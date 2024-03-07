CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İzmir\'in sorunlarını çözeceklerini belirtti

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İzmir'in sorunlarını bildiklerini ve 3 yıl içinde bunları çözeceklerini belirtti.
Başarır, İzmir'de partisinin Selçuk Belediye Başkan adayı ve mevcut Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in seçim koordinasyon merkezinin açılışında yaptığı konuşmada, geçen yıl gerçekleştirilen seçimlerin sonucunun kendilerini üzdüğünü ancak yerel seçimlerde istedikleri sonucu alacaklarına inandığını söyledi.
Başarır şöyle devam etti:
"İzmir'in dertlerini, sorunlarını biliyorum. Sayın Genel Başkanımızla, arkadaşlarımızla toplantılar yaptık. Söz veriyoruz ilk 3 yılda İzmirlinin isteklerinin hepsi yerine gelecek. İzmir'i, İstanbul'u, Ankara'yı, Bursa'yı, Manisa'yı, Balıkesir'i, Adana'yı, Antalya'yı say say bitmiyor Denizli'yi, Ordu'yu, Kastamonu'yu, Kırıkkale'yi buraları kazanıyoruz bakın. Buraları kazandıktan sonra 130 milletvekili ve Genel Başkanımızla size bir söz veriyoruz, o erken seçim sandığını bu ülkeye getireceğiz. Sakın ümitlerinizi yitirmeyin söz veriyorum."
Ali Mahir Başarır, yerel seçimlerde partisinin kazanan adaylarının, toplumun tüm kesimlerini kucaklayacağını, kimseyi ayrıştırmayacaklarını dile getirdi.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Başarır, belediyelerinin kadınları desteklediğini ve 31 Mart'tan sonra da desteklemeye devam edeceğini sözlerine ekledi.
Konuşmanın ardından Başarır, CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay ve Selçuk Belediye Başkan adayı Sengel ile seçim koordinasyon merkezinin açılışını gerçekleştirdi.
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