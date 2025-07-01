CHP Kurultayı Davası Güncellendi

CHP'nin 38'inci kurultayıyla ilgili Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'ne açılan davada, mahkemenin verdiği görevsizlik kararı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine Ankara 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kaldırıldı. Kurultay davası, asliye ceza mahkemesinde görülecek.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 4-5 Kasım 2023'te yapılan CHP 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 10 Şubat 2025'te soruşturma başlattı. Soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Ekrem İmamoğlu ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de aralarında bulunduğu 12 kişi şüpheli sıfatıyla, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mağdur, eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile bazı delegeler ise şikayetçi olarak yer aldı.

'RÜŞVET' SUÇU İDDİASIYLA GÖREVSİZLİK KARARI

12 sanık hakkında hazırlanan iddianame, Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Oylamaya hile karıştırdığı iddia edilen sanıklar hakkında 'Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası ve alacakları ceza süresince siyaset yasağı konulması talep edildi. Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi, 5 Haziran'da CHP kurultayına ilişkin hazırlanan iddianameyi, 'Rüşvet' suçunu oluşturduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vererek ağır ceza mahkemesine gönderdi. Ayrıca sanıklardan Erkan Aydın'ın eski milletvekili olması nedeniyle yetkinin ağır ceza mahkemesinde olduğu belirtildi.

BAŞSAVCILIKTAN İTİRAZ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianamenin ağır ceza mahkemesine gönderilmesine itiraz etti. Başsavcılık tarafından Ankara Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan 13 Haziran 2025 tarihli itiraz dilekçesinde, görevsizlik kararının hukuka aykırı olduğu belirtildi. Dilekçede, sanık Erkan Aydın'ın 7 Temmuz 2018 ve 14 Nisan 2023 tarihleri arasında milletvekili olduğu; ancak suç tarihinin 4-5 Kasım 2023 olduğu vurgulandı. Bu nedenle yargılamanın, genel hükümler kapsamında Asliye Ceza Mahkemesi'nin görev alanına girdiği ifade edildi.

Sanıkların Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 252'nci maddesinde düzenlenen rüşvet suçu kapsamında yargılanmalarına ilişkin değerlendirmeye de dilekçede yer verildi. Parti delegelerinin kamu görevlisi sıfatı taşımadığı, bu kişilere sağlandığı iddia edilen menfaatlerin rüşvet suçunun yasal unsurlarını oluşturmadığı belirtildi. Ayrıca dilekçede, iddianamede, belediye ya da bağlı iştiraklerinde görev yapan herhangi bir kamu görevlisinin eylemine ilişkin bir anlatım bulunmadığına dikkat çekildi.

'AYRI BİR SORUŞTURMA YÜRÜTMEK MÜMKÜN'

Dilekçede, kamu davası açma zorunluluğu ve 'davasız yargılama olmaz' ilkesi hatırlatılarak, söz konusu iddialarla ilgili yeni bir suç duyurusunda bulunulabileceği ve ayrı bir soruşturma yürütülmesinin mümkün olduğu ifade edildi. Başsavcılık, tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, görevsizlik kararının usul ve esas yönünden hukuka aykırı olduğunu belirterek, kararın itirazen kaldırılmasını talep etti.

GÖREVSİZLİK KARARI KALDIRILDI

26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nin görevsizlik kararı, Başsavcılığın itirazı üzerine Ankara 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin 30 Haziran 2025 tarihli kararıyla itirazen kaldırıldı. Kararda, "İddianamede, Siyasi Partiler Kanunu'nun 112'nci maddesinde düzenlenen 'oylamaya hile karıştırılması' suçuna ilişkin anlatıma yer verildiği ve bu suçun unsurlarının gösterildiği, iddianamede rüşvet suçuna ilişkin herhangi bir anlatım bulunmadığı, 5237 sayılı TCK'nın 252/1'inci maddesinde 'bir kamu görevlisine veya göstereceği bir başka kişiye görevinin ifasıyla ilgili bir işi yapması veya yapmaması için menfaat sağlamak' olarak nitelendirilen rüşvet suçuyla ilgili değerlendirme yapılmadığı, sevk maddesinde TCK'nın 252'nci maddesine yer verilmediği, iddia makamının soruşturma aşamasında elde ettiği delillerden ulaştığı sonuca göre düzenlediği iddianame ile Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 225/1'nci maddesi uyarınca belirlediği kovuşturma aşamasının sınırlarının görevsizlik kararı ile genişletilemeyeceği, görevsiz olduğunu düşünen Asliye Ceza Mahkemesince iddianamenin görev yönünden iade edilebileceği halde Ağır Ceza Mahkemesinin iddianamenin değerlendirmesi imkanını da ortadan kaldıracak şekilde iddianamenin kabulüne karar verildiği, gerek görülürse bu fiil (rüşvet iddiası) ile ilgili suç duyurusunda bulunulup kamu davası açılması halinde her iki iddianame ile açılan davaların birleştirilmesi yoluna gidilebileceği anlaşıldığından, itirazın kabulü ile görevsizlik kararının kaldırılmasına ilişkin karar verilmiştir" denildi.

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin dün Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın duruşması, Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nin görevsizlik kararının sonuçlanmasının beklenmesi nedeniyle 8 Eylül'e ertelenmişti.