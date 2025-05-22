CHP\'li Başarır: \'Yeni anayasa ilk seçimde gelecek olan partimizin iktidar milletvekilleri tarafından yapılacak\'

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Yeni anayasayı ilk seçimde gelecek olan partimizin iktidar milletvekilleri, bu Meclis'te yapacak. Sen anayasa yapamazsın. Yapacağın tek şey bu ülkeyi seçime götürmek, sandığı koymak ve 86 milyonun da görüşlerine, iradesine başvurmak" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Başarır, Türkiye'de muhalefete düşman hukukunun uygulandığını ve yargı bağımsızlığı ilkelerinin ayaklar altına alındığını söyledi. Başarır, "Muhalefet partisi olarak bunları sadece biz söylemiyoruz, Bülent Arınç aynı şeyi söylüyor, 'Anayasa 38 ayaklar altına alınıyor. Delil olmadan herkes terörist ilan ediliyor, suçlu ilan ediliyor' diyor. AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi, '19 Mart darbesi ekonomiye ciddi zarar verdi' diyor. Yargıtay Üyesi Mehmet Yılmaz, HSK'da önemli görevlerde bulundu. Yılmaz, 'Yargı bağımsızlığı iktidarın değil, halkın teminatıdır. Hukuk susarsa zulüm başlar" diyor, tam da bugünü tarif ediyor. Maalesef ki bir yerde çözüm süreci, barış süreci yürürken, diğer taraftan muhalefetin siyasetçilerine hukuki bir zulüm uygulanıyor" ifadelerini kullandı.

'KENDİ YAPTIĞIN ANAYASAYA GÖRE ADAY OLMA ŞANSIN YOK'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki temaslarının ardından ülkeye dönüşünde uçakta gazetecilere yaptığı yeni anayasa ile ilgili açıklamalarını değerlendiren Başarır, "Şimdi şunu net bir şekilde söyleyeyim; eğer bu ülkenin itibarını düşünüyorsa Silivri'ye dönüp bakacak. Milletvekili orada, 15,5 milyon insanın oyuyla aday gösterilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız orada. Sen bu ülkenin itibarını düşünüyorsan; Türkiye'nin hukukunu, adaletini bu hale getirmeyeceksin. Türkiye'den yatırımcılar kaçıyor. Hiç kimsenin hukuki güvencesi, hukuki güvenliği yok; sen bunu düşüneceksin. Sen zaten, 'Bir daha aday olmayacağım' diyerek bana bir lütufta bulunmuyorsun. Senin kendi yaptığın anayasaya göre bir daha aday olma imkanın yok. Sen aday olamazsın zaten. Ama ne dedik; 'Gelin bu kasımda bir seçim olsun, bu ülkeyi kurtaralım. O zaman erken bir seçim olabilir ve bu halk rahatlayabilir' dedik. Buna da izin vermiyorsun. O zaman demek ki sen aday olmayacaksın. Yeni anayasayı da ilk seçimde gelecek olan partimizin iktidar milletvekilleri bu Meclis'te yapacak. Sen anayasa yapamazsın. Yapacağın tek şey bu ülkeyi seçime götürmek, sandığı koymak ve 86 milyonun da görüşlerine, iradesine başvurmak. Bakalım kim haklı, kim haksız? Kim güçlü, kim güçsüz? Silivri'dekiler mi haklı, Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'dekiler mi haklı? Halk karar versin buna" diye konuştu.