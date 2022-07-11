CHP, İstanbullu selle boğuşurken tatil yapan Ekrem İmamoğlu'nu savundu: 3 yıllık belediye başkanından hesap soruyorlar - Son Dakika
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CHP, İstanbullu selle boğuşurken tatil yapan Ekrem İmamoğlu'nu savundu: 3 yıllık belediye başkanından hesap soruyorlar

11.07.2022 16:32

İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ilk akşamı etkili olan sağanak nedeniyle 2 ilçede yaşanan sel felaketi sırasında tatilde olduğu için tepki çeken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na CHP destek verdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, "25 yıl yönetenin suçu yok mu? 25 yıl, AK Parti yönetti. 25 yılın hesabını vermiyorlar, 3 yıllık belediye başkanından hesap soruyorlar" sözlerini sarf etti.

İstanbul'u cumartesi akşamı sağanak yağış vurdu. Yaşanan taşkınlar, su baskınları ve göle dönen yollar nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken megakent felaketi iliklerine kadar hissetti. Meteoroloji, AFAD ve AKOM'un uyarılarına rağmen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Fethiye'de tatilini sürdürdüğü iddia edildi.

797 SU BASKINI

Esenyurt, Silivri ve Sarıyer gibi pek çok ilçede onlarca ev ve iş yerini su bastı. Kent genelinde 797 su baskını ihbarı gelirken, ekipler ise su altında kalan evlerden önce vatandaşları, ardından da biriken suları tahliye etmek için gün boyu çalışmalarına devam etti.

TATİLDE OLAN İMAMOĞLU'NDAN TEPKİLERE YANIT: İSTANBUL'UMUZUN HİZMETE İHTİYACI VAR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sağanak yağışın etkili olduğu gün, su baskınları yaşanırken hiçbir açıklama yapmaması "Ekrem İmamoğlu nerede?" sorusunu Twitter'da gündemin ilk sıralarına oturttu. Bazı kesimler, İmamoğlu'nun Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Uzunyurt'ta tatilde olduğunu öne sürerken, eleştiriler sonrası açıklama yapan İmamoğlu, "İstanbul'a bir gecede, ortalama Temmuz yağışının 5 katı yağış düştü. 3.179 personelimiz olağanüstü yağışın yarattığı sorunlara müdahale etti. Şu an 360 personelimiz sadece Haramidere'de çalışmaya devam ediyor. 3 yıldır altyapı çalışması yaptığımız hiçbir noktada sorun yaşanmadı. Bayram günü ikindi saatlerinde ailemle il dışındaydım. Sabaha karşı 03.30'dan itibaren yağışı takip ettim, ekipleri yönettim. 3 binden fazla emekçi ve yöneticilerimle koordine olduk. İstanbul sıra dışı bir yağışı az sorunla atlatmıştır. Tüm hemşehrilerime huzurlu bayramlar dilerim. Bayramda bile huzursuzluk çıkarmak isteyenler de yok değil. Onları seçimlerden beri sağduyuya davet ediyorum, yılmadan da edeceğim. Ülkemizin ve İstanbul'umuzun kavga ve kötülüğe değil, hizmet ve dayanışmaya ihtiyacı var. İBB hizmete ve dayanışmaya devam ediyor" açıklamalarında bulundu.

CHP, sel nedeniyle eleştirilen İmamoğlu'nu savundu: 25 yılın hesabını vermiyorlar, 3 yıllık belediye başkanından hesap soruyorlar
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç.

CHP İMAMOĞLU'NA DESTEK VERDİ İKTİDARI SUÇLU BULDU

İstanbul'daki sel felaketi nedeniyle eleştirilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na CHP'den ise destek geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, "Akılları, fikirleri İmamoğlu'nda. 'Vay efendim şunu yaptı, bunu söyledi, buradan geldi, buradan gitti.' Yahu derdimiz; İstanbul'u yönetmek. Seçimin yaşattığı travmayı hala atlatamamışlar. Ekrem İmamoğlu fobisini bıraksınlar, artık. Ekrem İmamoğlu korkusundan kurtulsunlar. Seçim geçti, bitti, gitti. İmamoğlu belediye başkanı oldu, yeni seçime hazırlanın. İşiniz, gücünü Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu aşağı, İmamoğlu yukarı. Bırakın da insanlar huzur içerisinde görevini yapsın" diye konuştu.

"25 YIL, AK PARTİ YÖNETTİ"

İmamoğlu'nun 3 yıllık belediye başkanı olduğunu aktaran Öztunç, "25 yıl boyunca İstanbul'u yöneteceksin, herhangi bir altyapı yapmayacaksın, herhangi bir çalışma yapmayacaksın, sadece dernekler ve vakıflar üzerinden millete para vereceksin, İstanbul'un parasını millete çaldıracaksın, 25 yıl yatacaksın. İmamoğlu düzeltmeye çalışırken de İmamoğlu'nu suçlayacaksın. 25 yıl yönetenin suçu yok mu? 25 yıl, AK Parti yönetti. 25 yılın hesabını vermiyorlar, 3 yıllık belediye başkanından hesap soruyorlar" ifadelerini kullandı.

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Muhalif çizgisiyle bilinen haber sunucusundan İmamoğlu'na tatil tepkisi: Keyfiniz yerinde ama İstanbullular keyifli bir bayram geçirmiyor Muhalif çizgisiyle bilinen haber sunucusundan İmamoğlu'na tatil tepkisi: Keyfiniz yerinde ama İstanbullular keyifli bir bayram geçirmiyor
Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika CHP, İstanbullu selle boğuşurken tatil yapan Ekrem İmamoğlu'nu savundu: 3 yıllık belediye başkanından hesap soruyorlar - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP, İstanbullu selle boğuşurken tatil yapan Ekrem İmamoğlu'nu savundu: 3 yıllık belediye başkanından hesap soruyorlar - Son Dakika
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