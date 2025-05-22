CHP'li Başarır: 'Yeni anayasa ilk seçimde gelecek olan partimizin iktidar milletvekilleri tarafından yapılacak' - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP'li Başarır: 'Yeni anayasa ilk seçimde gelecek olan partimizin iktidar milletvekilleri tarafından yapılacak'

CHP\'li Başarır: \'Yeni anayasa ilk seçimde gelecek olan partimizin iktidar milletvekilleri tarafından yapılacak\'
22.05.2025 16:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Yeni anayasayı ilk seçimde gelecek olan partimizin iktidar milletvekilleri, bu Meclis'te yapacak.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Yeni anayasayı ilk seçimde gelecek olan partimizin iktidar milletvekilleri, bu Meclis'te yapacak. Sen anayasa yapamazsın. Yapacağın tek şey bu ülkeyi seçime götürmek, sandığı koymak ve 86 milyonun da görüşlerine, iradesine başvurmak" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Başarır, Türkiye'de muhalefete düşman hukukunun uygulandığını ve yargı bağımsızlığı ilkelerinin ayaklar altına alındığını söyledi. Başarır, "Muhalefet partisi olarak bunları sadece biz söylemiyoruz, Bülent Arınç aynı şeyi söylüyor, 'Anayasa 38 ayaklar altına alınıyor. Delil olmadan herkes terörist ilan ediliyor, suçlu ilan ediliyor' diyor. AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi, '19 Mart darbesi ekonomiye ciddi zarar verdi' diyor. Yargıtay Üyesi Mehmet Yılmaz, HSK'da önemli görevlerde bulundu. Yılmaz, 'Yargı bağımsızlığı iktidarın değil, halkın teminatıdır. Hukuk susarsa zulüm başlar" diyor, tam da bugünü tarif ediyor. Maalesef ki bir yerde çözüm süreci, barış süreci yürürken, diğer taraftan muhalefetin siyasetçilerine hukuki bir zulüm uygulanıyor" ifadelerini kullandı.

'KENDİ YAPTIĞIN ANAYASAYA GÖRE ADAY OLMA ŞANSIN YOK'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki temaslarının ardından ülkeye dönüşünde uçakta gazetecilere yaptığı yeni anayasa ile ilgili açıklamalarını değerlendiren Başarır, "Şimdi şunu net bir şekilde söyleyeyim; eğer bu ülkenin itibarını düşünüyorsa Silivri'ye dönüp bakacak. Milletvekili orada, 15,5 milyon insanın oyuyla aday gösterilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız orada. Sen bu ülkenin itibarını düşünüyorsan; Türkiye'nin hukukunu, adaletini bu hale getirmeyeceksin. Türkiye'den yatırımcılar kaçıyor. Hiç kimsenin hukuki güvencesi, hukuki güvenliği yok; sen bunu düşüneceksin. Sen zaten, 'Bir daha aday olmayacağım' diyerek bana bir lütufta bulunmuyorsun. Senin kendi yaptığın anayasaya göre bir daha aday olma imkanın yok. Sen aday olamazsın zaten. Ama ne dedik; 'Gelin bu kasımda bir seçim olsun, bu ülkeyi kurtaralım. O zaman erken bir seçim olabilir ve bu halk rahatlayabilir' dedik. Buna da izin vermiyorsun. O zaman demek ki sen aday olmayacaksın. Yeni anayasayı da ilk seçimde gelecek olan partimizin iktidar milletvekilleri bu Meclis'te yapacak. Sen anayasa yapamazsın. Yapacağın tek şey bu ülkeyi seçime götürmek, sandığı koymak ve 86 milyonun da görüşlerine, iradesine başvurmak. Bakalım kim haklı, kim haksız? Kim güçlü, kim güçsüz? Silivri'dekiler mi haklı, Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'dekiler mi haklı? Halk karar versin buna" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Ali Mahir Başarır, Politika, Yargı, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Başarır: 'Yeni anayasa ilk seçimde gelecek olan partimizin iktidar milletvekilleri tarafından yapılacak' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eskişehir’de bulunan 5 bin yıllık ekmek aynı tarifle yeniden üretildi Eskişehir'de bulunan 5 bin yıllık ekmek aynı tarifle yeniden üretildi
İnşaatta ölü bulunan gencin babası duruşmada konuştu: Ya polis ya da inşaat sahipleri öldürdü İnşaatta ölü bulunan gencin babası duruşmada konuştu: Ya polis ya da inşaat sahipleri öldürdü
Borsa manipülasyonu soruşturmasında 7 şüpheli yakalandı Borsa manipülasyonu soruşturmasında 7 şüpheli yakalandı
’’Evi şeytanlar bastı’’ diyerek sinir krizi geçidi, polisi 7 yerinden bıçakladı ''Evi şeytanlar bastı'' diyerek sinir krizi geçidi, polisi 7 yerinden bıçakladı
Gazeteci Nuray Başaran Demir’den Özgür Özel’e suç duyurusu Gazeteci Nuray Başaran Demir'den Özgür Özel'e suç duyurusu
Galatasaray’ın kutlamalara getirmek istediği dünyaca ünlü şarkıcı ortaya çıktı Galatasaray'ın kutlamalara getirmek istediği dünyaca ünlü şarkıcı ortaya çıktı
Oğuz Murat Aci’nin eşi, Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkındaki şikayetini geri çekti Oğuz Murat Aci'nin eşi, Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkındaki şikayetini geri çekti
Barcelona, Hansi Flick’in sözleşmesini 2027’ye kadar uzattı Barcelona, Hansi Flick'in sözleşmesini 2027'ye kadar uzattı
Şike yaptılar diyerek Süper Lig ekibini savcılığa şikayet etti Şike yaptılar diyerek Süper Lig ekibini savcılığa şikayet etti
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yıldız göndermesi Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yıldız göndermesi
Gazetecinin sorusu Trump’ı küplere bindirdi: Defol git Gazetecinin sorusu Trump'ı küplere bindirdi: Defol git

