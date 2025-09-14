CHP'li başkan AK Parti iddiasını yalanladı: Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

CHP'li başkan AK Parti iddiasını yalanladı: Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan

CHP\'li başkan AK Parti iddiasını yalanladı: Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan
14.09.2025 12:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialara sert tepki gösterdi. Çıkan haberlerin asılsız olduğunu belirten Türkel ''Partimizi yıpratmaya yönelik medya eliyle yürütülen hiçbir algı operasyonuna izin vermeyeceğiz. Pir Sultan Abdal'ın dediği gibi, 'Dönen dönsün, ben dönmezsem yolumdan'' ifadelerini kullandı.

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddiaların gündeme gelmesini eleştirdi.

Başkan Türkel yaptığı açıklamada "Zaman zaman çeşitli medya ve basın organlarında çıkan şahsımın AK Parti'ye geçeceği yönündeki haberler tamamen asılsız ve gerçeği yansıtmamaktadır. 2007 yılında gençlik kollarında attığım ilk adımdan bugüne kadar, partimin her kademesinde onurla görev yaptım. Bugün ise hemşehrilerimin güveniyle, tüm yaşamımın geçtiği ilçemde 31 Mart yerel seçimlerinde 22 bin farkla belediye başkanı seçilme onurunu yaşadım.

"PARTİMİZ BİZİM BABA OCAĞIMIZDIR"

Buradan açıkça ifade ediyorum. Serhat Türkel, Cumhuriyet Halk Partisi'nin öz evladıdır, partimiz bizim baba ocağımızdır. Belediye başkanlığım süresince ne yoldan vazgeçerim, ne yol arkadaşımdan, ne de Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emaneti olan Cumhuriyet Halk Partisinden" diye konuştu.

"ÜLKEMİZİ AYDINLIĞA ÇIKARANA DEK YOLUMUZDAN DÖNMEYECEĞİZ"

Başkan Türkel, iddiaların bilinçli olarak ortaya atıldığına ve kamuoyunda yanlış algı oluşturduğuna dikkat çekerek "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in cesur liderliğiyle, haksız ve hukuksuz şekilde zindanlarda tutulan Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun kararlı mücadelesiyle omuz omuza, ülkemizi aydınlığa çıkarana dek yolumuzdan dönmeyeceğiz. Partimizi yıpratmaya yönelik medya eliyle yürütülen hiçbir algı operasyonuna izin vermeyeceğiz. Pir Sultan Abdal'ın dediği gibi, 'Dönen dönsün, ben dönmezsem yolumdan" şeklinde konuştu.

CHP'li başkan AK Parti iddiasını yalanladı: Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdam

SERHAT TÜRKEL KİMDİR?

1983 yılında Almanya'da dünyaya gelen Serhat Türkel, henüz bir yaşındayken ailesinin Türkiye'ye kesin dönüş yapmasıyla Atakum'a yerleşti. Eğitim hayatına burada başlayan Türkel, ilkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Atakum'da tamamladı.

Genç yaşlarından itibaren siyasete ilgi duyan ve aktif olarak yer alan Serhat Türkel, 2008-2015 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Atakum Gençlik Kolları'nda görev aldı. Türkel, 2015-2019 yılları arasında CHP Atakum İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışmalarına devam etti. Partisine ve Atakum halkına olan bağlılığı, onun 38. Olağan Kongrede büyük bir destekle CHP Atakum İlçe Başkanı seçilmesini sağladı.

Serhat Türkel, 2009 yılında genç yaşta reklamcılık sektörüne adım atarak ticaret hayatına başladı. 2014 yılı itibarıyla ise turizm sektörüne yönelerek otel işletmeciliğine adım attı. Türkel, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen Yerel Seçimler sonucunda Atakum Belediye Başkanı seçildi.

