir de sopalarla darp ettiler. Emniyet güçlerine bildirdik olanları, şikayetçi olduk."

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Hasanoğlan, Gençlik, Şiddet, 3. Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'den istifa ettiği için dükkanında feci şekilde darp edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'den istifa ettiği için dükkanında feci şekilde darp edildi - Son Dakika
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