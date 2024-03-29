Kurultayda en yakınındaki isim: Kılıçdaroğlu konuşmak için 1 Nisan\'ı bekliyor

Politika

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu üzerinden yürütülen tartışmalarda yeni bir gelişme yaşandı. Kılıçdaroğlu'nun konuşmak için seçim sonrasını beklediği ve 1 Nisan sonrası yapacağı önemli açıklamalar olduğu öne sürüldü.

"HEM BENİ BAŞARISIZ BULUYOR HEM DESTEK İSTİYORLAR"

Kılıçdaroğlu'na yakın gazetecilerden birisi olarak bilinen Nuray Başaran, katıldığı TGRT yayınında konuyla ilgili konuştu. Başaran, İstanbul'da asılan "Seni sırtından hançerleyenlere oy yok" pankartlarıyla ilgili Kılıçdaroğlu'nun attığı tweet üzerine telefonda görüştüğünü ve Kılıçdaroğlu'nun "Hem beni başarısız buluyor hem destek istiyorlar. Ben ne yapacağımı şaşırmış vaziyetteyim." dediğini öne sürdü.

Görüşmede CHP tabanında ciddi kaygıların olduğunu ve kendisine çok telefonlar geldiğini söylediği öne sürülen Kılıçdaroğlu, gazeteci Başaran'a göre "Bana hem meydanlara çıkma diyorlar hem de yardım istiyorlar." ifadelerini kullandı.

"BENİ HANÇERLEMEYE DEVAM EDİYORLAR"

Başaran "Kemal Bey hala daha beni hançerlemeye devam ediyorlar diyor. Çığlık atıyor. Dünkü tweet'inde de bugün konuştuğumuz konuşmadan da edindiğim, çıkardığım izlenim bu." diyerek Kılıçdaroğlu ile yaptığı telefon görüşmesini yorumladı.

"1 NİSAN'DAN SONRA KONUŞABİLİR"

Kılıçdaroğlu'nun hiç kimseyle konuşmak istemediğini belirten Başaran, "Belki 1 Nisan'dan sonra konuşmaya başlayabilir." dedi.

CHP'de yapılan son kurultayla ilgili açılan davalar olduğunu söyleyen Başaran, "Kurultay gecesinin en önemli tanıklarından biriyim. Elimde görüntüler, belgeler var. Belge ve görüntüleri 1 Nisan'dan sonra yayınlayacağım." ifadelerini kullandı.