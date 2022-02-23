CHP'li Altay, Avrupa Parlamentosundan insan hakları heyetiyle görüştü - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Avrupa Parlamentosu İnsan Hakları Alt Komisyonu Başkanı Marie Arena ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Altay, Meclis'teki görüşmenin başlangıcında, Avrupa Parlamentosu ile ilişkileri geliştirmek istediklerini ve bunun gerekliliğine inandıklarını söyledi.

Ana muhalefet partisi olarak hukukun üstünlüğünü savunduklarını belirten Altay, yargı bağımsızlığını, yargının siyasallaşmamasını ısrarla talep ettiklerini dile getirdi.

Demokrasinin asıl öğesinin özgür birey olduğu inancı ve felsefesini taşıdıklarını vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

"CHP, insan haklarının çağın gereklerine uygun olarak süreklilik içinde geliştirilmesi gerekliliğine inanan bir parti. Kadın erkek eşitliği noktasında Türkiye'de en yüksek hassasiyete sahip partiyiz. Kadın erkek eşitliğinin olmadığı bir ülkenin tam anlamıyla kalkınması mümkün değildir. 'Kadın erkek eşit değilse demokrasi yok' diyebilecek kadar da açığız bu konuda. Kadına karşı şiddette Türkiye'de sık rastlanan ihlaller bizi de üzmekte. Kadına şiddet, taciz konularında bir ulusal eylem planı hazırlanması çalışmalarını sürdürmekteyiz."

Altay, iletişim özgürlüğünün demokratik sistemin temel koşullarından olduğuna inandıklarını ifade etti.

Rusya- Ukrayna arasındaki gerilime de değinen Altay, "Savaşın en büyük insan hakları ihlali olduğunu, insanlık suçu olduğunu kabul eden bir partiyiz." dedi.

Görüşme, Altay'ın konuşmasının ardından basına kapalı devam etti.