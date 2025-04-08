CHP'li ABB Başkan Vekili'nden Küfürlü Sözler İddiası - Son Dakika
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Politika

CHP'li ABB Başkan Vekili'nden Küfürlü Sözler İddiası

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ertan Işık'ın açık mikrofonla yaptığı konuşmada CHP'li üyelerine yönelik küfürlü ifadeler kullandığı iddia edildi. Işık, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada bu iddiaları yalanladı ve üslubundan dolayı özür diledi.

08.04.2025 16:47
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CHP'li ABB Başkan Vekilinden kendi partililerine küfür iddiası

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ertan Işık'ın Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'i anmasının ardından mikrofonu açık unuttuğu esnada kullandığı küfürlü sözlerin CHP'li Meclis üyelerine yönelik olduğu iddia edildi.

CHP'li ABB Başkan Vekili Işık, ABB Meclis Toplantısında mikrofonu açık unuttu. Durumun farkında olmayan Işık'ın konuşması esnasında kullandığı hakaret içerikli sözler, tüm salona yansıdı. Bahsi geçen konuşmada, MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'e rahmet dilediği için CHP'li Meclis üyelerinin kendisine bozulduğunu belirten Işık, "Benim umrumda mı? Ben onları ciddiye bile almıyorum" dedi. İfadelerin duyulmasının ardından kendisine gelen uyarıyı dikkate alan Işık, önündeki mikrofonu kapattı. Sosyal medyada ise Işık'ın kullandığı ifadelerin CHP'li meclis üyelerine yönelik olduğu iddia edildi.

İddiaları yalanladı

O anların sosyal medyada ilgi görmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Işık, o sözleri kendi partililerine yönelik kullandığı iddialarını yalanladı. Işık, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Meclis oturumunda kayıtlara da yansıyan bir ifadeyle ilgili farklı algılar oluşturulmaya çalışıldığını görmekteyim. Öncelikle üslubumdan dolayı kamuoyundan içtenlikle özür diliyorum. Yanımda bulunan bir arkadaşım, bazı çevrelerin konuşmalarımıza yönelik iki taraftan da rahatsızlık duyacağını, trollerin bunu kullanabileceğini söyledi. Ben de bu trollere ve onların yönlendirmelerine karşı duyduğum öfkeyi ifade ettim. Ancak bu esnada seçtiğim kelimeler kesinlikle doğru değildi. Partimizin Meclis üyelerine yönelik herhangi bir saygısızlığım ya da küçümseyici tavrım söz konusu olamaz. Sadece partimizin değil, hiçbir belediye meclis üyesine yönelik böyle bir söylemim olamaz. Beni tanıyan, birlikte Meclis çatısı altında yıllardır omuz omuza mücadele ettiğim arkadaşlarım, ne söylemek istediğimi, kimi kastetmediğimi ve bu mücadelede kimlere karşı durduğumuzu çok iyi bilir."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP'li ABB Başkan Vekili'nden Küfürlü Sözler İddiası - Son Dakika

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