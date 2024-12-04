CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan Parti Programı Danışma Toplantısı - Son Dakika
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Politika

CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan Parti Programı Danışma Toplantısı

CHP İstanbul İl Başkanlığı\'ndan Parti Programı Danışma Toplantısı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde Parti Programı konulu il danışma kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yanı sıra birçok parti yöneticisi katıldı. Parti programının yenilenmesi ve sosyal adalet konularında görüş alışverişi yapıldı.

04.12.2024 14:50  Güncelleme: 14:52
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CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı tarafından Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde 1'inci Yılımızda Parti Programı Konulu İl Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı. Programda konuşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, " Cumhuriyet Halk Partisi, Atatürk'ün 'Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir' ilkesiyle bu ülkenin en köklü değişimine imza atmıştır. Türkiye'yi hak ettiği geleceğe taşıyacak olan da bizleriz" dedi.

Parti grup programının konuşulduğu toplantıya; CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, parti yöneticileri ve çok sayıda parti üyesi katıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz konuşmasında, "Partimizin programını yenilemek için bir aradayız. Türkiye'de adeta bir akvaryumun içine sıkışmış olan ve akvaryumun içinde balığa dönüşen siyasetin ve siyasetçilerin artık okyanuslara açılması için, dar perspektifini bir dünya perspektifine büyütmesi için bir program yapım aşamasındayız. Güçlü iktidar güçlü ve güncel programla olur. Program için düşüncelerinizi aktarmanız hem CHP'nin hem de Türkiye'nin geleceğinin inşasında en önemli yapı taşları olacaklar" ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise "Esenyurt ve Beylikdüzü sürecinde insanlarımız, iki farklı anlayışla bir noktadan sonra Beylikdüzü'nün o sarmaldan kurtarılıp nereye evrildiğini çok rahatlıkla görebilirken; diğer tarafta ise Esenyurt'ta üzülerek 2004'ten itibaren çok vahşi bir 15 yılın yaşandığını ve şehircilik namına katledildiğini, tamamen rant üzerine bir dünyanın nasıl kurulduğunu görebilirler. Diğer tarafta 2014 yılından itibaren o sarmaldan çekip çıkartılan ve gerçekten başka bir şehircilik dönemine doğru evrilen Beylikdüzü'nde ise milyonlarca metrekarelik yeşil alandan onlarca kreşine, birçok sosyal donatıdan İstanbul'da çok özel bir yere konumlandırılabilecek kültür merkezlerine ve eğitim alanlarına varıncaya kadar nasıl bir kentsel, sosyal demokrat belediyecilik örneğinin var edildiğine şahitlik edebilirler" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de "Bugünkü danışma kurulu toplantımız, partimizin program yenileme sürecinin İstanbul'daki bir başlangıcını ifade ediyor. Avukatlarımızdan oluşan bir grubumuz burada konuşulanları tek tek dinleyecek, konuşulanlar kayıt altına alınacak ve bir rapora dönüştürecekler. Bu toplantıdan sonra 'İstanbul'un Sesi' internet sitesi üzerinden örgütümüzün ve İstanbulluları sürece yönelik görüş önerilerini dijital olarak önümüzdeki hafta topluyor olacağız. İl bünyesinde oluşturduğumuz komisyonlarımız var. Komisyonlarımız kendi çalışma alanlarında programa yönelik öneriler sunacaklar. Demokratik kitle örgütleriyle, meslek örgütleriyle, sendikalarla, kadın ve gençlik örgütleriyle ve akademi dünyasıyla çalıştaylar düzenleyeceğiz" diye konuştu.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ise "Beylikdüz'ü, Cumhuriyet Halk Partisi'nin halkçı politikalarının simgesi, dayanışmanın ve sürdürülebilir belediyecilik anlayışının sembolüdür. Bunda İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun liderliğinin çok büyük etkisi var. Bu salonda adalet için mücadele etmeye, halk için çalışmaya ve dirayet göstermeye kararlı insanlar olarak bir araya geldik. CHP'li belediyeler olarak şartlar ne olursa olsun halkın yanında olmayı görev biliyoruz. Biz, temel belediyecilik hizmetlerini yerine getirip, görevimizi yaptık deyip makamlarında oturanlardan değiliz. Halkımız için kalıcı ve etkili projeler üretiyoruz. Bütçelerimizin önemli bir kısmını sosyal yardımlara, çocuklara, gençlere, kadınlara ve dezavantajlı kesimlere ayırıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün, 'Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir' ilkesiyle bu ülkenin en köklü değişimine imza atmıştır. Türkiye'yi hak ettiği geleceğe taşıyacak olan da bizleriz. Sosyal adalet ve insanca yaşama hakkı için mücadelemiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Beylikdüzü, İstanbul, Politika, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan Parti Programı Danışma Toplantısı - Son Dakika

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