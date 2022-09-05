11 büyükşehrin AK Parti'li grup başkanvekilleri Tekirdağ'da bir araya gelip, açıklama yaptı

CHP'li belediye başkanları tarafından yönetilen 11 büyükşehrin AK Parti'li belediye meclis grup başkanvekili Tekirdağ'da bir araya gelip, ortak basın toplantısı düzenledi.

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