11 büyükşehrin AK Parti'li grup başkanvekilleri Tekirdağ'da bir araya gelip, açıklama yaptı

CHP'li belediye başkanları tarafından yönetilen 11 büyükşehrin AK Parti'li belediye meclis grup başkanvekili Tekirdağ'da bir araya gelip, ortak basın toplantısı düzenledi. AK Parti Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Cüneyt Yüksel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "Şimdi sizi milletimizin huzurunda 'Belediyelerimiz engelleniyor, kaynakları kesiliyor' ifadelerinizi ispat etmeye davet ediyoruz. Bunu ispat etmezseniz, sizi milletimizin huzurunda müfteri ilan ediyoruz" dedi.

CHP'li belediye başkanları tarafından yönetilen 11 büyükşehir belediyesinin AK Parti'li meclis grup başkanvekili Tekirdağ'da bir araya geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Murat Özcan, Aydın Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Mustafa Arı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Özgür Hızal, Adana Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı, Ankara Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Murat Köse, Muğla Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Hürol Önder, Hatay Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Bekir Altan, Antalya Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Ali Çetin, Mersin Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili İsmail Yerlikaya'nın katıldığı basın toplantısı Rumeli İskelesi'nde gerçekleştirildi.

'ACZİYET DEKLARASYONLARI'Toplantının deklarasyon metnini AK Parti Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, okudu. Yaklaşık 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Cumhuriyet Halk Partisi 'nin günümüzde Kemal Kılıçdaroğlu CHP'sine dönüştüğünü söyleyen Yüksel, şöyle dedi: "Atatürk'ün vizyon ve hedefleriyle yakından veya uzaktan benzerli dahi kalmadığı günümüz CHP'sinde, Kılıçdaroğlu'nun gayri milli duruşu ve halkımıza söylediği yalanlarla üst akıl güdümünde ilerleyen bir siyasi yapı haline gelen partinin deyim yerindeyse şirazesi kaymıştır. Temel prensibi 'iş yerine bahane üretmek' olan Kemal Kılıçdaroğlu CHP'sinin 11 Büyükşehir Belediye Başkanı, son seçimlerin ardından 4'üncü görev yılına girdiğimiz bu süreçte ne yazık ki hala, yayınladıkları 'acziyet deklarasyonlarıyla', bahane üretmeye devam etmektedir. Yaptıkları tüm açıklamalarda, ' Hükümet bize kaynak göndermiyor' diyerek halkımızı kandırmaya çalışan ve mağdur edebiyatı yapan CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yalanlarını; bugün ev sahipliğini yaptığımız bu toplantıda, Mavi Gözlü Kent Tekirdağ'ın CHP'li Büyükşehir Belediyesi'ne aktarılan devlet ödeneğinden bir örnek vererek kanıtlamak ve gerçekleri halkımızla paylaşmak istiyoruz. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılı gelir bütçesinde, merkezi bütçeden 770 milyon TL geleceğini öngörmüşken, AK Parti hükümetimiz, CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne 2021 yılı için, merkezi bütçeden 1 milyar 132 milyon 553 bin TL göndermiştir. Öyle bir CHP'li belediye düşünün ki, beklentisinin yüzde 147'sini karşılayan AK Partili hükümete yönelik, 'AK Parti hükümeti para göndermiyor, engelleniyoruz. Bu nedenle yatırım yapamıyoruz' yalanlarıyla, iş bilmezliklerine bahane olarak hükümeti suçlasın ve bunca yalana karşın, bu belediyenin 2019, 2020 ve 2021 yılarında, gerçekleşen gelir bütçesi toplamının yüzde 91'ini yine AK Parti hükümeti karşılıyor olsun."TEKİRDAĞ ÖRNEĞİYüksel, CHP'li büyükşehir belediye başkanlarının, 'Hükümet, AK Parti'li belediyeler pozitif ayrımcılık yaptığını' söylediğini belirterek, "AK Parti hükümetine her fırsatta, 'Hükümet, AK Partili belediyelere pozitif ayrımcılık yapıyor, CHP'li belediyelere kaynak aktarmıyor; yatırım yapmıyor' beyanatlarıyla iftira atan CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanının, kendi yatırımlarındaki adaletsizliklerine bir örneği, yine güzel Tekirdağ'ımızdan vererek kamuoyunun takdirlerine sunmak istiyoruz. 11 ilçesi bulunan Tekirdağ ilimizde nüfusun yüzde 36'sı, Cumhur İttifakı'nın AK Partili Belediye Başkanları tarafından yönetilmektedir. Buna göre, büyükşehir belediyesinin yatırım programında oran,yüzde 36'dan az olmaması gerekirken, CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin 2021, 2022 ve 2023 yıllarına ait 3 yıllık yatırım programında, AK Parti'li belediyelerin bulunduğu ilçelere ayrılan yatırım payı yüzde 10 düzeyinde kalmıştır. Beklentilerinin çok üzerinde bir ödenekle kaynak sağlayan AK Parti hükümetinin paylaşım adaletini, yalanlarla örtbas etmeye çalışan CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, adaletsiz tutumuyla Tekirdağ'da yaşayan tüm hemşerilerimize adeta zulmetmektedir. Vatandaşlarımızın sorunlarına kulak tıkayan, basınla arasına mesafe koyan, eleştirenlere küsen, halkın hesabını sorduğu meseleler karşısında sessiz kalan Kılıçdaroğlu CHP'sinin Tekirdağ'daki temsilcisi, hizmet yerine ürettiği bahanelerle, çözüm bekleyen tüm sorunları adeta kangrene dönüştürmüştür. Tekirdağ'ın CHP'li başkanı, seçim kampanyası boyunca, '11 ilçe için 250 Büyük Proje' ilanıyla, deniz otobüsleri, hafif raylı ulaşım ağı, kentsel dönüşüm, her ilçeye toplu konutlar, yeni evlenenlere faizsiz kredi, huzurevi, halk ekmek fabrikaları, elektrik üretimini sağlayacak RES ve GES santrallerinin kurulması gibi bu projelerin neredeyse hiçbirini hayata geçirememiştir" dedi.KILIÇDAROĞLU'NA ÇAĞRI CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunmak istediğini söyleyen Yüksel, "CHP tarafından yönetilen, 11 büyükşehir belediyesinin AK Parti Grup Başkanvekilleri olarak bugün burada iki önemli çağrıda bulunmak istiyoruz. Bu çağrılarımızdan biri CHP Genel Başkanınadır, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Partiniz tarafından yönetilen 11 büyükşehrimiz hizmetsizlik ve beceriksizlik yüzünden hızla çökmektedir. Belediye başkanlarınıza daha önce yaptığınız 'işinize bakın' çağrısı karşılık bulmamıştır. Belediye başkanlarınız 'kentlerine' değil, kendilerine bakmaktadırlar. ve her ay hazırladıkları 'acziyet deklarasyonları' ile bu beceriksizliklerini örtmeye çalışmaktadır. Bunu yaparken de algı ve yalana başvurmaktadırlar. Maalesef belediye başkanlarınızın bu yalanına siz de ortak olmaktasınız. Şimdi sizi milletimizin huzurunda 'Belediyelerimiz engelleniyor, kaynakları kesiliyor' ifadelerinizi ispat etmeye davet ediyoruz. Bunu ispat etmezseniz, sizi milletimizin huzurunda müfteri ilan ediyoruz" ifadelerini kullandı.