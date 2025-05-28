CHP'li Emir'den Anayasa Açıklamaları: 'İktidar Öncelikle Mevcut Anayasaya Uymalı' - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP'li Emir'den Anayasa Açıklamaları: 'İktidar Öncelikle Mevcut Anayasaya Uymalı'

CHP\'li Emir\'den Anayasa Açıklamaları: \'İktidar Öncelikle Mevcut Anayasaya Uymalı\'
28.05.2025 15:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "İktidar öncelikle mevcut anayasaya uymalı. Beğenmediği, 'Askerlerin anayasası' dedikleri anayasadaki temel hak ve özgürlüklere dikkat etmeli. Biz bu akılla, yapıyla ve bu siyasi atmosferde hiç kimseyle anayasa masasına oturmayacağız" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "İktidar öncelikle mevcut anayasaya uymalı. Beğenmediği, 'Askerlerin anayasası' dedikleri anayasadaki temel hak ve özgürlüklere dikkat etmeli. Biz bu akılla, yapıyla ve bu siyasi atmosferde hiç kimseyle anayasa masasına oturmayacağız" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Emir, anayasa tartışmalarının yeniden gündeme getirildiğini belirterek, "Ülkemizde açlık, yoksulluk, işsizlik, adaletsizlikler varken ve seçilmiş belediye başkanları, siyasetçiler cezaevinde tutulurken sivil bir anayasa yapma peşine düştüler. İddiaları ne; 'Bu anayasayı askerler yapmıştı, bu kez biz sivil bir anayasa yapacağız.' Dikkat edin, daha özgürlükçü ve demokratik bir anayasa yapacaklarını söylemiyorlar. 'Milletimize güveniyoruz, onlara gideceğiz' diyorlar ama milletten, sandıktan kaçıyorlar. Sandığa gidecek cesaretleri yok, bu yüzden de 400 milletvekilinin peşine düşmüşler. Bunu görüyoruz, okuyoruz, çabalarınızı izliyoruz. Her defasında, Tayyip Erdoğan'ın ihtiyaçlarını gidermek üzere bir anayasa değişikliği yapıyoruz. Beyefendi bu kez, 'Benim aday olmak gibi bir derdim yok' dedi. Senin yerine dertlenen Devlet Bahçeli ve partililerin var" ifadelerini kullandı.

İktidarın Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uymadığını söyleyen Emir, "Böyle bir iktidar ile nasıl anayasa yapacaksınız? İktidar öncelikle mevcut anayasaya uymalı. Beğenmediği, 'Askerlerin anayasası' dedikleri anayasadaki temel hak ve özgürlüklere dikkat etmeli. Biz bu akılla, yapıyla ve bu siyasi atmosferde hiç kimseyle anayasa masasına oturmayacağız. Ne yapacakmış; Türkiye'yi darbe anayasası utancından kurtaracakmış. Ülkenin üzerindeki ölü toprağını silkeleyecekmiş. Türkiye'nin üzerindeki ölü toprağının bir tek kaynağı var, o da Recep Tayyip Erdoğan'dır" diye konuştu.

'KOMİSYONUN ÇOKTAN TOPLANMASI GEREKİRDİ'

TBMM'nin gündemine gelmesi beklenen 10'uncu Yargı Paketi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Emir, " AK Parti'nin bir çalışması var ancak bir türlü getirmiyorlar. Teklif ile ilgili komisyonun çoktan toplanması gerekiyordu. Önümüz bayram, insanlar halen cezaevinde, aileleri ise evlerinde ve bu kanunu binbir umutla bekliyorlar. İktidar bu sözleri verdi ve umudu yarattı. 1 saat bile cezaevlerinde beklemek zor iştir. Öyleyse parlamentoya düşen; derli toplu, herkesin katkı vereceği, yaraları acıtmayacak, derinleştirmeyecek, toplumsal uzlaşıyı sağlayacak, adalet duygusunu zedelemeyecek ama cezaevlerindeki sorunları da çözecek bir kanun yapmaktır. Bir öneri ile gelmelerini bekliyoruz ve komisyon aşamasında katkı vermeye hazırız. Ancak teklif bir türlü gelemiyor. Neyden korkuyorsunuz" dedi.