Pir Sultan Abdal, Yerel Haberler, Serhat Türkel, AK Parti, Politika, 3-sayfa, Atakum, Samsun, Medya, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li başkan AK Parti iddiasını yalanladı: Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • DORUĞUN GERZESİ:
    SAMSUN atakumda seçilmiş en kötü başkansınız . hiçbir farkındalığınız olmadı . gideni mumla arattınız. parklarbahçeler çöp gibi teller kırık kaç kez yazdım . geçsenizdaha iyi bence 35 50 Yanıtla
    onur pari:
    Türkçe yazarsanız okunabilir hala gelebilir. İlk önce dilimizi öğrenelim. 24 25
    MERT UYSAL:
    Belki görevini yapmıyordur ama en azından çalıyor ama çalışıyor imajı yoksa, devlet in malını yemiyorsa bu erdemli tavırdır bunu düşünün derim. 25 12
  • Yelloz Kız:
    pamuklu bulvarı çöplük gibi yollar rezalet bir oraya el atın 23 41 Yanıtla
  • MERT UYSAL:
    İşte alnı açık olanın tavrı bu olmalı, tebrikler başkan. Kolpacı, menfaatçi, satışcı, güce teslim olmuş himayeye giren ve resmen pastadan pay almak yada yolsuzluklarının üstünü kapatmak isteyen şerefsizlere örnek olsun... 33 15 Yanıtla
  • Çakır hakkının torunu:
    REİS' in sana ihtıyacı yok zaten 7 7 Yanıtla
    123456789:
    Bizim de reise ihtiyacımız yok 7 6
  • Serkan Kakil:
    Dönersin dönersin sen de dönersin.Tarih dönmem diyenlerlen geçilmiyor .. 4 6 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğün zehir oldu 106 kişi hastaneye kaldırıldı Düğün zehir oldu! 106 kişi hastaneye kaldırıldı
Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti
Rusya’nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi Rusya'nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi
Bayrampaşa Belediyesi’ne operasyon Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon! Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı
Binlerce tweet attılar Tarihi başarımız Süper Lig’i karıştırdı Binlerce tweet attılar! Tarihi başarımız Süper Lig'i karıştırdı
Maç bitti ama atmaya devam ediyor Alperen’den Yunanistan’a bomba gönderme Maç bitti ama atmaya devam ediyor! Alperen'den Yunanistan'a bomba gönderme
Mansur Yavaş’tan toplu istifa iddialarına yanıt Mansur Yavaş'tan toplu istifa iddialarına yanıt
Can Holding soruşturmasında yeni detaylar Sigara kaçakçılığı imparatorluğundan medya patronluğuna Can Holding soruşturmasında yeni detaylar! Sigara kaçakçılığı imparatorluğundan medya patronluğuna

14:56
Ağzındaki diş gözüne takıldı, 20 yıl sonra körlükten kurtuldu
Ağzındaki diş gözüne takıldı, 20 yıl sonra körlükten kurtuldu
14:48
Ağaca sarıldığı fotoğrafla tanınmıştı Zehra Nine yaşamını yitirdi
Ağaca sarıldığı fotoğrafla tanınmıştı! Zehra Nine yaşamını yitirdi
14:18
Sokak ortasında öldüresiye dayak Film gibi izlediler
Sokak ortasında öldüresiye dayak! Film gibi izlediler
12:46
Jhon Duran’dan Fenerbahçelileri endişelendiren fotoğraf Apar topar sildi
Jhon Duran'dan Fenerbahçelileri endişelendiren fotoğraf! Apar topar sildi
12:28
Susam üreticileri tepkili: 200 TL’nin altında teklif ederlerse baraja dökerim, balıklar yesin
Susam üreticileri tepkili: 200 TL'nin altında teklif ederlerse baraja dökerim, balıklar yesin
12:04
Irak Başbakanı Sudani’den İsrail’e karşı “İslam İttifakı“ çağrısı
Irak Başbakanı Sudani'den İsrail'e karşı "İslam İttifakı" çağrısı
11:50
Ankara’yı sarsan iddia 8 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Ankara'yı sarsan iddia! 8 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
11:31
Gürsel Tekin’den Özel’e sert tepki: Hakkımı hepsine haram ediyorum
Gürsel Tekin'den Özel'e sert tepki: Hakkımı hepsine haram ediyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2025 15:35:11. #7.13#
SON DAKİKA: CHP'li başkan AK Parti iddiasını yalanladı: Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.