15:58
Yeni kredi destek paketi geliyor Erdoğan, ’’Bu adımı atmaya mecburuz’’ diyerek duyurdu
Yeni kredi destek paketi geliyor! Erdoğan, ''Bu adımı atmaya mecburuz'' diyerek duyurdu
14:32
Oğuz Murat Aci’nin eşinden kayınpederine suçlama: Kazadan 10 gün sonra 5 milyon dolar istedi
Oğuz Murat Aci'nin eşinden kayınpederine suçlama: Kazadan 10 gün sonra 5 milyon dolar istedi
13:34
Erdoğan’dan yeni anayasa mesajı: Benim tekrar seçilme veya aday olma gibi bir derdim yok
Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Benim tekrar seçilme veya aday olma gibi bir derdim yok
12:43
Lüks rezidansa baskın Suçüstü yakalandılar, hepsi üniversite öğrencisi
Lüks rezidansa baskın! Suçüstü yakalandılar, hepsi üniversite öğrencisi
23:03
Galatasaray’da Derrick Köhn gelişmesi Almanya’dan açıklama var
Galatasaray'da Derrick Köhn gelişmesi! Almanya'dan açıklama var
22:59
Ortaokul öğrencisi, 12 yaşındaki arkadaşını tüfekle bacağından vurdu
Ortaokul öğrencisi, 12 yaşındaki arkadaşını tüfekle bacağından vurdu
22:52
FIFA resmen açıkladı 32 takıma özel transfer dönemi
FIFA resmen açıkladı! 32 takıma özel transfer dönemi
22:45
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Yıl sonuna kadar birkaç ülke İbrahim Anlaşmalarına katılabilir
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Yıl sonuna kadar birkaç ülke İbrahim Anlaşmalarına katılabilir
22:03
Oğuz Murat Aci’nin annesinden gelinine zehir zemberek sözler: Oğlumun kanında boğulsunlar
Oğuz Murat Aci'nin annesinden gelinine zehir zemberek sözler: Oğlumun kanında boğulsunlar
22:02
CHP’li Asu Kaya’dan, İYİ Partili Hasan Toktaş’ın skandal mesajı hakkında ilk açıklama
CHP'li Asu Kaya'dan, İYİ Partili Hasan Toktaş'ın skandal mesajı hakkında ilk açıklama
21:40
Önce üzdü sonra sevindirdi 40 yaşındaki Ronaldo durmuyor
Önce üzdü sonra sevindirdi! 40 yaşındaki Ronaldo durmuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2025 17:12:33. #7.13#
SON DAKİKA: CHP'li Başarır: 'Yeni anayasa ilk seçimde gelecek olan partimizin iktidar milletvekilleri tarafından yapılacak' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.