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, Murat Emir, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Emir'den Anayasa Açıklamaları: 'İktidar Öncelikle Mevcut Anayasaya Uymalı' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen transferini gece yarısı duyurdular Osimhen transferini gece yarısı duyurdular
Yeni liste açıklandı: İşte Türkiye’nin en büyük 10 sanayi şirketi Yeni liste açıklandı: İşte Türkiye'nin en büyük 10 sanayi şirketi
Türkiye’nin 87 yıllık firması batıyor Ne var ne yok satışa çıkarıldı Türkiye'nin 87 yıllık firması batıyor! Ne var ne yok satışa çıkarıldı
Türkiye’de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi
Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu
Sevgilisinin Fenerbahçe’ye transferi için kariyerinden vazgeçti Sevgilisinin Fenerbahçe'ye transferi için kariyerinden vazgeçti
İçi tamamen altın dolu Zenginlerin altınlarını sakladığı bina ortaya çıktı İçi tamamen altın dolu! Zenginlerin altınlarını sakladığı bina ortaya çıktı
Rusya’dan gözdağı gibi tatbikat Baltık Denizi’nde sular ısınıyor Rusya'dan gözdağı gibi tatbikat! Baltık Denizi'nde sular ısınıyor
Trump Media, Bitcoin hazinesi oluşturmak için 2,5 milyar dolar toplayacak Trump Media, Bitcoin hazinesi oluşturmak için 2,5 milyar dolar toplayacak
ABD’den korona aşısıyla ilgili çarpıcı karar: Sağlıklı çocuklara ve hamilelere önerilmeyecek ABD'den korona aşısıyla ilgili çarpıcı karar: Sağlıklı çocuklara ve hamilelere önerilmeyecek
Rusya: Ukrayna’ya sağlanan silahlarda menzil kısıtlamasının kalkması barış süreciyle uyumsuz Rusya: Ukrayna'ya sağlanan silahlarda menzil kısıtlamasının kalkması barış süreciyle uyumsuz

15:02
Bu markalardan uzak durun Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti
Bu markalardan uzak durun! Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti
14:22
İnfaz düzenlemesinde anlaşmazlık iddiasına AK Parti’den yalanlama
İnfaz düzenlemesinde anlaşmazlık iddiasına AK Parti'den yalanlama
14:19
Okul kantininde Kuran’a büyük saygısızlık Veliler ayağa kalktı
Okul kantininde Kuran'a büyük saygısızlık! Veliler ayağa kalktı
14:10
Banka işlemlerinde yeni kural başlıyor IBAN’la para gönderme tarih oluyor
Banka işlemlerinde yeni kural başlıyor! IBAN'la para gönderme tarih oluyor
12:29
İtirafçı olan İmamoğlu’nun ortağı Seyfi Beyaz’ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
İtirafçı olan İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz'ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
21:14
Teksas’ı fırtına vurdu 160 bin kişi elektriksiz kaldı
Teksas'ı fırtına vurdu! 160 bin kişi elektriksiz kaldı
20:28
İsrail gasp edilen Filistin topraklarında 22 yeni yerleşim birimi kuracak
İsrail gasp edilen Filistin topraklarında 22 yeni yerleşim birimi kuracak
20:03
Demir Ege Tıknaz A Milli Takım’dan davet aldı
Demir Ege Tıknaz A Milli Takım'dan davet aldı
19:57
3 aylıkken ahırdan kaçtı, Kurban’a günler kala yakalandı
3 aylıkken ahırdan kaçtı, Kurban'a günler kala yakalandı
19:40
Fast-food restoranında skandal Herkesin içinde azarlanınca gözyaşlarına hakim olamadı
Fast-food restoranında skandal! Herkesin içinde azarlanınca gözyaşlarına hakim olamadı
19:32
Melih Mahmutoğlu’ndan üstü açık otobüste Galatasaray’a gönderme
Melih Mahmutoğlu'ndan üstü açık otobüste Galatasaray'a gönderme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2025 16:51:35. #7.13#
SON DAKİKA: CHP'li Emir'den Anayasa Açıklamaları: 'İktidar Öncelikle Mevcut Anayasaya Uymalı' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.